Криптовалютное будущее

Наступивший 2018 год уже успели окрестить годом криптовалют.

На финансовых интернет-порталах не меньше трети новостей касаются темы цифровых денег или технологи блокчейна.

Директор JP Morgan признает свою неправоту относительно критики биткоина и заявляет, что успел пожалеть о резких высказывания в адрес криптовалюты.

При этом капитализация цифровых денег то обновляет исторические максимумы, то заваливается в крутые пике.

Одновременно многие аналитики предрекают скорый крах западных фондовых рынков. По их словам, ликвидность начала перетекать в сферу цифровых денег.

Что же стоит за феноменом роста криптовалют: перегретость развитых экономик и ожидание скорого кризиса или реальный потенциал их использования?

Большинству украинцев в это сложно поверить, но спустя год-полтора после финансового кризиса 2008-2009 годов почти все развитые страны начали расти.

Хотя тренд роста развитых экономик выражен скромными темпами, 1,5-3% в год, тем не менее, по некоторым признакам он уже приобрел черты приближения к пику экономического цикла, за которым будут новые спад и рецессия.

Например, в США доходность акций S&P 500, в который входят 500 самых крупных компаний из разных отраслей, составляет 1-2%. При этом индексы Dow Jones и другие ключевые индикаторы постоянно растут. Вот почему многие инвесторы начали видеть симптомы надувания огромного финансового пузыря.

Дело в том, что когда цена активов намного превышает генерируемый ими денежный поток, в определенный момент должна произойти корректировка до плюс-минус реальной стоимости.

Масла в огонь стала подливать Федеральная резервная система США. После почти десятилетнего перерыва регулятор начал повышать базовую процентную ставку, которая долго была вообще около нуля.

Логика простая: при более низком уровне волатильности инвестор должен решить вложиться в государственные ценные бумаги или другие инструменты, а не пойти и дальше раздувать пузырь из акций на бирже.

Вот почему стремительный рост криптовалют многие экономисты считают ответом на перегретый фондовый рынок. Якобы, не видя возможности реально вкладывать деньги, люди устремились на спекулятивный рынок цифровых денег.

Сначала в ход пошел биткоин, потом эфир, рипли, лайткоин. Цена растет, потому что есть спрос, а спрос держится исключительно на росте. Но так ли это?

На лекциях по экономике любой профессор скажет, что актив с доходностью в сотни процентов годовых и уровнем волатильности до 100% в день — ужасный инструмент. Если нечто стало настолько прибыльным, то это наверняка проделки спекулянтов, и участие новичков на таком рынке сродни игре в казино.

Однако относительно криптовалют ситуация неоднозначна. Массовые спекуляции действительно есть, но когда мы приоткроем ширму, то увидим, что за цифровыми валютами стоят отличные технологии, а возможности для роста оправданы потенциалом к использованию.

Например, рипл может быть заменой SWIFT. Биткоин стал платформой для развития многих других цифровых валют, более "’умных" и перспективных, в том числе с возможностями интеграции смарт-контрактов.

Конечно, если мы рассматриваем цифровые деньги только как монетарную массу М1 для наличных и безналичных расчетов, как это делают многие хейтеры крипты, тогда они действительно переоценены в десятки, а то и сотни раз.

Очевидно, что в таком случае стоимость валюты должна прямо зависеть от количества товаров, доступных к покупке или продаже за нее в текущий момент.

Магазин игр Steam в конце 2017 года убрал возможность расчетов биткоинами — дорого платить за перевод, а возвраты грозят потерями на курсе. А вот Fashion TV запустили оплату рекламы в крипте. Да и неофициальный аккаунт "Киевской перепички" продается за 5 200 долл, и оплату принимают в биткоинах.

В сухом остатке все равно выходит несоответствие цены и распространенности валюты как средства расчетов, на что и указывают критики. Однако есть и другой подход к оценке привлекательности таких решений: с точки зрения их платформы. Многие криптовалюты могут неплохо интегрироваться и видоизменяться.

Если мы оцениваем цифровые деньги как IT-проекты — венчурные или вполне состоявшиеся, но все еще не вышедшие в операционный ноль, вряд ли можно говорить о такой уж повсеместной переоцененности и бесполезности.

Станут ли они все "единорогами" уже завтра? Едва ли. Многие вообще не пойдут дальше своего гипотетического потенциала, но глобально криптовалюты точно не являются пузырями или развлечением на пять минут.

Я бы не стал так сильно связывать феномен развития криптовалют и их спекулятивность. Первое, вполне вероятно, является основой будущей экономики и поможет значительно улучшить самые разные процессы расчетов.

Фактор спекулятивности мог прийти из реальной экономики с ее низкими процентными ставками и рисками скорого обвала.

Потому обвинять в переоцененности лучше не криптовалюты, за многими из которых стоят вполне логичные и крутые технологические решения, а более привычную нам бизнес-среду, состоящую из участников S&P 500, инвестиционных банкиров и других игроков финансовой сферы.