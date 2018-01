Простой путь к экспорту

Складна економічна ситуація в Україні, втрата ринків постачання, труднощі ведення бізнесу: як вижити у таких умовах?

Багато хто переконаний, що вихід — у наданні преференцій вітчизняним виробникам у публічних закупівлях. Наш досвід свідчить про протилежне.

Доказом може бути успіх українських компаній, які беруть участь у державних тендерах за кордоном.

Обсяг експорту в системі регулювання національної економіки — важливий макроекономічний показник. Завдяки експорту стимулюється зростання економіки, створюються робочі місця, підвищується рівень життя громадян.

Одним з каналів отримання експортних контрактів є публічні закупівлі країн-учасниць угод GPA — Government Procurement Agreement — СОТ. Кількість та обсяг контрактів, отриманих компаніями в рамках тендерів GPA, є одним з індикаторів конкурентоспроможності товарів, робіт і послуг на зовнішніх ринках.

З приєднанням України до угоди СОТ про державні закупівлі отримати закордонний контракт стало набагато простіше. Мова йде про великі проекти.

Ціновий поріг, від якого починається дія угоди, для товарів і послуг — 150 тис євро, для будівельних робіт — 5,5 млн євро. До того ж, на нашу думку, публічні закупівлі через GPA — це найпростіший шлях до експорту.

Вам не потрібно витрачати гроші і час, щоб розгортати мережу, купувати місце в магазині або витрачатися на маркетинг. Ви можете знаходити тендер, сидячи в офісі в Україні, брати участь і починати поставки при гарантованому контракті.

Угода GPA вказує на можливість отримати контракт на конкурентних засадах.

Особливості участі в тендерах — єдині правила гри, відсутність дискримінації за ознакою належності до іноземної держави, державний захист бізнесу в разі неправомірних дій з боку замовника, застосування нецінових критеріїв оцінювання, що мають чітко визначені та економічно обґрунтовані показники.

Решта процедур пов'язана із забезпеченням виконання контракту, наявністю сертифікатів, необхідністю покриття поточних витрат, банківським гарантуванням і страхуванням. Взаємодія з місцевими органами влади залежать від особливостей законодавства обраної країни та умов ведення бізнесу в ній.

Український бізнес, який робить перші кроки в міжнародних державних закупівлях, може розраховувати на підтримку держави. З цією метою у січні 2016 року група волонтерів організувала при Мінекономіки проектний офіс GPAinUA. Він консультує компанії, які вирішили взяти участь у закордонних публічних тендерах.

Проект підтримало Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ.

До листопада 2017 року проект проконсультував понад 130 українських і п'ять іноземних фірм щодо участі в публічних тендерах GPA. Українські компанії взяли участь у 29 тендерах, де були кваліфіковані і допущені до оцінки пропозицій.

У двох тендерах переможцями були визначені українські компанії. Одна з них, ДГЗП "Спецтехноекспорт", входить до ДК "Укроборонпром". Вона отримала контракт від державної компанії з країни ЄС на поставку деталей до танків T-72.

Проект допоміг знайти тендер, отримати тендерну документацію, підготувати кваліфікаційну частину пропозиції, визначити перелік документів і вимог до каталогізації продукції в єдиному реєстрі NATO Master Catalogue of References for Logistics, NMCRL , і системі NATO Support and Procurement Agency, NSPA.

Проект підтримував комунікації із замовником і здійснював загальну координацію. Для прискорення процедур отримання документів та ідентифікації учасника проект звертався за юридичною підтримкою до європейської компанії-партнера проекту.

Кваліфікаційні вимоги до учасників тендера не відрізнялися від вимог, що застосовуються в Україні, тому особливих перешкод при підготовці не виникло.

Загалом на ринку державних закупівель країн GPA найбільш упевнено себе проявили компанії-дистриб'ютори і трейдери, компанії повного циклу виробництва, що випускають готову продукцію і надають послуги з високою доданою вартістю.

Йдеться про машинобудування, пошиття одягу і взуття, поліграфію, виробництво меблів, будматеріалів і конструкцій, ІТ-послуги, послуги реклами та маркетингу. Цей перелік неповний — йдеться про найбільш активних учасників тендерів.

Проект планує продовжувати допомагати українським експортерам перемагати у міжнародних публічних тендерах GPA. Досвід підтверджує: угода GPA відкриває величезні можливості для бізнесу, головне — ухвалити рішення і скористатися.