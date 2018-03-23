Нулевое декларирование: не грабёж, а необходимость

И в Кабмине, и в Верховной Раде еще более года назад заговорили о необходимости введения нулевой декларации. Потом разговоры притихли. Недавно этот посыл озвучил президент, чем сразу дал идее новое дыхание.

Целесообразность нулевого декларирования назрела уже давно и провести его необходимо было еще несколько лет назад, параллельно с люстрацией и обновлением в органах государственной власти.

С моей точки зрения, надо раз и навсегда подвести черту и больше не оглядываться назад, а научиться отвечать за сегодняшний и завтрашний день перед обществом: как чиновникам, так и бизнесменам.

Камнем преткновения в обществе является обязательная уплата определенной суммы налога от указанной в нулевой декларации. Одни считают, что сроки исковой давности прошли и платить не нужно, другие - что не чисты на руку перед государством были исключительно госслужащие ….

Но мы забываем о том, что правила игры в государстве, за предыдущие 20 лет, менялись неоднократно и грех было этим не воспользоваться.

Соответственно, люди из бизнеса, как малого так и крупного, не платили ни ПДФО, ни дивиденды, ни единый налог со своих доходов в полном объеме, и не подавали, предусмотренные в этом случае, годовые декларации о доходах физических лиц.

Хотя, если быть объективными, в рамках действующего и тогда, и сейчас законодательства обязаны были это делать.

На сегодняшний день многие из нас, как правило, имеют финансовые и имущественные ресурсы, происхождение которых объясняем простой фразой - "я работал в бизнесе".

Но во всем надо быть объективными и, в первую очередь, к самому себе, а не к соседу.

Мое субъективное мнение, что нулевое декларирование крайне необходимо. Логично, если бы оно ввелось с параллельным введением учета расходной и доходной части каждого физического лица.

Это стало бы контрольной и сдерживающей функцией в вопросах коррупции. Если проводить всеобщее нулевое декларирование, то главное, чтобы процесс был добровольным, простым и понятным. Тогда в будущем, когда введут учет расходной и доходной части всех физических лиц, не будет необходимости доказывать происхождение своих средств.

Отмечу, что нулевое декларирование, в любом случае, даст эффект для доходной части государственного бюджета. Но не стоит рассматривать его как дополнительный грабеж населения. Как не парадоксально звучит в нашей стране фраза "перед законом все равны", но истинный ее смысл никто не отменял.

Интересно будет рассмотреть, что предложит налоговый комитет Верховной Рады как проект к обсуждению. Если отталкиваться от предыдущих идей, то нужно проанализировать несколько аспектов:

– Определить минимальную сумму, с которой сумма налога платиться не будет. Я считаю, что подход должен быть единый, без минимальной необлагаемой суммы;

– Ставка минимального налога по разным данным колеблется от 3 до 5%. Учитывая, что данная мера может коснуться довольно широкого круга населения, то, по моему мнению, ставка налога должна быть как можно меньшей от 1 до 3%;

– Финансовые ресурсы в обязательном порядке положить в банк на определённый срок – с сегодняшней ситуацией в банковской сфере – это огромный риск. Как вариант, государству стоит определить круг банков, которые будут гарантировать 100% возврат суммы вкладов под государственные гарантии. Кроме того, этот пункт, должен касаться только достаточно больших сумм. Не стоит замораживать и так не большие финансы малого и среднего слоя населения.

Главный вопрос, который беспокоит многих, это гарантии того, что, после подведения черты, такое декларирование не станет крючком в политических, экономических и других "разборках". Как это уже стало с е-декларированием.

Кстати, это еще один мой аргумент в пользу нулевого декларирования – это прошедшие этапы е-декларирования с космическими цифрами в декларациях и, в результате, провальным контролем и результатами проверок по поданными декларациям.

Надо решить самый интересный вопрос: как быть с уже поданными е-декларациями чиновников? Будут ли на них распространяться правила нулевого декларирования?

Я считаю, что на поданные е-декларации нулевое декларирование распространяться не должно. Они уже были поданы с полным пониманием ответственности за происхождение задекларированных данных. Эти декларации должны в короткие сроки пройти предусмотренные законом проверки.

Нулевое декларирование необходимо. Однако вводить его нужно с параллельным введением контроля расходной части. Надо раз и навсегда подвести черту, ввести единые правила и принять ответственность за сегодняшний и завтрашний день.