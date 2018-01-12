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Как не стать жертвой рейдеров

Как не стать жертвой рейдеров

У вас в любую минуту могут отобрать ваш бизнес. Чтобы этого не случилось, прочитайте мою колонку.
Пятница, 12 января 2018, 10:30
Алена Лебедева
учредитель "Аурум груп"

Чтобы ваш бизнес мог рассматриваться как потенциальный объект рейдерского захвата, достаточно лишь иметь бизнес, особенно прибыльный.

Исходя из двойного прироста количества рейдерских атак в Украине за 2017 год, можно сделать вывод, что сегодня никто надежно не защищен от рейдеров.

Рейдером может стать ваш ближайший партнер по бизнесу, акционер или просто доверенный топ-менеджер, который знает специфику бизнеса изнутри.

Не стоит сбрасывать со счетов внешних участников рынка. Если первая группа лиц зачастую действует в законодательном поле, то вторая использует менее изощренные способы и практикует грязные методы завладения имуществом.

Чистые методы рейдерства

Скупка акций у миноритарных держателей акций для получения блокирующего пакета, вследствие чего наступает потеря контроля над предприятием.

В большинстве случаев этот подход может быть реализован только среди существующих акционеров, так как зачастую сформировать блокирующий пакет акций, используя исключительно миноритариев, невозможно.

Обезопасить себя от такого варианта захвата невозможно. Благо — слухи о массовой скупке акций среди миноритариев распространяются быстро и можно сработать на опережение, предложив держателям более выгодные условия.

Дополнительная эмиссия акций для "размытия" доли партнеров.

Этот вид рейдерства также практикуется среди действующих акционеров, контролирующих предприятие. В остальных случаях он неэффективен, так как требует значительных бесконтрольных финансовых вложений.

Чтобы не допустить такого сценария, необходимо посещать собрания акционеров. Владея хотя бы 25-процентным пакетом акций, вы сможете ветировать решение об увеличении уставного фонда. Если такого пакета нет, можно проголосовать против и потребовать выкупа предприятием ваших акций по рыночной цене.

Грязные методы рейдерства

Банкротство — фиктивное и реальное.

В обоих вариантах злоумышленникам нужно поставить подконтрольного ликвидатора или санатора и распродать активы компании.

Реприватизация.

Суть процедуры заключается в судебной отмене и последующем пересмотре процесса приватизации для последующего перераспределения собственности. Инициировать процесс могут и акционеры предприятия, и государство.

Мошенничество, подделка документов.

За последние годы корпоративная система украинских предприятий стала выглядеть на 100% из "иностранных акционеров", за которыми в большинстве случаев скрывается все тот же украинский собственник.

В гонке за конфиденциальностью многие упускаются факт отсутствия законодательных механизмов определения легитимности иностранных документов, чем умело пользуются рейдеры.

Мошенники подделывают доверенности и выдают "новые" учредительные документы на иностранные компании. Рейдеры заверяют копии документов с переводом у лояльных нотариуса и переводчика, которые либо работают с ними в команде, либо закрывают глаза на огрехи и на наличие оригиналов.

Далее механизм прост: с нотариальными копиями на руках рейдеры продают ваши активы и вносят изменения в государственные реестры.

Радует, что в Украине уже внедрена процедура возможной отмены незаконных регистрационных действий с помощью подачи жалобы в Министерство юстиции. Мой опыт подтверждает, что процедура работает, но остается открытым процесс доказательства достоверности иностранных документов.

Силовой захват.

Это самый удобный способ изъятия необходимых документов и как следствие — легализации рейдеров в статусе законных собственников.

Недружественное поглощение

Есть еще ряд действий, которые могут быть истолкованы как недружественное поглощение, однако в наших реалиях они могут приобретать оттенки рейдерства.

До недавнего времени широко использовалась схема, когда для контроля над акционерным обществом достаточно было владеть 40% + 1 акция и контролировать исполнительный орган. Лицо, контролирующее предприятие, могло блокировать проведение собрания акционеров — не регистрироваться для участия в нем, препятствуя принятию решения о смене руководства.

Однако после внесения изменений в закон "Об акционерных обществах" кворум собрания акционерного общества уменьшился с 60% до 50%. После этого удерживать контроль над предприятием стало сложнее.

Тогда для срыва собрания начали привлекать "титушек" и лояльных судей.

Последние принимали решения о запрете проведения собраний или аресте акций в рамках уголовных дел, открытых по факту нарушений приватизации объектов. Судей не смущало, что акционеры в приватизации не участвовали, а число арестованных акций превышало число акций, участвовавших в приватизации.

Конечно, апелляционный суд через какое-то время отменит это незаконное решение. Уголовное дело будет закрыто, но вы потеряете время. Процесс растянется на годы, а рейдеры за это время выжмут из предприятия все ценное.

Предвестники захвата

Внезапное изменение манеры поведения вашего партнера по бизнесу в разных его проявлениях.

Внезапно участившееся безосновательное внимание со стороны проверяющих и правоохранительных органов.

Беспочвенные судебные иски, касающиеся вашей хозяйственной деятельности и споров по корпоративным правам.

Любые необъяснимые и непредвиденные изменения в регистрационных данных.

Эти признаки могут свидетельствовать о запланированном рейдерском захвате.

Как защититься

Для защиты бизнеса целесообразно принять такие меры предосторожности.

Защита корпоративной информации.

Помимо четкого разграничения доступа сотрудников к информации и создания специальных архивов, желательно не на территории компании, регулярно отслеживайте регистрационные данные предприятия и судебные реестры.

Правовая защита объектов недвижимости.

Реструктуризация бизнеса или сосредоточение основных активов на сторонней компании, которая не участвует в бизнес-деятельности предприятия. Так вы можете нивелировать ее участие в сомнительных судебных процессах.

Создание подконтрольной кредиторской задолженности перед своими аффилированными структурами с обязательным оформлением договора залога недвижимого актива либо непосредственного залога корпоративных прав предприятия в качестве обеспечения долга.

Наличие таких защитных механизмов не гарантирует, что ваш бизнес не станет объектом рейдерской атаки, но, по крайней мере, сделает ваш актив менее привлекательным, а сам рейдерский захват — более затратным.

Система безопасности на предприятии.

Подготовьте протоколы реагирования для сотрудников компании. Задействуйте все каналы: обращайтесь в правоохранительные органы, суды, органы управления регистрационными реестрами, прессу, используйте социальные сети.

К сожалению, сегодня только широкая огласка факта рейдерского захвата способна защитить законные права на собственный бизнес.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
рейдерство законодательство
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