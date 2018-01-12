Как не стать жертвой рейдеров

Чтобы ваш бизнес мог рассматриваться как потенциальный объект рейдерского захвата, достаточно лишь иметь бизнес, особенно прибыльный.

Исходя из двойного прироста количества рейдерских атак в Украине за 2017 год, можно сделать вывод, что сегодня никто надежно не защищен от рейдеров.

Рейдером может стать ваш ближайший партнер по бизнесу, акционер или просто доверенный топ-менеджер, который знает специфику бизнеса изнутри.

Не стоит сбрасывать со счетов внешних участников рынка. Если первая группа лиц зачастую действует в законодательном поле, то вторая использует менее изощренные способы и практикует грязные методы завладения имуществом.

Чистые методы рейдерства

Скупка акций у миноритарных держателей акций для получения блокирующего пакета, вследствие чего наступает потеря контроля над предприятием.

В большинстве случаев этот подход может быть реализован только среди существующих акционеров, так как зачастую сформировать блокирующий пакет акций, используя исключительно миноритариев, невозможно.

Обезопасить себя от такого варианта захвата невозможно. Благо — слухи о массовой скупке акций среди миноритариев распространяются быстро и можно сработать на опережение, предложив держателям более выгодные условия.

Дополнительная эмиссия акций для "размытия" доли партнеров.

Этот вид рейдерства также практикуется среди действующих акционеров, контролирующих предприятие. В остальных случаях он неэффективен, так как требует значительных бесконтрольных финансовых вложений.

Чтобы не допустить такого сценария, необходимо посещать собрания акционеров. Владея хотя бы 25-процентным пакетом акций, вы сможете ветировать решение об увеличении уставного фонда. Если такого пакета нет, можно проголосовать против и потребовать выкупа предприятием ваших акций по рыночной цене.

Грязные методы рейдерства

Банкротство — фиктивное и реальное.

В обоих вариантах злоумышленникам нужно поставить подконтрольного ликвидатора или санатора и распродать активы компании.

Реприватизация.

Суть процедуры заключается в судебной отмене и последующем пересмотре процесса приватизации для последующего перераспределения собственности. Инициировать процесс могут и акционеры предприятия, и государство.

Мошенничество, подделка документов.

За последние годы корпоративная система украинских предприятий стала выглядеть на 100% из "иностранных акционеров", за которыми в большинстве случаев скрывается все тот же украинский собственник.

В гонке за конфиденциальностью многие упускаются факт отсутствия законодательных механизмов определения легитимности иностранных документов, чем умело пользуются рейдеры.

Мошенники подделывают доверенности и выдают "новые" учредительные документы на иностранные компании. Рейдеры заверяют копии документов с переводом у лояльных нотариуса и переводчика, которые либо работают с ними в команде, либо закрывают глаза на огрехи и на наличие оригиналов.

Далее механизм прост: с нотариальными копиями на руках рейдеры продают ваши активы и вносят изменения в государственные реестры.

Радует, что в Украине уже внедрена процедура возможной отмены незаконных регистрационных действий с помощью подачи жалобы в Министерство юстиции. Мой опыт подтверждает, что процедура работает, но остается открытым процесс доказательства достоверности иностранных документов.

Силовой захват.

Это самый удобный способ изъятия необходимых документов и как следствие — легализации рейдеров в статусе законных собственников.

Недружественное поглощение

Есть еще ряд действий, которые могут быть истолкованы как недружественное поглощение, однако в наших реалиях они могут приобретать оттенки рейдерства.

До недавнего времени широко использовалась схема, когда для контроля над акционерным обществом достаточно было владеть 40% + 1 акция и контролировать исполнительный орган. Лицо, контролирующее предприятие, могло блокировать проведение собрания акционеров — не регистрироваться для участия в нем, препятствуя принятию решения о смене руководства.

Однако после внесения изменений в закон "Об акционерных обществах" кворум собрания акционерного общества уменьшился с 60% до 50%. После этого удерживать контроль над предприятием стало сложнее.

Тогда для срыва собрания начали привлекать "титушек" и лояльных судей.

Последние принимали решения о запрете проведения собраний или аресте акций в рамках уголовных дел, открытых по факту нарушений приватизации объектов. Судей не смущало, что акционеры в приватизации не участвовали, а число арестованных акций превышало число акций, участвовавших в приватизации.

Конечно, апелляционный суд через какое-то время отменит это незаконное решение. Уголовное дело будет закрыто, но вы потеряете время. Процесс растянется на годы, а рейдеры за это время выжмут из предприятия все ценное.

Предвестники захвата

Внезапное изменение манеры поведения вашего партнера по бизнесу в разных его проявлениях.

Внезапно участившееся безосновательное внимание со стороны проверяющих и правоохранительных органов.

Беспочвенные судебные иски, касающиеся вашей хозяйственной деятельности и споров по корпоративным правам.

Любые необъяснимые и непредвиденные изменения в регистрационных данных.

Эти признаки могут свидетельствовать о запланированном рейдерском захвате.

Как защититься

Для защиты бизнеса целесообразно принять такие меры предосторожности.

Защита корпоративной информации.

Помимо четкого разграничения доступа сотрудников к информации и создания специальных архивов, желательно не на территории компании, регулярно отслеживайте регистрационные данные предприятия и судебные реестры.

Правовая защита объектов недвижимости.

Реструктуризация бизнеса или сосредоточение основных активов на сторонней компании, которая не участвует в бизнес-деятельности предприятия. Так вы можете нивелировать ее участие в сомнительных судебных процессах.

Создание подконтрольной кредиторской задолженности перед своими аффилированными структурами с обязательным оформлением договора залога недвижимого актива либо непосредственного залога корпоративных прав предприятия в качестве обеспечения долга.

Наличие таких защитных механизмов не гарантирует, что ваш бизнес не станет объектом рейдерской атаки, но, по крайней мере, сделает ваш актив менее привлекательным, а сам рейдерский захват — более затратным.

Система безопасности на предприятии.

Подготовьте протоколы реагирования для сотрудников компании. Задействуйте все каналы: обращайтесь в правоохранительные органы, суды, органы управления регистрационными реестрами, прессу, используйте социальные сети.

К сожалению, сегодня только широкая огласка факта рейдерского захвата способна защитить законные права на собственный бизнес.