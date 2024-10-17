Інклюзивність та прозорість: чому USAID AGRO підтримує розвиток факторингу в Україні

Микола Волков, радник з питань доступу до фінансування програми USAID AGRO

Доступність фінансування для малого та середнього аграрного бізнесу в Україні завжди була складною задачею. Банки рідко розглядають малих фермерів як перспективних клієнтів, оскільки вважають їх занадто ризикованими або недостатньо цікавими.

Це створює глухий кут для розвитку фермерських господарств, які мають найбільш гостру потребу у фінансовій підтримці в періоди посівної чи збору врожаю для закупівлі насіння, добрив чи техніки, але не можуть отримати традиційні банківські кредити.

Програма USAID AGRO останні 4 роки займалася спрощенням доступу до фінансування фермерів, які обробляють менше ніж 500 гектарів землі, і пошуком нових інструментів, які б дозволили малим агровиробникам вчасно залучати обігові кошти.

Серед таких фінансових інструментів – факторинг у вигляді BNPL (Buy Now Pay Later — Купуй Зараз Плати Потім), який запропонувала компанія Activitis. BNPL є значно гнучкішим та швидшим, ніж банківське кредитування, що робить його привабливішим для фермерів. Він не передбачає тих складних процедур, які є обов’язковими в банківському кредитуванні.

Наприклад, не потрібно оформлювати заставу, довго чекати на затвердження чи надавати велику кількість документів. Факторинг дозволяє швидше отримати фінансування і робить його доступнішим великій кількості агровиробників.

Замість банківських умов, які передбачають тривалі перевірки та бюрократичні затримки, продукт компанії Activitis: онлайн-сервіс агрорострочки для агробізнесу WEAGRO, який дозволяє фермеру придбати потрібні товари і послуги просто, швидко та з розтермінуванням оплати. Зазначу, що 36% клієнтів WEAGRO ніколи не мали кредитів у банку, що свідчить про те, що цей інструмент надзвичайно зручний для малих фермерів.

Однією з ключових переваг моделі, яку запропонувала компанія Activitis через сервіс WEAGRO, є швидкість та точність прийняття рішень. Їх скорингова модель аналізує понад 600 параметрів із державних реєстрів, що дозволяє уникнути помилок і недоліків. Для банку може стати проблемою відсутність фотографії у паспорті або наявність дрібного судового позову. Тоді як їх система скорингу більш гнучко аналізує клієнта, не допускаючи формальних відмов.

Н априклад, судовий позов на 100 000 грн — для однієї компанії це буде суттєвим впливом на платоспроможність, а для іншої — практично ніяк не відобразиться на грошових потоках, враховуючи рівень її надходжень на рахунки.





Н Наявність позову для банку часто є причиною відмови в отриманні кредиту. Activitis аналізує і визначає суттєвість цього параметра, тому що судові позови — це досить розповсюджена практика ділових відносин, якщо мова йде про господарські справи. Рішення Activitis щодо оформлення розстрочки для фермерів за умови наявності судового позову на несуттєву суму часто позитивне.





Банки, як правило, не воліють видавати кредити на малі суми, як от 50 тисяч гривень. Часто мінімальна сума кредитування в банках стартує з 500 тисяч. У результаті банки не покривають потреби малих фермерів, маючи високі витрати на адміністрування таких кредитів.

Саме тому USAID AGRO оголосила конкурс, аби знайти краще рішення для цього сегмента ринку. В результаті Activitis розробила інноваційний сервіс WEAGRO, яка дозволяє фермерам отримувати фінансування швидко й ефективно.

Головна ідея сервісу — "win-win" для всіх учасників процесу:

Постачальник завдяки співпраці з WEAGRO збільшує свої продажі, надаючи фермеру можливість розстрочки на оплату товарів. Це стимулює попит і розширює клієнтську базу. Тільки за рахунок використання цього інструменту постачальник отримує збільшення обсягів продажу на 20-30%.



Впровадження WEAGRO не потребує жодних капіталовкладень, лише приєднання до онлайн-платформи. Наприклад, кнопка на сайті, якщо ми говоримо про e-commerce, надається безкоштовно. Єдине, що постачальник сплачує — це комісію за успішно реалізовану угоду (Success fee).



