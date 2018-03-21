"Лондонская попытка" спасти предвыборный подарок Путину

Химическая "атака" в Лондоне удивила не только демонстративной жестокостью, но и иррациональностью на уровне глупости.

Действительно, ради чего было провоцировать предсказуемую реакцию мирового сообщества вообще, а особенно - накануне президентских "выборов" и такого имиджевого мероприятия, как чемпионат мира по футболу.

Чтобы сплотить электорат или не дать опозориться своей команде? Сомнительные версии, как и версия о том, что до пострадавшего дотянулись российские спецслужбы.

Потерпевший жил в Великобритании открыто, вследствие сделки по обмену агентами, а лишать себя возможности совершать такие сделки в будущем не станет даже очень неадекватная спецслужба.

Придется поискать объяснения ситуации в более рациональной области, нежели футбол, выборы и игры спецслужб.

Уже довольно длительное время Кремль реализует операцию под общим названием "деоффшоризация".

Главной ее целью является возврат под юрисдикцию РФ капиталов, вывезенных тамошними олигархами, бизнесменами и просто состоятельными гражданами по понятным причинам.

Операция реализуется под патриотическими лозунгами, с использованием разнообразного правового и идеологического инструментария.

В ход идут неоднозначные международные регуляторные новации и практики (автоматический обмен налоговой информацией, борьба с размыванием налоговой базы, налоговая амнистия) и даже мемуары известных банкиров.

Но ключевую роль играют международные санкции в отношении РФ: "Да, в России еще не все хорошо с защитой собственности, но вы только посмотрите, что творится вокруг! " - без устали внушает кремлевская пропаганда.

Есть много причин для мониторинга этих мероприятий с нашей стороны. Это нарастающая актуальность проблемы оттока капитала из Украины. Это проблема поиска и возврата в национальную экономику преступных капиталов, под видом решения которой часто осуществляется очередной передел собственности.

Это исследовательский интерес к трансформации роли государства. Но особое место занимает своевременное выявление угроз для национальных интересов Украины, обычно проистекающих из активности РФ.

В конце декабря 2017г. Путин анонсировал выпуск специальных ценных бумаг – облигаций, предназначенных для простого, безопасного и даже выгодного возвращения домой российских капиталов.

Понятное дело, что инициатива была предпринята по просьбе многочисленных патриотично настроенных бизнесменов в преддверии начала объявленных Трампом очередных санкций. В качестве мотива упоминался также и новый закон Великобритании о капиталах неясного происхождения (#UWO, вступивший в силу 1 января 2018г). Ни для кого не секрет, что Лондон является значимым центром концентрации таких капиталов, и российские занимают в нем не последнее место.

Предложение этих ценных бумаг началось уже в январе 2018г. По официальной информации, к продаже предложено два выпуска облигаций на 1,5 и 2,5 млрд долларов и сроком погашения 2029 и 2047 года соответственно.

По неофициальной информации, получить в результате возврата из Лондона было запланировано порядка 2 млрд дол. Продажа облигаций должна быть произведена 21 марта, а предварительные итоги были подведены еще 16 марта 2018г. Официальные данные о результатах размещения – количестве фактически возвращенных средств, отсутствуют.

Но в СМИ эти данные просочились. Только 200 млн долларов решили вернуть на родину их владельцы. Из 4-х ожидавшихся миллиардов - 5%.

Не очень убедительный показатель в сравнении с рейтингами публичной поддержки или ожидавшимися в тот же период результатами голосования на президентских выборах. И такой себе подарок к этим выборам, учитывая, что объявление результатов размещения было запланировано на 16 марта - в предвыборную пятницу.

Нет сомнений, что ответственные за реализацию этого финансового проекта знали о его неутешительных итогах задолго до дедлайна, возможно - пытались их исправить. В таком контексте ситуация с отравлением Скрипаля веществом нервно – паралитического действия "Новичок", произошедшее 4 марта, получает рациональное объяснение.

Надо было любыми методами выполнить план по возврату российских капиталов из Лондона, и другого способа, кроме как прибегнуть к запугиванию, переходящей все пределы публичной демонстративной жестокости, исполнители придумать не смогли.

Косвенным подтверждением реалистичности этой версии являются и действия британской стороны. В качестве основным мер по реагированию на акт агрессии, сперва премьер министр Тереза Мэй, а потом и Борис Джонсон объявили о предстоящих расследованиях и арестах российских активов. И только потом последовали обычные дипломатические меры, высылка дипломатов, отказ от участия в футбольном чемпионате.

Аресты активов, пусть и временные, делают план по возврату капиталов в РФ полностью провальным. Деньги останутся в Лондоне, где пройдут тщательную проверку на причастность их владельцев к кремлевским спецоперациям, а после – на предмет их происхождения. Не исключено, скорее очень вероятно, что значительные их объемы перейдут в собственность короны.

Украинские бизнесмены и олигархи также используют британскую юрисдикцию для защиты своих активов. Сейчас их остро волнует вопрос, не распространится ли негативное отношение к "дорогим" россиян на их украинских коллег?

Тем более, что как раз Высокий суд Лондона показательно "вскрывает" структуры Коломойского, а в Киеве Надежда Савченко демонстрирует, с какой легкостью даже национальная героиня может превратиться в кремлевского агента.

Делая ставку на превращение страны в генератор хаоса и институционализацию вооруженного конфликта на своей территории, украинская власть не принимает во внимание даже немного отсроченные последствия для себя самой.

Деньги, "заработанные" на войне, скоро негде будет прятать, кроме как в подвалах собственных домов. Было ли использование "Новичка" в Лондоне попыткой спасти предвыборный подарок Путину