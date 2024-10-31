Як влаштовані інженерні мережі в новобудовах: успішний кейс колаборації Greenville та Apfel Group

Забудовникам не варто економити на якості інженерних систем в своїх житлових комплексах, тому що саме від них багато в чому залежить рівень життя мешканців. Каналізаційні труби, водопровід, опалення, вентиляція, кондиціонування, електричні мережі – все це забезпечує повноцінне функціонування будинку.

Переконатися наскільки це важливо ми мали можливість за останні роки, коли зовнішня агресія призвела до перебоїв з електроенергією, водопостачанням, опаленням. Саме в таких ситуаціях по-справжньому цінуєш тепло в оселі, гарячу воду з крану, можливість зарядити телефон і ноут.

З’ясовуємо як повинні бути влаштовані інженерні системи на прикладі київських житлових комплексів Greenville Park та Greenville на Печерську. В цих проектах над комунікаційними мережами і технічним обладнанням працювали фахівці українського технологічного бренду Apfel Group.

Короткий екскурс по інженерних мережах

Функціонування будинку забезпечують внутрішні та зовнішні інженерні системи. До перших відноситься сукупність комунікацій всередині будинку: водопровод, каналізація, вентиляція, опалення, кондиціонування повітря, електропостачання та різноманітне технічне обладнання. Відповідно, зовнішні мережі – це все, що розміщується за межами будинку та забезпечує до нього подачу тепла, води, газу (якщо є). А саме, трубопроводи, каналізаційні мережі, тепломережі, газопроводи.

Електропостачання – одна з базових потреб у будинку. За останні два роки ми мали можливість переконатися у цьому під час тривалих блекаутів, коли без електроенергії навіть вода з крану ледве йшла. Ця інфраструктура складається з електромережі, трансформаторів, ліній передач, регуляторів навантаження, запобіжників та автоматичних вимикачів.

Забезпечення будинку водою для питних, господарських та протипожежних потреб здійснюється завдяки системі водопостачання. Забудовник повинен або підключити житловий комплекс до централізованого водопроводу, або ж налагодити автономну подачу води (свердловина).

Для прийому, відведення, очищення та знезараження стічних вод влаштована інфраструктура сантехнічних мереж та каналізації. Головні вимоги тут полягають в екологічності, безпеці, надійності і зручності у використанні.

Запорука комфортного проживання в будинку в зимовий період – опалення. Воно може бути трьох видів – централізоване, автономне та індивідуальне. У першому випадку тепло постачається з центральних котелень до кількох будинків або навіть житлових районів: постійно циркулюючі від джерела до помешкань, воно обігріває приміщення через радіатори.

Автономна система опалення передбачає обігрів будинку чи житлового комплексу завдяки індивідуальній котельні; ефективність такого підходу визначається близьким розміщенням котельні, що значно зменшує тепловтрати та суттєво економить енергію. Індивідуальне опалення здійснюється за допомогою власного котла, який розміщується в приватному будинку чи квартирі. Котел забезпечує нагрів теплоносія і подачу тепла в приміщення через нагрівальні пристрої.

Підтримка чистоти, температури, вологості повітряного середовища – завдання системи кондиціонування та вентиляції. До її складу входять технічні засоби забору повітря, надання необхідних кондицій (фільтри, теплообмінники, зволожувачі або осушувачі повітря), переміщення та розподілу, а також пристрої автоматики, дистанційного керування та контролю. Системи кондиціювання житлових комплексів обслуговуються, як правило, автоматизованими системами управління.

Перевірка відповідності внутрішніх систем технічній документації відбувається на етапі введення будинку в експлуатацію, коли складається техпаспорт. Після введення в експлуатацію інвесторам рекомендується самостійно перевірити внутрішні мережі в квартирі (або залучити фахівців), щоб уникнути можливих дефектів.

Колаборація з Apfel Group: інновації в проектах Greenville

Девелоперська компанія Greenville будує в Києві житлові комплекси бізнес-класу Greenville Park та Greenville на Печерську. В обох комплексах використовується монолітно-каркасна система будівництва, екологічно чисті та довговічні матеріали найвищої якості, а головний акцент зроблений на функціональності, практичності, ергономіці простору.

З 2020 року Greenville співпрацює з технологічною компанією Apfel Group, яка спеціалізується на проектуванні, комплексному влаштуванні інженерних систем, сервісному обслуговуванні, промисловому дизайні та digital-технологіях. В портфелі компанії робота з такими брендами як Tetris Hall, Roshen, Radisson Blu Hotel, МХП, Leroy Merlin та іншими.

В Greenville Park та Greenville на Печерську команда Apfel Group реалізує внутрішні інженерні мережі.

"Ми віримо в цінність грамотних та професійних інженерно-технічних рішень. Саме вони, так би мовити, вдихають життя в будинок. Девелоперу важливо передати мешканцям не просто квадратні метри, а повноцінний життєвий простір, в якому все справно функціонує. Інженерні системи для пересічної людини ніби не помітні у побуті, коли все працює як треба. Проте коли щось виходить з ладу – відчуваєш миттєво. Ця ідея, що ти робиш дійсно важливу роботу, яка непомітна на перший погляд, але має величезне значення, справді надихає", – зазначає директор Apfel Group В’ячеслав Яблочник.

В обох житлових комплексах передбачена автономна газова котельня, розташована на даху, індивідуальний тепловий пункт та генератор, завдяки чому мешканці можуть отримувати тепло, воду та піднятися ліфтом на потрібний поверх навіть під час блекауту.

Окрема фішка комплексів Greenville – велика кількість живих рослин та вертикальні фітопанелі у вхідній групі. Вони потребують певного мікроклімату: освітлення, температурного режиму, свіжого повітря. Тому крім стандартного радіаторного опалення додатково передбачена система повітряного опалення, система кондиціонування та вентиляції, які не завжди є навіть в будинках преміум-класу. Інтегрована припливно-витяжна установка забезпечує комфортну температуру незалежно від погодних умов на вулиці.

На кожній секції встановлені протипожежні системи, динамічне димовидалення та підпір повітря. Насосну станцію фахівці Apfel Group зробили на базі обладнання німецького виробника Wilo. А в теплових пунктах використовується техніка виробництва Grundfos і Danfoss.

В Greenville підкреслюють, що співпраця з Apfel Group дозволяє створити досконалий продукт, який задовольняє потреби мешканців та зміцнює репутацію девелопера на ринку.