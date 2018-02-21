В ожидании налоговой реформы

В рейтинге экономической свободы Украина в 2018 году поднялась с 166 на 150 место.

Страна переместилась из группы репрессивных экономик в группу относительно несвободных.

Также в 2017 году Украина поднялась в рейтинге Doing Business с 80 на 76 место.

На фоне этой положительной динамики совершенно не заметно главного предполагаемого результата реформ: значительного экономического роста.

Декларируемый рост экономики Украины на 2% не догоняет даже среднемировой рост, не говоря о необходимых нам 7-10%, вполне достижимых для страны, в которой этот показатель упал на 9,8% в 2015 году и на 6,6% — в 2014 году.

Участвуя в волонтерском проекте по популяризации знаний об экономической свободе, я с группой активистов посетил много городов: Харьков, Днепр, Одессу, Херсон, Николаев, Львов, Ужгород, Мариуполь, Кривой Рог, Ривне. Выступал с презентацией о ходе налоговой реформы, точнее, рассказывал о ее саботаже.

Все достижения в этой области укладываются в три тезиса: перегруппировка 22 налогов в девять без уменьшения общей налоговой нагрузки, трансформация ЕСВ и уменьшение его до 22%, открытый реестр возмещения НДС ценой усложнения администрирования.

На встречах предприниматели рассказывали о проблемах, которые достались в наследство от предыдущей власти и тормозят развитие бизнеса.



1. Необходимость личного общения с сотрудниками налоговой службы — слабая автоматизация, зачаточное развитие электронных сервисов, ужасное администрирование НДС, блокировка налоговых накладных.



2. Вмешательство в работу предприятий представителей силовых структур.



3. Безнаказанность налоговиков и силовиков — невозможность доказать в суде свою правоту.



4. Отток рабочей силы за границу.



5. Высокие ставки на кредиты.

Общее впечатление от поездок: Украина проигрывает мировую конкуренцию за инвестиции, трудовые ресурсы и таланты. Вместо срочного проведения экономических реформ в повестку дня 2017 года правительство поставило привычные реформы-лозунги: пенсионная, здравоохранения, образования.

Каждая из этих социальных реформ, на мой взгляд, не может иметь успеха без осуществления базовых экономических реформ.

Тенденция в передовых экономиках — снижение налогов на прибыль и труд, стимулирование развития малого бизнеса. В США корпоративный налог снижен с 35% до 20%, а стартапы регистрируются в низконалоговой зоне штата Делавер.

Это государственная политика: привлекать талантливых предпринимателей и капитал, создавать благоприятные условия для крупного и малого бизнеса.

Нам есть с кого брать пример и на постсоветском пространстве.

Налоговая система Эстонии признана лучшей среди стран ОЭСР, а налоговая система Латвии в этом рейтинге занимает четвертое место. Такая же система внедрена в Грузии. В рейтинге Doingbusiness эти постсоветские страны занимают лидирующие позиции: Грузия — девятую, Эстония — 12, Латвия — 19.

Что же делает эти экономики привлекательными для бизнеса?

Общее для них — налог на прибыль заменен налогом на выведенный капитал. Налог уплачивается только тогда, когда собственники или администрация компании решают распределить прибыль или вывести из оборота какую-то часть средств. Пока деньги находятся в обороте предприятий, налог не начисляется.

Помимо экономической целесообразности от такого нововведения, налог на выведенный капитал позволяет упростить администрирование налогов. Эстония славится электронными сервисами, уходит от любых усложнений и влияния человеческого фактора со стороны госслужащих на работу предпринимателей.

Корпоративный налог или налог на прибыль, в отличие от НДС и налогов на зарплаты, не может быть посчитан автоматически. Обязательно нужен бухгалтер, который должен показать налоговой службе финансовый результат, и есть налоговый инспектор, который этот финансовый результат должен проверить.

Квалификация проверяющего должна быть выше, чем квалификация аудиторов и бухгалтеров, которые обслуживают бизнес, что даже трудно представить.

Замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал позволила Эстонии, Латвии и Грузии максимально автоматизировать процесс отчетности. Теперь объектом налогообложения является не финансовый результат деятельности предприятия, а операция выведения средств из оборота.

Теперь в налоговых системах этих трех стран все налоги — НДС, зарплатные и НнВК или распределенная прибыль — начисляются автоматически и их начисление не может трактоваться иначе налоговыми органами.

Заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал в Украине предложила группа авторов законопроекта №3357 еще в 2015 году.

В 2016 году сначала Национальный совет реформ, а потом парламент решили запустить такую реформу с 2018 года. Подготовленный рабочей группой Минфина проект был отправлен на согласование в Кабмин.

Оттуда его зачем-то повторно отправили в Национальный совет реформ. В итоге правительство нарушило все сроки, и проект не был зарегистрирован в парламенте. Во второй половине 2017 года в аппарате президента заявили, что такое нововведение необходимо, но оно начнет действовать только с 2019 года.

Для этого до 1 июля 2018 года проект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал должен быть внесен в парламент. Пока этого не произошло.

До сих пор в стране не выполнено ни одно из обещаний по налоговой реформе: ни реформа налоговой службы, ни ликвидация налоговой милиции и создание СФР, ни замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Если по первым двум пунктам пока идут обсуждения и нет проекта закона, то по последнему пункту проект был готов в 2017 году. Также достигнут общественный консенсус — бизнес-ассоциации, общественные эксперты, финансисты и аудиторы принимали участие в рабочей группе по написанию проекта закона.

Это идея, время которой пришло.