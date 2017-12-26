Почему нельзя откладывать реформу ГФС

Зростання ВВП на рівні 3% за прогнозами Світового банку та інших міжнародних інституцій — це багато чи мало?

З одного боку, після економічного спаду в 2014 році така цифра вказує на прогрес.

З іншого — зростання могло би бути більшим, якби бізнес усвідомлював, що податки потрібно сплачувати, бо це необхідна умова для економічного зростання.

Більш того, прозорі правила ведення бізнесу приваблюють інвесторів, допомагають економіці зростати та розвиватися.

То хто ж винен — бізнес, що не сплачує податки, чи держава, що не створює належних умов для цього?

За даними бізнес-омбудсмена, більшість скарг бізнесу, 62%, стосується дій податківців. Робота Державної фіскальної служби часто є перешкодою, на яку давно і небезпідставно нарікають підприємці.

Отже, комплексна реформа ДФС є однією з ключових для економічного зростання, і вона не менш важлива, ніж усі інші.

За різними підрахунками, частка тіньової економіки в Україні становить 30-55%. Тобто у кращому випадку держава недоотримує третину доходів через те, що у бюджет не сплачуються податки та митні збори. Контрабандні сири, цукерки та вино десь у магазині на Закарпатті — хіба це не пряма крадіжка у держави?

У такому випадку продавець чи власник просто кладе собі до кишені кошти, що є митним збором чи ПДВ. Як результат, покупець не може гарантувати собі належну якість товару, а власник магазину з контрабандою привласнює собі кошти, які могли б піти на ремонт доріг чи розвиток туристичної індустрії.

Фіскальним органам потрібні важелі контролю, а у людей мусить бути стимул не купувати товари без чеків. Ці важелі та стимули повинна створювати держава.

При нормальній роботі ДФС платник податків має доступні сервіси в режимі онлайн, де може зручно і легко провести всі потрібні операції.

Більше того, за нормальних умов платник має право на консультацію, що зробила б сплату податків простою і навіть приємною процедурою. Наразі сплата податків — це чималий стрес з купою документів і безліччю візитів у податкову.

Мінфін разом з ДФС втілюють проект з комплексної реформи ДФС. Він складається з двох аспектів: операційні зміни та зміна філософії роботи служби.

Зміна філософії — це залучення до роботи людей із сучасними підходами та високими етичними стандартами. Однак це тривалий процес. Операційним удосконаленням роботи ДФС потрібно зайнятися вже зараз. Це стосується усіх бізнес-процесів: перевірок, сервісів, роботи з боргом.

З чого починати? На мій погляд, основою роботи сучасного податкового органу є технологія на всіх етапах адміністрування податків. Тому найближче завдання — це переведення сервісів та адміністративних послуг в онлайн.

За даними дослідження, яке провели Мінфін, ДФС та одна з міжнародних консалтингових компаній, в Україні близько 60% контактів з ДФС здійснюються через візити до податкових. Тимчасом у світі 60% контактів з фіскальними органами проходять в режимі онлайн. Наша ціль — наблизитися до цієї позначки.

Автоматизація — це не тільки сервіси. У світі існує тренд поступового переведення контрольної роботи податкових органів в електронну форму.

Мова йде про забезпечення ланцюга: ведення бухгалтерського обліку в електронній формі, подання звітності в електронній формі, отримання додаткової інформації від платників в електронній формі, проведення електронного аудиту.

Якщо з поданням звітності в електронній формі в Україні спостерігається певний прогрес, то проведення електронного аудиту залишається нереалізованим.

У рамках проекту з комплексної реформи був розроблений алгоритм автоматизації камеральних перевірок ДФС — звірення правильності заповнення декларацій та звітності. Наразі їх проводять близько 2 тис співробітників у ручному режимі, яким потрібно перевірити близько 18,5 млн документів на рік.

На одну декларацію витрачається надто багато часу — близько 40 хвилин. Крім того, це поле для можливих махінацій, хабарів та інших корупційних схем. Цю проблему можна легко вирішити, якщо автоматизувати процес.

В одній з областей команда з реформування ДФС протестувала роботу нового алгоритму, і він дав результат: час на перевірку декларації зменшився до 5 хв.

Ще одна перевага автоматизованої перевірки декларацій — можливість побачити результати перевірки онлайн в електронному кабінеті платника. Ці переваги стануть можливими за автоматизації камеральних перевірок в усіх регіонах.

У розвинутих країнах люди розуміють: податки — це ключова складова дохідної частини бюджету країни. Однак сплата податків — не одностороння дія, а взаємодія між платниками та державою. Корумпована податкова служба не стимулює платників виконувати свій обов'язок перед державою і навпаки.

Так, згідно з дослідженням, у Швеції найбільшим рівнем довіри населення серед державних органів користується саме податковий орган. Звучить досить дивно для наших реалій, але це те, чого ми повинні прагнути.

Для України справедливе адміністрування податків важливе ще й тому, що більшість нинішніх реформ у державі — медична, освітня — фінансується з бюджету. Без реформи ДФС решта перетворень в Україні може загальмуватися.

Реформа Державної фіскальної служби — це як лікування хворих артерій в організмі. Коли вони вправно працюють, їх ніхто не помічає, але якщо відбувається колапс, від нього страждають усі. Реформуючи ДФС, ми робимо внесок в економічний розвиток та процвітання країни.