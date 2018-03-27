Украина набирает высоту

За останній тиждень авіаційна галузь України стала генератором позитивних новин історичного значення. Що три дні — новина та ще й яка!

20 березня — безпрецедентний контракт між українською компанією SkyUP та Boeing про замовлення літаків серії Boeing 737 Max, серійний випуск яких почнеться тільки у 2021 році.

У 2023-2024 роках в Україні буде до десяти надсучасних літаків, які використовуватиме українська авіакомпанія.

23 березня — довгоочікуваний прихід Ryanair в Україну. Обіцяли — зробили. Аеропорти "Львів" і "Бориспіль", 15 маршрутів і 800 тис пасажирів на рік з вартістю квитка від 10 євро. І це тільки початок.

26 березня — повернення Swiss International Airlines в Україну після чотирьох років паузи. Провідна швейцарська авіакомпанія, що входить до складу світового гіганта Lufthansa Group, відновлює пряме сполучення за маршрутом Київ — Цюріх, припинене у 2014 році. Це знак якості найвищого ґатунку.

Усі три події мають величезне значення і є знаменними.

У 2014 році авіаційна галузь через війну Росії проти України зірвалася в штопор і, як здавалося багатьом, могла вже ніколи з нього не вийти. Падіння авіаперевезень було карколомним — по 15-20% на місяць. Одні аеропорти закривали через АТО, інші зупинялися через брак пасажирів.

Уявіть собі: навіть щодо аеропорту "Львів", який у 2017 році прийняв понад 1 млн пасажирів і лише за січень-лютий 2018 року збільшив пасажиропотік на рекордні 47%, стояло питання "бути чи не бути".

Однак титанічними зусиллями вдалося не тільки вивести авіаперевезення із штопору 2014-2015 років, а й надати новий імпульс розвитку галузі. Вже у 2016 році зростання пасажиропотоку в українських аеропортах становило майже 21%. У 2017 році — понад 27%, а це 16,5 млн пасажирів.

Обсяги пасажирських перевезень вітчизняних авіакомпаній перевищили показник довоєнного 2013 року вже на 30% і продовжують зростати.

Ці позитивні показники — реальність. Так само, як і Ryanair, Swiss Airlines в Україні, найновітніші літаки Boeing та авіаквитки по 10 євро. Їх українці почали бронювати ще до того, як літак з делегацією Ryanair повернувся до Дубліна. Хоча все це ще два роки тому багатьом здавалося фантастикою і мрійництвом.

Україна набирає висоту. Наша стратегічна мета — щоби за два-три роки для більшості українців авіаподорож стала доступною, а літак — зручним і безпечним засобом пересування всередині країни та за кордон.

Щоб в Україні літаком подорожувало не 5-7% населення, а щонайменше 20-25%, щоб в українців був такий самий вибір засобів пересування, як у німців, італійців, поляків та інших жителів ЄС: літак, потяг чи авто. Впевнений, що так і буде, що українська нація вже за п'ять років стане однією з найбільш літаючих у Європі.