Тобто, якщо товар був проданий і кошти постачальником отримані, частина вартості товару виплачується як компенсація за роботу. Важливо, що ти не платиш за кількість залучених клієнтів чи інші витрати, які зазвичай бувають в інших моделях. Це унікальна можливість для малого бізнесу ефективно вести бізнес, адже їм не потрібно створювати додатковий відділ продажів.



Фермер отримує необхідні товари без затримок, не витрачаючи час на складні банківські процедури, та й взагалі не відчуває, що його аналізують і встановлюють ліміт. Він лише підписує договір з постачальником на поставку товару з відтермінуванням платежу і отримує лист повідомлення з реквізитами оплати на Activitis. Усі умови договору, як-от штрафні санкції за несвоєчасну оплату, графік та суми платежів, підписані та узгоджені фермером у договорі з постачальником, залишаються без змін до моменту погашення боргу.



WEAGRO надає фінансування агровиробникам швидко і без ризику нецільового використання коштів. Оскільки гроші перераховуються безпосередньо верифікованому постачальнику в момент отримання товару.

Цей комплексний і одночасно простий підхід особливо вигідний для малих агровиробників, оскільки дає змогу отримати фінансування без прив’язки до традиційних банківських процедур, які часто є занадто довгими або неефективними. Часто фермер не потребує грошей як таких, йому потрібен посівний матеріал, запчастини або техніка. І ось тут WEAGRO виступає як інструмент, який спрощує цей процес і забезпечує фермера всім необхідним без потреби в готівкових коштах.

Окрім зручності, факторингова модель Activitis також забезпечує прозорість та безпеку угод. Усі постачальники, що беруть участь у наданні розстрочки, проходять ретельну перевірку, що мінімізує ризики для фермерів.

Це дуже важливо в умовах українського аграрного ринку, де недобросовісні контрагенти можуть створювати додаткові проблеми. Клієнти можуть бути впевнені, що співпрацюють із перевіреними партнерами, що значно знижує ризики втрати грошей або неотримання товару. Це особливо актуально в умовах, коли виникають затримки з поставками або навіть шахрайські дії.

Програма USAID AGRO здійснює підтримку розвитку факторингу в Україні, а саме онлайн-сервісу WEAGRO, що є надзвичайно важливим для української економіки. Це дозволяє малим агровиробникам не тільки виживати в умовах нестабільності, але й розвиватися, масштабуючи свої господарства.

Сьогодні аграрії стикаються з численними викликами, такими як підвищення вартості добрив, палива, складнощі з доступом до запчастин та техніки, логістичні проблеми через війну. Агрорострочка для агробізнесу WEAGRO, підтримувана USAID AGRO, є рішенням, яке дозволяє малим і середнім фермерським господарствам долати ці перешкоди, отримуючи критично важливі ресурси тоді, коли вони найбільше потрібні.

Сьогодні WEAGRO вже довела свою ефективність на ринку. Сервіс активно співпрацює з численними постачальниками агротоварів, дозволяючи їм зростати разом із фермерами. Кожен учасник екосистеми — постачальник, фермер, фінансова компанія — отримує свої переваги, створюючи тим самим стійку основу для подальшого розвитку агробізнесу в Україні.

USAID AGRO бачить велику перспективу в таких рішеннях і планує надалі підтримувати подібні ініціативи, розширюючи можливості для фермерів і стимулюючи економічне зростання сільського господарства. Факторинг є не тільки способом фінансування, а й ключем до покращення загальної продуктивності аграрного сектора. Тому розвиток таких інструментів, як WEAGRO, — це інвестиція в майбутнє української аграрної галузі, яка сприятиме збільшенню виробництва, покращенню фінансової стабільності та підвищенню конкурентоспроможності українських фермерів на глобальному ринку.

Таким чином, партнерство між USAID AGRO і компанією Activitis — це приклад того, як інноваційні рішення можуть трансформувати галузь і дати потужний імпульс для розвитку малого та середнього бізнесу. За підтримки таких сервісів, як WEAGRO, українські фермери отримують змогу вирішувати фінансові виклики, відкриваючи для себе нові горизонти можливостей і створюючи умови для стабільного та успішного майбутнього.