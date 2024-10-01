Після бою: реінтеграція та підтримка жінок-захисниць після повернення з фронту

Тетяна Андріанова, керуючий партнер "Нота Груп" та СЕО "Октава Капітал", про те, як бізнес і громада підтримують жінок-захисників після повернення з фронту.

1 жовтня в Україні відзначатимуть друге за значимістю державне свято після Дня Незалежності – День захисників та захисниць України.

Ця дата про вдячність, повагу і домашнє завдання для нас як держави і суспільства щодо підтримки чоловіків і жінок, які зі зброєю в руках відстоюють наше право на свободу.

Реінтеграція учасників бойових дій у мирне життя – виклик для усіх держав, які стикались із війною. Упродовж десяти років окупації і бойових дій на нашій території Україна вибудовує відповідні політики та інфраструктуру.

Бізнес і громадянське суспільство не залишаються осторонь. Сьогодні я хочу розповісти про підтримку і можливості для ветеранок на прикладі ініціатив "Нота Груп". Так, ми зосередились саме на жінках, адже їх на службі в Силах оборони більше 60 тисяч. За цим показником ми на найвищих позиціях серед армій світу, включаючи армії НАТО.

Виклики, з якими у цивільному житті стикаються військовослужбовиці

Психологічна реабілітація: жінки, які повертаються з фронту, потребують специфічної психологічної підтримки для адаптації до мирного життя. Їхній досвід часто супроводжується ПТСР, емоційним вигоранням, а також складнощами інтеграції в цивільне середовище.





Юридичний захист : багато жінок-захисниць стикаються з юридичними проблемами після служби. Це може включати питання соціальних пільг, правового статусу та доступу до медичних і реабілітаційних послуг.





Соціальна адаптація: повернення до активного суспільного життя є значним викликом, оскільки жінки часто стикаються зі стереотипами, недоліком розуміння їхнього досвіду і потребами у відновленні соціальних зв'язків.





Професійна підтримка: після фронту жінки часто потребують допомоги в поверненні до попередньої кар'єри або в освоєнні нових професійних навичок. Програми для професійної реінтеграції є важливим елементом підтримки.

Триваюча війна і повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінили все – наше сприйняття реальності, наші прагнення і пріоритети.

Тож перед командою Nota Group цілком природно постало питання – що ми можемо зробити для Перемоги і підтримки тих, хто щодня її наближають? Ми знайшли відповіді і втілили їх у конкретні проєкти, до яких я закликаю ветеранів, ветеранок і їхні родини долучатись.

Проєкт надає безкоштовну юридичну підтримку військовослужбовцям, як чоловіків, так і жінок, а також їхнім родинам. Третій рік поспіль разом з командою адвокатів Nota Group волонтеримо, допомагаючи захисникам і захисницям у вирішенні соціальних і правових питань.

Спектр їхній дуже широкий – від проходження військової служби до грошового забезпечення, судової допомоги рідним загиблих, полонених і зниклих безвісти.

Запити опрацьовуємо щодня, в режимі 24/7. Кількість звернень у порівнянні із 2022 роком зросла втричі.

Станом на травень 2024 року, за проєктом надійшло загалом більше ніж 25 тисяч звернень. На жаль, пропорційно не зростає кількість адвокатів-волонтерів – зараз їх 420.

Тож я закликаю колег, хто прочитає цей текст, не бути байдужими і долучитись до проєкту. Ваші послуги дуже затребувані. Це реальна можливість бути справді корисними і віддячити захисникам і захисницям.

Паралельно наша компанія з комплексного аутсорсингу Nota Group відкрила "гарячу лінію" безкоштовного консультування бізнесу з фінансових та юридичних питань, аби допомогти підприємцям вести прозору і відповідальну діяльність під час війни.

Це волонтерська платформа для тих, хто втратив своє житло внаслідок військової агресії Росії. Серед тих, кого Росія позбавила даху над головою, чимало військовослужбовиць.

Проєкт допомагає власникам і власницям пошкодженої або зруйнованої нерухомості: волонтери разом із ними проходять весь шлях – від фіксації руйнування до отримання справедливої компенсації.

Ми долучились до проєкту, щоб допомогти постраждалим захистити свої майнові права і власність. Бізнеси нашої групи займаються розробкою та впровадженням технологічних рішень, зокрема, й на потребу ЗСУ.

Проєкту потрібні адвокати, нотаріуси, судді, юрисконсульти, правоохоронці, волонтери, які могли б фіксувати руйнування і надавати допомогу людям з віддалених чи нещодавно деокупованих територій.

ProRecovery

Це соціальна програма під егідою Nota Group, що спрямована на розвиток і посилення людського потенціалу країни.

З одного боку, повоєнна відбудова країни потребуватиме спроможного і мотивованого кадрового потенціалу. З іншого, матимемо чимало фахівців і фахівчинь, яким доведеться відновити свою цивільну професійну ефективність після повернення з фронту.

Наша мета – допомогти їм подолати цей шлях і якнайшвидше відродити понівечену війною країну.

Програма передбачає допомогу за трьома напрямами: професійне відновлення, професійна реалізація, особистісний розвиток.

Nota Group сприятиме поверненню в професійне життя бухгалтерів, фінансових та бізнес-аналітиків, кадровиків, рекрутерів, HR-спеціалістів, юристів та офіс-менеджерів.

Успішні випускники програм отримають перевагу у працевлаштуванні в Nota Group або допомогу з працевлаштування в інших компаніях. Часто за такою допомогою звертаються саме жінки, які були демобілізовані.

Бізнес і громадськість зобовʼязані підтримувати усіх ветеранів та особливо ветеранок, адже вони окрім фізичних і психологічних травм, труднощів в пошуку допомоги та адаптації до цивільного життя частіше за чоловіків стикаються зі стереотипами і нерозумінням.

Соціальна відповідальність компаній, великих і малих, полягає в інтеграції жінок-ветеранів до своїх програм працевлаштування, пропонуючи спеціалізоване навчання, підтримку та адаптацію робочих місць.

Особливо важливою є підтримка стартапів для жінок-ветеранів, коли громади та підприємства допомагають їм реалізувати свої бізнес-ідеї, надаючи фінансову, юридичну й менторську підтримку.

Вважаю, кожен власник і власниця бізнесів в Україні мають усвідомити, що і їхні компанія може допомогти ветеранкам: започаткувати власні соціальні ініціативи, винайти нові формати допомоги або ж долучаючись до існуючих програм. Головне – не залишатися осторонь.