Велосипеди з розтермінуванням платежу: Veliki.ua про досвід використання онлайн-сервісу eDilo

Компанія Veliki.ua вже понад 15 років займається популяризацією велосипедної культури в Україні, надаючи українцям можливість насолоджуватися активним та екологічним відпочинком. Завдяки зусиллям власника Олексія Кушки та його команди компанія стала найбільшою мережею прокату і продажу велосипедів в Україні.

Велосипеди для них – це не просто бізнес, це поклик душі, місія зробити українців щасливішими та здоровішими. Компанія постійно оновлює парк велосипедів та забезпечує їх європейський сервіс та обслуговування, проводить велошколи з досвідченими інструкторами та має власну програму франшизи для велобізнесу. Крім того, Veliki.ua часто реалізує велосипеди підприємцям у різних регіонах України.

"Продажі велосипедів в Україні оцінюються від 150 000 одиниць на рік. Це достатньо великий ринок на мільйони євро. Часто до нас звертаються підприємці придбати партії велосипедів в пік сезону, але в них не вистачає обігових коштів, і вони просять про відтермінування оплати. Цього літа один з наших бізнес-клієнтів придбав нашу продукцію з розтермінуванням платежу через eDilo, і я вважаю, що за цим сервісом майбутнє", - зазначив Олексій Кушка.

Його компанія змогла продати з відтермінуванням платежу через платформу eDilo вісім електровелосипедів підприємцю, який займається прокатом в Буковелі.

Олексій Кушка додав, що співпраця з цим сервісом стала для нього справжньою знахідкою: "Коли підприємець з Буковелю терміново потребував електровелосипедів для прокату, то завдяки eDilo зміг швидко оформити покупку з розтермінуванням без жодних витрат, а Veliki.ua отримали всі кошти за велосипеди одразу в день оформлення угоди. Це допомогло клієнту посилити розвиток туристичного бізнесу в Карпатах, де електровелосипеди стали важливою складовою активного відпочинку туристів, та здійснити розрахунок за поставлені електровелосипеди від отриманого доходу з їх прокату".

Як працює сервіс eDilo? Це платформа для підприємців та компаній, де вони можуть придбати товари чи послуги з розтермінуванням платежу за лічені години без зайвої бюрократії. Сервіс розвиває фінансова компанія Activitis за підтримки Проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу".

eDilo працює виключно онлайн, тому партнерам платформи не потрібно витрачати час на підписання паперових документів. Компанії-продавці завдяки eDilo отримують доступ до факторингових послуг на ексклюзивних умовах, адже програма співфінансування Проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" та Activitis передбачає компенсацію комісії за факторингові послуги.

При цьому покупці можуть отримати кешбек: 2% при своєчасному здійсненні оплат; +5% якщо власницею бізнесу є жінка; +5% за умови, що бізнес найме від 2 нових працівників під час дії угоди. Тож, максимальний кешбек може становити 12% від суми B2B угоди, що є унікальними умовами для малого бізнесу на фінансовому ринку.

Як користуватися сервісом eDilo? Щоб почати продавати свої товари та послуги з розтермінуванням платежів, компанія-продавець повинна зареєструєватися на сайті eDilo та стати партнером сервісу.

Далі партнер можете пропонувати своїм бізнес-покупцям, придбати товар або послугу з відтермінуванням платежу до 60 днів або з оплатою рівними частинами до 180 днів. Одразу ж після укладання угоди продавець отримує оплату від фінансової компанії Activitis, а покупець сплачуватиме за товар частинами протягом вказаного в угоді купівлі-продажу періоду.

Співпраця з eDilo стала для Veliki.ua ефективним інструментом розвитку, що дозволяє компанії швидко реагувати на ринкові потреби, закриваючи попит клієнтів, а також сприяє пошуку нових партнерів.

Завдяки таким інноваційним рішенням, як eDilo, українські підприємці мають можливість розвивати свій бізнес без зайвих перепон, зосереджуючи свою увагу на зростанні та вдосконаленні послуг/продукту чи клієнтського сервісу, а не на пошуку фінансових ресурсів.