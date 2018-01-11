Открытые данные: шесть побед 2017 года

Можливості відкритих даних безмежні. Вони використовуються для підвищення прозорості та ефективності держави, а також для розвитку економіки.

На базі державних даних реалізуються успішні соціальні та комерційні проекти, оборот яких у ЄС становить сотні мільйонів євро на рік.

Відриті дані часто плутають з публікацією інформації на сайтах органів влади.

Насправді це первинна інформація у відкритих форматах, що дозволяє її зручну та автоматичну обробку, вільне використання в особистих чи комерційних цілях.

З 2015 року в Україні активно розвивається сфера відкритих даних, але саме 2017 рік став найбільш результативним. Ми визначили шість головних досягнень в цій сфері, що зробили владу прозорішою та сприяли розвитку економіки України.

Досягнення №1: прорив у міжнародних рейтингах

Міжнародні рейтинги важливі, оскільки дозволяють об'єктивно оцінити прогрес порівняно з іншими країнами. Вони впливають на імідж і сприйняття країни у світі.

У 2017 році міжнародні експерти з відкритих даних коментували досягнення України як прорив року. Згідно з рейтингом Global Open Data Index, який складає міжнародна неурядова організація Open Knowledge International, Україна посіла 31 місце і покращила свій результат на 23 позиції порівняно з 2016 роком.

У рейтингу Open Data Barometer міжнародної неурядової організації World Wide Web Foundation Україна посіла 44 місце та покращила свій результат на 18 позицій. У цих рейтингах Україна обігнала сусідів та деякі країни Євросоюзу, зокрема Італію, Грецію, Португалію, Хорватію, Болгарію та Польщу.

Найбільш схвальні оцінки Україна отримала за відкритість державного бюджету та витрат, закупівель, єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань та національного законодавства.

Що далі? Щоб підвищити показники 2018 року, потрібно фокусуватися на відкритті даних у сферах екології, земельних відносин та охорони здоров'я. Саме за цими пріоритетними наборами даних у нас поки що найбільш низькі показники.

Досягнення №2: перелік даних для обов'язкового відкриття збільшено вдвічі

Упродовж останніх двох років значно зріс попит на відкриті дані, а сама сфера розвивалася динамічно. Найкращі міжнародні практики свідчать, що держава повинна відкривати ті дані, що користуються найбільшим попитом.

На початку 2017 року Державне агентство з питань електронного урядування провело консультації з бізнесом та громадськими організаціями щодо розширення кількості наборів для обов'язкового відкриття.

Наприкінці грудня уряд схвалив оновлену постанову №835. Вона розширює кількість наборів даних удвічі — з 302 до 600 та покращує норми щодо їх оприлюднення у формі відкритих даних.

Що далі? Головне завдання на 2018 рік — стимулювання, контроль, допомога та моніторинг виконання постанови №835 та якості опублікованих даних.

Досягнення №3: відкриття даних бенефіціарів компаній

Це один з наборів з найпотужнішим антикорупційним ефектом. Україна привернула багато міжнародної уваги, коли Мін'юст опублікував ці дані.

За значний прогрес і досягнення Україну відзначила міжнародна ініціатива EITI — Ініціатива прозорості видобувних галузей, а Міністерство юстиції отримало національну нагороду першого українського конкурсу Open Data Award.

У 2016 році був започаткований міжнародний антикорупційний проект Open Ownership, основне завдання якого — створення світового реєстру бенефіціарних власників компаній.

З гордістю можна стверджувати, що Україна буде першою країною у світі, яка приєднається до цього глобального реєстру.

Що далі? Відкриті дані — лише сировина для розслідувань та аналітики. Навчитися працювати з нею — завдання для активістів, журналістів та експертів.

Досягнення №4: перший національний конкурс Open Data Challenge

Відкриті дані найефективніші, коли їх використовують для створення продуктів та сервісів, здатних генерувати прибуток і сприяти розвитку інновацій.

У 2017 році за підтримки агентства проект "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах" провів перший національний конкурс інноваційних IT-проектів та рішень на основі відкритих даних Open Data Challenge.

На конкурс надійшло 170 заявок з 31 міста України. Десять найкращих команд отримали експертну підтримку для вдосконалення своїх проектів. 21 вересня під час національної конференції Open Data Forum журі обрало трьох переможців. Вони отримали інвестиції на загальну суму 1,5 млн грн.

Що далі? Новий цикл Open Data Challenge почнеться у лютому 2018 року із збільшеним призовим фондом — 2,5 млн грн. Отже, з'явиться більше стартапів.

Досягнення №5: відкриті дані міст

Відкриті дані почали інтенсивно розвиватися на місцевому рівні, що особливо актуально для реформи децентралізації. Міська рада Львова опублікувала понад 300 наборів даних, міська рада Дніпра — понад 100 наборів, а Львів, Чернівці, Дніпро, Вінниця та Дрогобич приєдналися до Міжнародної хартії відкритих даних.

Що далі? Для збільшення користі від відкритих даних важливо створити стандарти публікації пріоритетних наборів. Також ми очікуємо, що у 2018 році до лідерів приєднаються ще як мінімум п'ять міст, які проведуть аудити даних, створять власні портали та аналітичні продукти для громадян.

Досягнення №6: data driven decision making

За 2017 рік створена рекордна кількість інструментів та аналітики в найрізноманітніших сферах для підтримки ухвалення управлінських рішень.

Інструмент "Зліт дозволено " надає можливість оцінити кількість вільних частот на міжнародних авіаційних маршрутах, "Зима близько" дозволяє стежити, чи виконують електростанції план з накопичення вугілля, "Жінки та чоловіки в лідерських позиціях" розглядає питання гендерної рівності.

Opendatabot упродовж року публікував аналітику , що дає змогу краще зрозуміти український бізнес — від кількості нових компаній до кількості податкового боргу. Ці проекти показують колоритність і розмаїття використання даних, а також дають змогу громадянам мати користь від великих масивів даних.

Що далі? У 2018 році головне завдання — не зупинятися. Для громадських організацій та активістів грамотність у галузі відкритих даних і вміння працювати з первинними наборами даних стає необхідною і затребуваною навичкою.

Чого чекати у 2018 році

У 2018 році бум відкритих даних триватиме. Державне агентство з питань електронного урядування запровадить оновлений data.gov.ua, що стане єдиною точкою входу для пошуку ще більшої кількості відкритих даних.

Відкриття даних у сфері екології та охорони здоров'я можуть стати головною перемогою року, адже, наприклад, дані про якість води і повітря становлять найбільший інтерес для громадян і викликають найбільше недовіри.

Більше міст розвиватимуть локальні відкриті дані. Другий цикл Open Data Challenge допоможе створювати бізнеси на основі відкритих даних.

Головна світова подія у галузі, International Opеn Data Conference, пройде в Аргентині у вересні 2018 року. Сподіваємося, Україні буде чим здивувати світ.

Співавтор тексту — Олексій Вискуб, перший заступник голови Державного агентства з питань електронного урядування України