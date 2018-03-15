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Зерновозы "Хлам". Скоро на железнодорожных путях страны

Зерновозы "Хлам". Скоро на железнодорожных путях страны

Почему украинские вагоностроительные заводы стоят, а "Укрзализныця" декларирует недостаток зерновозов?
Четверг, 15 марта 2018, 18:30
Алена Лебедева
учредитель "Аурум груп"

Из 66 млн тонн выращенного в минувшем маркетинговом году зерна 43,8 млн тонн Украина экспортировала на внешние рынки.

И хотя это рекордные показатели, аграрии ожидают, что при существующей динамике они будут стабильно расти. По данным Украинской зерновой ассоциации, до 2022 года урожайность зерновых прогнозируют на уровне 100 млн тонн и соответственно экспорт может увеличиться до 70 млн тонн.

Однако эти блистательные перспективы, если сегодня не предпринять меры по модернизации логистической инфраструктуры страны, рискуют с треском провалиться.

По данным исследования Всемирного банка, Индекс эффективности логистики (ІЕЛ, англ. Logistics Performance Index), в 2016 году Украина заняла 80-е место из 160 стран, опустившись, таким образом, на 19 позиций с 2014 года.

Наша логистика  крайне неэффективна. Расходы украинских аграриев на перемещение зерна в порты на 40% выше, нежели аналогичные расходы аграриев Франции и Германии и почти на 30% больше, чем у фермеров США. 

Потери украинских аграриев на логистике 30 млн тонн экспортируемой пшеницы и кукурузы представители Всемирного банка оценили в размере от $600 млн до $1,6 млрд.

Я не буду перечислять все слабые места аграрной логистики, остановлюсь лишь на  одном: как у нас в стране чиновники пытаются снизить острый дефицит зерновозов.

В августе 2017 года "Укрзализныця" (УЗ) внедрила автоматизированную систему распределения зерновозов с целью исключить коррупционную составляющую, сделать процесс распределения вагонов прозрачным и таким образом ликвидировать дефицит вагонов.

Идея правильная по сути, но на деле оказалась однобокой и недоработанной, так как основной проблемы ликвидации дефицита зерновозов она все-таки не решила.

По нашим оценкам, в пиковый период с июля по декабрь бизнесу не хватает порядка 3000 вагонов для транспортировки зерновых на элеваторы и в порты.

По состоянию на 20 декабря 2017 инвентарный парк зерновозов УЗ составляет 10534 единиц, еще 946 вагонов находятся в управлении "СВРЗ" ПАТ "Укрзализныця" и 6771 вагон в частном управлении (данные неофициальные).

Здесь важно отметить, что большинство зерновозов инвентарного парка УЗ уже с граничным сроком эксплуатации, около 30 лет, их давно надо списывать, так как они не только угрожают безопасности людей, но и наносят ущерб железнодорожной инфраструктуре в целом.

Парк надо модернизировать и строить новые вагоны. Но чиновников "Укрзализныци" прогнозы аграриев интересуют мало, судя по тому, что финансирование строительства новых зерновозов в 2018 году не предусмотрено. Видимо, УЗ и в этом году будут ликвидировать дефицит вагонов, продолжая пагубную практику продления срока эксплуатации вагонов.

Так как "Укрзализныця" официально не публикует количество зерновозов, которые находятся в ее управлении, как и не отчитывается о количестве списанных вагонов, посмотрим статистику профильного ресурса "Промышленные грузы", где указано, что в течение 2017 года в Украине всего зарегистрировано 1266 хопперов-зерновозов и 267 списано.

В утиль, как видим, отправляются единицы, большая часть зарегистрированных зерновозов — это не новострои, а завезенные частными перевозчиками, списанные в России вагоны, которым УЗ продлила срок службы для использования их на территории Украины еще на 5-7 лет.

Именно так "Укрзализныця" и Министерство инфраструктуры Украины ситуативно решают вопрос острого дефицита грузовых вагонов в целом и зерновозов, в частности.

При этом в Украине работают несколько вагоностроительных заводов, менеджмент которых в буквальном смысле борется над тем, чтобы сохранить коллективы, в условиях хронической незагруженности производства.

С такой "дальновидной и долгосрочной" поддержкой отечественного машиностроения мы скоро полностью утратим квалифицированные кадры, которые уже массово покидают Украину, и сами же похороним отрасль, которая буквально в 2010-2011 годах принесла Украине порядка $3 млрд только за проведенные экспортные поставки вагонов.

С января текущего года производственные предприятия АПК начали активно изучать возможность создания собственных парков зерновозов, также активизировались и трейдеры, которые выстраивают всю логистическую цепочку по сбору, транспортировке и хранению зерновых. Мотивация у всех одно: ждать нет ни времени, ни сил, ни средств.

Отечественные вагоностроительные заводы сегодня выпускают несколько моделей зерновозов, среди которых — вагон-хоппер модели 19-9945, предназначенный для перевозки по магистральным железнодорожным путям сыпучих грузов, требующих укрытия от атмосферных осадков, объем вагона — 100 м куб, грузоподъемностью 70,5 тонн; также зерновозы объемом кузова 116 и 120 м куб.

Не буду останавливаться на технических характеристиках вагонов, скажу лишь, что выбирая зерновозы по объему и грузоподъемности, надо учитывать тот факт, что большинство действующих в стране элеваторов пока не модернизированы.

У них низкая пропускная способность, конструктивные возможности старых элеваторов не позволяют принимать вагоны кубатурой свыше 100 м куб. Этот фактор сегодня является одним из определяющих при выборе владельцами зерновых вагонов с кубатурой 100 м куб. 

К сожалению, неэффективность и недальновидность профильных чиновников сегодня уже угрожают будущему машиностроительной отрасли.

А ведь финансируя строительство новых вагонов, модернизируя логистическую инфраструктуру, они бы не только сохраняли сотни рабочих мест для украинцев, но и стимулировали бы развитие производства и соответственно рост отчислений на все уровни государственного бюджета.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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