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Нулевое декларирование: не грабёж, а необходимость

Нулевое декларирование: не грабёж, а необходимость

Зачем необходимо нулевое декларирование в Украине?
Пятница, 23 марта 2018, 16:00
Олег Добровольский
партнер юридического объединения ID Legal Group

И в Кабмине, и в Верховной Раде еще более года назад заговорили о необходимости введения нулевой декларации. Потом разговоры притихли. Недавно этот посыл озвучил президент, чем сразу дал идее новое дыхание.

Целесообразность нулевого декларирования назрела уже давно и провести его необходимо было еще несколько лет назад, параллельно с люстрацией и обновлением в органах государственной власти.

С моей точки зрения, надо раз и навсегда подвести черту и больше не оглядываться назад, а научиться отвечать за сегодняшний и завтрашний день перед обществом: как чиновникам, так и бизнесменам.

Камнем преткновения в обществе является обязательная уплата определенной суммы налога от указанной в нулевой декларации. Одни считают, что сроки исковой давности прошли и платить не нужно, другие - что не чисты на руку перед государством были исключительно госслужащие ….

Но мы забываем о том, что правила игры в государстве, за предыдущие 20 лет, менялись неоднократно и грех было этим не воспользоваться.

Соответственно, люди из бизнеса, как малого так и крупного, не платили ни ПДФО, ни дивиденды, ни единый налог со своих доходов в полном объеме, и не подавали, предусмотренные в этом случае, годовые декларации о доходах физических лиц.

Хотя, если быть объективными, в рамках действующего и тогда, и сейчас законодательства обязаны были это делать.

На сегодняшний день многие из нас, как правило, имеют финансовые и имущественные ресурсы, происхождение которых объясняем простой фразой - "я работал в бизнесе".

Но во всем надо быть объективными и, в первую очередь, к самому себе, а не к соседу.

Мое субъективное мнение, что нулевое декларирование крайне необходимо. Логично, если бы оно ввелось с параллельным введением учета расходной и доходной части каждого физического лица.

Это стало бы контрольной и сдерживающей функцией в вопросах коррупции. Если проводить всеобщее нулевое декларирование, то главное, чтобы процесс был добровольным, простым и понятным. Тогда в будущем, когда введут учет расходной и доходной части всех физических лиц, не будет необходимости доказывать происхождение своих средств.

Отмечу, что нулевое декларирование, в любом случае, даст эффект для доходной части государственного бюджета. Но не стоит рассматривать его как дополнительный грабеж населения. Как не парадоксально звучит в нашей стране фраза "перед законом все равны", но истинный ее смысл никто не отменял.

Интересно будет рассмотреть, что предложит налоговый комитет Верховной Рады как проект к обсуждению. Если отталкиваться от предыдущих идей, то нужно проанализировать несколько аспектов:

– Определить минимальную сумму, с которой сумма налога платиться не будет. Я считаю, что подход должен быть единый, без минимальной необлагаемой суммы;

– Ставка минимального налога по разным данным колеблется от 3 до 5%. Учитывая, что данная мера может коснуться довольно широкого круга населения, то, по моему мнению, ставка налога должна быть как можно меньшей от 1 до 3%;

– Финансовые ресурсы в обязательном порядке положить в банк на определённый срок – с сегодняшней ситуацией в банковской сфере – это огромный риск. Как вариант, государству стоит определить круг  банков, которые будут гарантировать 100% возврат суммы вкладов под государственные гарантии. Кроме того, этот пункт, должен касаться только достаточно больших сумм. Не стоит замораживать и так не большие финансы малого и среднего слоя  населения.

Главный вопрос, который беспокоит многих, это гарантии того, что, после подведения черты, такое декларирование не станет крючком в политических, экономических и других "разборках". Как это уже стало с е-декларированием.

Кстати, это еще один мой аргумент в пользу нулевого декларирования – это прошедшие этапы е-декларирования с космическими цифрами в декларациях и, в результате, провальным контролем и результатами проверок по поданными декларациям.

Надо решить самый интересный вопрос: как быть с уже поданными е-декларациями чиновников? Будут ли на них распространяться правила нулевого декларирования?

Я считаю, что на поданные е-декларации нулевое декларирование распространяться не должно. Они уже были поданы с полным пониманием ответственности за происхождение задекларированных данных. Эти декларации должны в короткие сроки пройти предусмотренные законом проверки. 

Нулевое декларирование необходимо. Однако вводить его нужно с параллельным введением контроля расходной части. Надо раз и навсегда подвести черту, ввести единые правила и принять ответственность за сегодняшний и завтрашний день.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
налоги декларации корупція
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