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Украина набирает высоту

Украина набирает высоту

Страна покупает новые Boeing, открывает ворота для Ryanair и Swiss International Airlines, резко наращивает авиационный пассажиропоток. Это только начало. (Укр.)
Вторник, 27 марта 2018, 18:01
Владимир Омелян
министр инфраструктуры

За останній тиждень авіаційна галузь України стала генератором позитивних новин історичного значення. Що три дні — новина та ще й яка!

20 березня — безпрецедентний контракт між українською компанією SkyUP та Boeing про замовлення літаків серії Boeing 737 Max, серійний випуск яких почнеться тільки у 2021 році.

У 2023-2024 роках в Україні буде до десяти надсучасних літаків, які використовуватиме українська авіакомпанія.

23 березня — довгоочікуваний прихід Ryanair в Україну. Обіцяли — зробили. Аеропорти "Львів" і "Бориспіль", 15 маршрутів і 800 тис пасажирів на рік з вартістю квитка від 10 євро. І це тільки початок.

26 березня — повернення Swiss International Airlines в Україну після чотирьох років паузи. Провідна швейцарська авіакомпанія, що входить до складу світового гіганта Lufthansa Group, відновлює пряме сполучення за маршрутом Київ — Цюріх, припинене у 2014 році. Це знак якості найвищого ґатунку.

Усі три події мають величезне значення і є знаменними.

У 2014 році авіаційна галузь через війну Росії проти України зірвалася в штопор і, як здавалося багатьом, могла вже ніколи з нього не вийти. Падіння авіаперевезень було карколомним — по 15-20% на місяць. Одні аеропорти закривали через АТО, інші зупинялися через брак пасажирів.

Уявіть собі: навіть щодо аеропорту "Львів", який у 2017 році прийняв понад 1 млн пасажирів і лише за січень-лютий 2018 року збільшив пасажиропотік на рекордні 47%, стояло питання "бути чи не бути".

Однак титанічними зусиллями вдалося не тільки вивести авіаперевезення із штопору 2014-2015 років, а й надати новий імпульс розвитку галузі. Вже у 2016 році зростання пасажиропотоку в українських аеропортах становило майже 21%. У 2017 році — понад 27%, а це 16,5 млн пасажирів.

Обсяги пасажирських перевезень вітчизняних авіакомпаній перевищили показник довоєнного 2013 року вже на 30% і продовжують зростати.

Ці позитивні показники — реальність. Так само, як і Ryanair, Swiss Airlines в Україні, найновітніші літаки Boeing та авіаквитки по 10 євро. Їх українці почали бронювати ще до того, як літак з делегацією Ryanair повернувся до Дубліна. Хоча все це ще два роки тому багатьом здавалося фантастикою і мрійництвом.

Україна набирає висоту. Наша стратегічна мета — щоби за два-три роки для більшості українців авіаподорож стала доступною, а літак — зручним і безпечним засобом пересування всередині країни та за кордон.

Щоб в Україні літаком подорожувало не 5-7% населення, а щонайменше 20-25%, щоб в українців був такий самий вибір засобів пересування, як у німців, італійців, поляків та інших жителів ЄС: літак, потяг чи авто. Впевнений, що так і буде, що українська нація вже за п'ять років стане однією з найбільш літаючих у Європі.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Мининфраструктуры авиаперевозки Ryanair Авиакомпании
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