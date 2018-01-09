Как привлечь в Украину 100 миллиардов

По данным Государственной службы статистики, объем капитальных иностранных инвестиций в Украину за первое полугодие 2017 года составил 2 343,8 млн грн.

Это в 1,9 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Тенденцию никак не назовешь позитивной. Притом, что именно сейчас стране нужны внешние капиталовложения.

Инвестиции нерезидентов могут обеспечить стабилизацию гривни, ускорить процесс валютной либерализации и в целом оживить экономику страны.

Создание благоприятных условий для иностранных инвесторов — одна из целей реформирования украинского фондового рынка, которое происходит сейчас.

Через рынок ценных бумаг в экономику должны приходить финансовые ресурсы. Сейчас он не справляется с этой задачей. Иностранные инвесторы не могут реализовать свой интерес к украинской экономике, а он присутствует.

Если в 2015 году спрос на украинские еврооблигации диктовал цену ниже номинальной стоимости, то теперь торговля идет на уровне номинала и выше.

Иностранные инвесторы готовы покупать и облигации внутреннего государственного займа — ОВГЗ. Что их сдерживает? Как нужно реформировать инфраструктуру фондового рынка, чтобы убрать эти препятствия?

Выработка действий для решения этих вопросов входит в компетенцию Национального депозитария Украины — НДУ — одной из ключевых структур, на которую опирается украинский рынок ценных бумаг.

Для успешной реформы рынка необходимо сотрудничество НДУ, НБУ, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и профессиональных игроков. Все согласны, что нам необходимо создать прозрачные и безопасные условия работы для инвесторов-нерезидентов.

Первым шагом должно стать внедрение концепции номинального держателя.

В европейской практике торговли на фондовом рынке номинальный держатель — это финансовый посредник (кастодиан), который на основании договора с клиентом предоставляет ему услуги по учету ценных бумаг в юрисдикциях разных стран. Также он регистрирует переход права собственности на ценные бумаги.

В качестве номинальных держателей выступают транснациональные банковские структуры. Двенадцать крупнейших из них входят в Ассоциацию глобальных кастодианов — AGC. Среди них — компании State Street Bank and Trust Company, BNY Mellon, BNP Paribas, Deutsche Bank, Citibank, N.A.

Крупные институциональные инвесторы имеют многолетний опыт сотрудничества с кастодианами на рынках разных стран. Банки-посредники не только обслуживают активы инвесторов, но и поставляют своим клиентам аналитическую информацию, контролируют качество услуг местных депозитариев.

Однако в Украине такой режим работы для инвестора не может быть обеспечен, поскольку в законодательстве нет таких категорий, как "номинальный держатель" и "счет в ценных бумагах номинального держателя". Что происходит сегодня? Закон предусматривает открытие только прямого счета в ценных бумагах.

Для нерезидента это сложная процедура, требующая сбора большого количества документов и часто — личного присутствия. Оценив все риски, зарубежный инвестор обычно решает отложить вход на фондовый рынок Украины, несмотря на достаточно привлекательную доходность ОВГЗ, которая составляет 14-15%.

Конечно, инвестор может инвестировать через финансового посредника без надлежащего правового регулирования и защиты права собственности, что будет означать передачу права собственности на активы финансовому посреднику.

Однако риск в таком случае только возрастает. Финансовый посредник, который соглашается на подобный формат работы, может закрыться, уйти с рынка, стать жертвой рейдерской атаки. Если при этом у него обнаруживаются непогашенные обязательства, счета могут быть арестованы и произведено взыскание на активы.

Инвестор, имущественные права которого не защищены законодательством, не имеет возможности перевести свои активы на обслуживание другому финансовому посреднику и даже рискует потерять вложения вследствие взысканий по обязательствам финансового посредника.

Эти проблемы хорошо известны всем участникам фондового рынка. С просьбой содействовать внедрению правовой категории номинального держателя к НКЦБФР и НДУ обращалась Ассоциация глобальных кастодианов (AGC).

Европейская ассоциация центральных депозитариев ECSDA также выражает уверенность, что это позволит иностранным инвесторам действовать на украинском фондовом рынке более эффективно.

Важна помощь Верховной Рады.

Подготовленный проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно содействия привлечению иностранных инвестиций", №6141, не только устраняет барьеры на пути иностранных капиталовложений, но и делает фондовый рынок прозрачным, обязывает финансового посредника раскрывать информацию о конечном собственнике.

Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рассмотрел документ и рекомендовал принять его за основу в первом чтении.

Тем не менее, законопроект ждет голосования уже пять месяцев, несмотря на то, что может принести около 100 млрд грн зарубежных инвестиций и активизировать внутренних инвесторов. Такова оценка, которую НДУ сделал вместе с крупнейшими игроками рынка ценных бумаг.

Еще один важный аспект — репутационные дивиденды. Благодаря внедрению концепции номинального держателя, украинская депозитарная система может подняться в международных рейтингах Thomas Murray и AGC.

Не надо забывать, что кроме Украины в мире достаточно других активно развивающихся стран, которые также ведут конкурентную борьбу за инвестиционный ресурс. Вывод напрашивается сам собой: нам нельзя медлить.