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Простой путь к экспорту

Простой путь к экспорту

С присоединением Украины к соглашению ВТО о госзакупках получить заграничный контракт стало гораздо проще. Речь идет о крупных проектах. (Укр.)
Среда, 17 января 2018, 12:00
Тарас Шимко
офис GPAinUA

Складна економічна ситуація в Україні, втрата ринків постачання, труднощі ведення бізнесу: як вижити у таких умовах?

Багато хто переконаний, що вихід — у наданні преференцій вітчизняним виробникам у публічних закупівлях. Наш досвід свідчить про протилежне.

Доказом може бути успіх українських компаній, які беруть участь у державних тендерах за кордоном.

Обсяг експорту в системі регулювання національної економіки — важливий макроекономічний показник. Завдяки експорту стимулюється зростання економіки, створюються робочі місця, підвищується рівень життя громадян.

Одним з каналів отримання експортних контрактів є публічні закупівлі країн-учасниць угод GPA — Government Procurement Agreement — СОТ. Кількість та обсяг контрактів, отриманих компаніями в рамках тендерів GPA, є одним з індикаторів конкурентоспроможності товарів, робіт і послуг на зовнішніх ринках.

З приєднанням України до угоди СОТ про державні закупівлі отримати закордонний контракт стало набагато простіше. Мова йде про великі проекти.

Ціновий поріг, від якого починається дія угоди, для товарів і послуг — 150 тис євро, для будівельних робіт — 5,5 млн євро. До того ж, на нашу думку, публічні закупівлі через GPA — це найпростіший шлях до експорту.

Вам не потрібно витрачати гроші і час, щоб розгортати мережу, купувати місце в магазині або витрачатися на маркетинг. Ви можете знаходити тендер, сидячи в офісі в Україні, брати участь і починати поставки при гарантованому контракті.

Угода GPA вказує на можливість отримати контракт на конкурентних засадах.

Особливості участі в тендерах — єдині правила гри, відсутність дискримінації за ознакою належності до іноземної держави, державний захист бізнесу в разі неправомірних дій з боку замовника, застосування нецінових критеріїв оцінювання, що мають чітко визначені та економічно обґрунтовані показники.

Решта процедур пов'язана із забезпеченням виконання контракту, наявністю сертифікатів, необхідністю покриття поточних витрат, банківським гарантуванням і страхуванням. Взаємодія з місцевими органами влади залежать від особливостей законодавства обраної країни та умов ведення бізнесу в ній.

Український бізнес, який робить перші кроки в міжнародних державних закупівлях, може розраховувати на підтримку держави. З цією метою у січні 2016 року група волонтерів організувала при Мінекономіки проектний офіс GPAinUA. Він консультує компанії, які вирішили взяти участь у закордонних публічних тендерах.

Проект підтримало Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ.

До листопада 2017 року проект проконсультував понад 130 українських і п'ять іноземних фірм щодо участі в публічних тендерах GPA. Українські компанії взяли участь у 29 тендерах, де були кваліфіковані і допущені до оцінки пропозицій.

У двох тендерах переможцями були визначені українські компанії. Одна з них, ДГЗП "Спецтехноекспорт", входить до ДК "Укроборонпром". Вона отримала контракт від державної компанії з країни ЄС на поставку деталей до танків T-72.

Проект допоміг знайти тендер, отримати тендерну документацію, підготувати кваліфікаційну частину пропозиції, визначити перелік документів і вимог до каталогізації продукції в єдиному реєстрі NATO Master Catalogue of References for Logistics, NMCRL, і системі NATO Support and Procurement Agency, NSPA.

Проект підтримував комунікації із замовником і здійснював загальну координацію. Для прискорення процедур отримання документів та ідентифікації учасника проект звертався за юридичною підтримкою до європейської компанії-партнера проекту.

Кваліфікаційні вимоги до учасників тендера не відрізнялися від вимог, що застосовуються в Україні, тому особливих перешкод при підготовці не виникло.

Загалом на ринку державних закупівель країн GPA найбільш упевнено себе проявили компанії-дистриб'ютори і трейдери, компанії повного циклу виробництва, що випускають готову продукцію і надають послуги з високою доданою вартістю.

Йдеться про машинобудування, пошиття одягу і взуття, поліграфію, виробництво меблів, будматеріалів і конструкцій, ІТ-послуги, послуги реклами та маркетингу. Цей перелік неповний — йдеться про найбільш активних учасників тендерів.

Проект планує продовжувати допомагати українським експортерам перемагати у міжнародних публічних тендерах GPA. Досвід підтверджує: угода GPA відкриває величезні можливості для бізнесу, головне — ухвалити рішення і скористатися.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
экспорт CОТ ЕС
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