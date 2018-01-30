Давос наш. Аграрные хроники

Коли вперше береш участь у заходах в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, автоматично наштовхуєшся на думку, де я був раніше.

Тому вирішив поділитися деякими своїми враженнями, щоб інші колеги за цехом вже зараз почали планувати свою поїздку на цей захід у 2019 році.

Давос, як відомо, — невелике містечко в Швейцарії, до якого у 2018 році було важко дістатися через складні погодні умови. Головне в організаційному сенсі — підібрати місце проживання у легкодоступних поселеннях.

Народ з усього світу збирається у Давосі, щоб поговорити про майбутній розвиток у політиці, бізнесі та суспільстві. Основні напрями, на яких сфокусувала увагу бізнес-тусовка у 2018 році, були пов'язані з новими технологіями, криптовалютою, блокчейном та цифровізацією. Чим потішила Україна?

Український дім

Перше враження від "українського дому" неоднозначне. Маленька двоповерхова будівля на центральній променаді Давоса не привертала уваги перехожих. Особливо дивлячись на п'ятиповерховий особняк навпроти, з розмахом розфарбований у стилі "бикоко" Росією. Однак це було лише перше враження.

Організатори вдало сформували програму: всі дискусійні панелі були вщерть заповнені відвідувачами, створюючи враження стильного сучасного хабу. Україна була вперше була представлена в Давосі своїм будинком, і це вийшло круто.

Аграрна наддержава

Навіть з огляду на зоряний склад учасників цієї дискусії, ми й припустити не могли, що тема спричинить такий резонанс. Юрій Косюк, Юлія Порошенко, Міхаель Хорш і Тобіас Менне з моєю допомогою як модератора зуміли розкрити кілька ключових питань розвитку агробізнесу в цілому і роль агротехінновацій у ньому.

Збільшення населення, зміни клімату, вимогливість споживачів майбутнього і роль великих аграрних компаній у майбутньому бенчмаркінгу за ефективністю — це лише неповний перелік питань, які вдалося обговорити за неповні півтори години.

Висновок такий: Україна перебуває на правильному шляху аграрного розвитку, вона приваблива для інвесторів, має новий майданчик для розвитку аграрних технологій у вигляді аграрного хабу і може надійно закріпитися серед лідерів у глобальному аграрному бізнесі.

У кулуарах

Давос — це, звичайно, і нетворкінг. Багато всього відбувається на кулуарних заходах і прийомах. У контексті України і подальшого просування реформ постійно виникало питання запровадження повноцінного ринку сільськогосподарської землі.

Про це говорили не тільки офіційні представники МВФ — Девід Ліптон і давній друг українців Карл Більд, а й багато інших відомих осіб. Очевидно, відсутність ринку землі у світових колах тісно асоціюється з інституційною неспроможністю процесу реформ в Україні і небажанням влади проводити антикорупційну реформу.

Відмовки представників влади на зразок "ми не готові" і "нам треба ще трохи часу" світ слухати вже не хоче. Якби Україна у 2019 році в Давосі презентувала земельну реформу, думаю, успіх був би в кілька разів більший, ніж у 2018 році.

Загалом Україна прекрасно презентувала себе у Давосі. Без пафосу, по-діловому, з відмінним переліком тем для дискусій і якісними спікерами. Так тримати!