Зачем Украине был нужет тот "дом" в Давосе

Два года назад Украину исключили из официальной программы Всемирного экономического форума в Давосе, поскольку мир устал слышать о нашей войне и коррупции.

Важно было не потерять свой голос в обсуждениях мировых трендов и дискуссий относительно международной политики и экономики. Поэтому мы начали готовить Украинский Дом.

В 2017 году провели 2 события Ukraine Davos nights, сфокусировавшись на инвесторах и технологических предпринимателях со всего мира. Тогда к нам пришло более 400 гостей. Так появился "прототип", мы увидели результат и точно поняли: Украинскому дому быть.

В ассоциации мы решили с первого дня — не идти с протянутой рукой к государству, иначе рискнули бы утонуть в бюрократических процедурах. Полагались только на свои силы и деньги спонсоров и партнеров. Второе: наши цели и программа.

Чем больше наши политики говорили о проблемах и о войне, тем меньше в страну приходило инвестиций. Наша задача была дистанцироваться от политики и представить Украину в прагматическом русле: с точки зрения инвестиционных возможностей и как глобального технологического партнера.

Еще в июне 2017 года была сформирована контентная часть — 10 панелей для программы Украинского дома, которые охватили наиболее интересные темы: блокчейн, инвестиции, криптовалюту, агротек и энергетику и другое. В итоге удалось собрать спикеров из 11 стран и около 5000 гостей: политики, предприниматели, инвесторы и журналисты.

Главной проблемой стал поиск локации. Нас четыре месяца уверяли, что выбранное помещение никогда не сдавалось и сдаваться не будет, но команда смогла переломить ситуацию и буквально за 48 часов подписать контракт.

Когда мне говорят о том, что "дом" был слишком компактный, хочется напомнить, что Давос - это единственный город во всем мире, где миллионеры живут в хостелах.

Мы знали, что в прошлом году "Российский дом" располагался метров на 70 левее от нашей текущей локации. В этом году они оказались напротив нас, о чем стало известно за пару недель до открытия.

Расположение создало дополнительный позитивный эффект интереса — в первые же дни форума об Украинском доме написали New York Times, Global Mail Toronto и Bloomberg. На контрасте мы выигрывали в первую очередь контентом и гостями.

Говорят, что в этом году на форуме собралось больше мировых лидеров, чем на саммите "Большой двадцатки". В течение недели именно в Давосе принимаются все политические, экономические и бизнес решения на год. Но политики собираются не для разговора между собой, а в первую очередь для диалога с бизнесом.

У нас была всего неделя и задача представить Украину миру как субъект, а не объект экономических отношений. Для этого было нужно показать, чем и почему страна может быть интересна миру.

Украинские панели по блокчейну и криптовалютам стали одними из наиболее популярных. Причина этому не только мировой тренд, но и то, что Украина уже есть на мировой карте крипто-бизнеса.

За неделю до форума, согласно исследованию Citibank, Украина вошла в топ-5 стран по развитию биткоин-бизнеса. Мы не просили денег, мы приглашали соинвестировать, делать совместные технологические проекты, открывать центры разработок в Украине глобальных IТ-компаний.

Наверное, впервые Украина вызывала не жалость, а уважение у международных партнеров. Именно поэтому в Украинский дом возвращались, в том числе для уже более предметных встреч, для обсуждения деталей сотрудничества. Так, например, братья Кличко подтвердили готовность рассмотреть совместные инвестиции с членами Украинской ассоциации венчурного и частного капитала.

Во время встречи с инвесторами при участии Петра Порошенко президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что Украина входит в топ-3 стран, приоритетных для банка. ЕБРР инвестировал уже более 12 млрд евро в Украину. Наша страна вызывает интерес не только в американских и европейских фондов, но и у инвесторов из Индии, Азии, Ближнего Востока.

Украинский дом создал и подтвердить имидж новой Украины с ее креативностью, инновациями и возможностями. Украинский Дом состоялся благодаря нашим партнерам — WNISEF, Фондe Виктора Пинчука и другим спонсорам: Ciklum, ассоциации "ИТ Украины" и другое.

Мы увидели готовность приезжать в Украину, поэтому уже работаем над Ukraine Discovery Tour, который наша ассоциация организовывает совместно с Global Shapers. И отдельно будет тур для специалистов в блокчейне и криптовалюте.

После общения с компанией, которая создала робота Софию, и представителями проекта Singularity NET, были достигнуты определенные договоренности и в апреле в Украину приедет робот София. Надеюсь, это сможет вдохновить и мотивировать наших разработчиков на создание более классного робота, чем она.

За время присутствия Украины в Давосе, к сожалению, не удалось сформировать устойчивое стратегическое видение будущего страны. Украина, к сожалению, до сих пор не смогла представить дорожную карту для инвесторов, сформировать понятные и принятые для всего мира правила для бизнеса, стратегическую экономическую карту развития.

Благодаря совместным усилиям бизнеса и общественности, мы в Давосе смогли создать площадку для диалога с мировым бизнесом, Украина стала более близкой и понятной для тех, кто обладает видением будущего и готов к партнерству. Несмотря на тяжелые времена, которые переживает страна, украинцы могут предложить новые формы сотрудничества всему миру и дать импульс новым рынкам и мировой экономике в целом.

Я предлагаю создать Украинский клуба Давоса (Ukraine Davos Club) для формирования новой экономической модели, общественных отношений как внутри страны, так и для всего мира.

Работа клуба в период между проведениями Давоского экономического форума, я уверен, сможет уже завтра начать менять нашу страну и поможет всем нам формировать новые альянсы для партнерства в мире.