Корпорация императора Си

Несмотря на претензии на мировое экономическое господство, Китай остается довольно закрытой страной с малопонятной логикой происходящих там событий.

Это касается и недавнего решения депутатов сделать китайского лидера пожизненным правителем. Тут напрашивается близкая нам аналогия России, но, думаю, она не совсем уместна.

Логику решения китайских властей можно увидеть, если посмотреть на него под другим углом. Например, представив Китай корпорацией, пытающейся решить накопленные проблемы.

Итак, давайте представим себе публичную корпорацию с множеством акционеров, жаждущих получить быструю прибыль и ставящих соответствующие задачи руководителям.

Такой настрой заставляет руководство компании фокусироваться на краткосрочных производственных показателях, обычно в ущерб долгосрочным ориентирам. Кроме того, надеясь на скорое продвижение по карьерной лестнице, менеджеры подразделений включаются в агрессивную борьбу за достижение ключевых показателей эффективности (KPI), зачастую подавляя или игнорируя полезные инициативы "конкурентов".

Как результат, компания движется не туда, ее ресурсы используются неэффективно, бизнес может и растет быстро, но становится непредсказуемым и плохо управляемым. К тому же, быстро растут долги.

Одним из методов лечения таких случаев считается выкуп компании менеджментом. Это позволяет руководству взять паузу, откорректировать и переформатировать компанию.

В результате компания может отказаться от развития менее эффективных, неперспективных или слишком затратных подразделений, сосредоточиться на качественном долгосрочном росте. Выкупленная менеджерами компания получает новое дыхание, ее стоимость растет и становится более устойчивой и она может вернуться на публичный рынок, осуществив IPO.

Похоже, команда Си Цзиньпина решилась именно на такой выкуп компании под названием Китай.

В недавнем прошлом несколько групп руководителей постоянно боролись друг с другом с целью подняться по карьерной лестнице при очередной смене власти. После утверждения планов KPI на очередную пятилетку функционеры в различных провинциях Китая начинали искать пути "выполнить и перевыполнить", для чего осуществляли грандиозные, но не очень практичные и целесообразные проекты.

Такая система "корпоративного управления" Китаем и мотивации руководителей его подразделений стала приводить к различным перекосам, тормозить рост прибыли и даже загнала экономику в долги.

Теперь же, в рамках реструктуризации экономики, может быть усилен акцент на долгосрочные и более мягкие показатели, такие, как экология и эффективность использования ресурсов.

Разумеется, Си и его команда должны будут упорно и осмотрительно работать, чтобы обслуживать и вернуть полученный для "выкупа" кредит доверия. Причем не только этот виртуальный кредит, но и вполне реальные долги, которыми экономика Китая обросла в течение пятилеток экстенсивного роста.

Но тем большей будет отдача, если консолидировавший власть "менеджмент" успешно приведёт Китай к следующему этапу его "корпоративного развития", достижению более устойчивого, качественного роста. В идеале — через несколько пятилеток Си или его преемники выведут Китай на "IPO" в виде перехода к выборной демократии.

Думаю, что от последних шагов китайской власти украинский горно-металлургический сектор получит свои дивиденды.

Дело в том, что для обеспечения грандиозных проектов стройматериалами в Китае проектировались металлургические мощности, которые в итоге оказались избыточными и убыточными (региональных лидеров это заботило мало — они просто перевыполняли планы). В итоге Китай стал экспортировать избыточную сталь, понижая мировые цены и делая их менее предсказуемыми.

С новой структурой "корпоративного управления" и акцентом на экологию, прибыльность и уменьшение долгов, количество работающих сталеплавильных комплексов в Китае должно уменьшиться.

Оставшиеся предприятия увеличат загрузку и прибыль, повысят спрос на более качественное и чистое железорудное сырье. Цены на качественную украинскую руду вырастут, а мировые цены на сталь будут более стабильными.