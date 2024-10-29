Компанія blago отримала престижні нагороди на міжнародному конкурсі у Лондоні

Українська компанія blago здобула чотири престижні нагороди на міжнародному конкурсі International Property Awards у Лондоні.

International Property Awards проводиться в столиці Сполученого Королівства з 1993 року. У складі журі – 108 експертів, в тому числі члени Палати лордів Великої Британії. Проєкти оцінюють за різними критеріями: архітектура, дизайн, технології будівництва, безпека, екологічність тощо.

У цьому році компанія blago вперше вирішила презентувати свої проєкти за межами України. Вона подала на конкурс комплекси з Івано-Франківська й перемогла в усіх чотирьох номінаціях.

У конкурсі брали участь три житлових комплекси "Manhattan UP", "SKYGARDEN", "А5" та маркетинг бренду.

Найвищу нагороду – "5 зірок" – отримали житловий комплекс"Manhattan UP" та маркетинг компанії blago. Однак найбільшим досягненням стало те, що проєкт "Manhattan UP" став номінантом наступного етапу. У лютому 2025 року в Лондоні відбудеться церемонія нагородження найкращих проєктів Європи та світу.

Головний архітектор компанії blago Мар’ян Андрухів зазначив, що особливістю проєкту команди, на яку й звернули увагу журі, стали сади, тераси та басейни на даху будинків. Важливо, що таке житло є фінансово доступним, оскільки під час будівництва використовувались сучасні технології та якісні будматеріали.