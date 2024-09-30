Чернігівський стартап Bayka Bikes: революція в електротранспорті та логістиці України

Їх електробайки використовують для доставки в різних куточках України. Серед клієнтів компанії – Укрпошта, Нова пошта та Сільпо. Влітку 2022 року вони одноосібно представили Україну на найбільшій виставці електротранспорту у Німеччині – Euro Bike 2022.

Мова йде про чернігівське підприємство Bayka Bikes, що займається розробкою та виробництвом електровелосипедів та електровізків різної вантажопідйомності під ТМ Bayka.

Ці електробайки дозволяють оптимізувати витрати на доставку, скоротити її час, забезпечити можливість великого завантаження та прохідність на поганих дорогах.

СЕО та співзасновник компанії Олександр Литвин вірить, що за електротранспортом – майбутнє. Він упевнений, що скоро Bayka стане номером один серед легкого електротранспорту в сегменті доставки.

Олександр із командою закінчили не одну стартап-школу, щоб розібратися в основах ведення бізнесу. Саме там у нього остаточно сформувалася концепція майбутнього підприємства – виробництво байків для спорту та логістики.

Перед повномасштабною війною в Україні команда Bayka Bikes мала намір виходити на серійне виробництво. Проте все змінилося 24 лютого 2022 року.

Під час окупації Чернігівщини Росією усі залишилися в Чернігові і допомагали підтримувати роботу об’єктів критичної інфраструктури в місті. Після деокупації регіону команда вирішила продовжити роботу, сфокусувавшись на покращенні технологічних можливостей з виробництва байків та пошуку нових ринків збуту.

Олександр Литвин розповів, що планує завершити сертифікацію виробничих моделей компанії в Польщі для можливості експорту в ЄС. Вартість сертифікації одніє моделі електровелосипеду дороговартісна – близько 35 тис. євро, без урахування затрат на транспорт, логістику запчастин, які потрібно доставити. Тому наразі компанія очікує донорської допомоги.

Зараз лінійка Bayka налічує близько 20 моделей. При цьому компанія також пропонує готові рішення, які можуть бути адаптовані або розроблені повністю з нуля під задачі клієнта, а також гарантійне обслуговування.

Найбільш гостро наразі для компанії стоїть питання доступу до фінансування та пошуку нових клієнтів.

"Цього року ми почали співпрацювати з eDilo, оскільки в них є дуже зручний фінансовий інструмент з оплати наших товарів у розсрочку. Ми розуміємо, що економічна ситуація в Україні складна, і не завжди в наших клієнтів є змога внести 100% оплату за партію електробайків. На платформі eDilo можна знайти нових клієнтів і домовитися про оплату товарів частинами, при цьому продавець отримує всю суму одразу. Це дуже зручний сервіс для нас, особливо в умовах дефіциту обігових коштів", – вважає Олександр Литвин.

Хоч інвестиції в технологічні транспортні стартапи і ризиковані в умовах війни, він не планує зупинятися. Ринок електротранспорту в Україні не такий зарегульований, на відміну від ЄС, та тільки починає розвиватися. Кількість запитів від бізнесу на закупівлю електробайків постійно зростає.

"Бізнес Bayka робить перші кроки в умовах війни. Це своєрідний стрес-тест, який дозволить нам стати сильнішими, більш гнучкими. Після завершення війни ми очікуємо збільшення попиту на наші продукти. Вже зараз ми виховуємо кадри під себе, співпрацюємо з університетами, коледжами, будемо впроваджувати в нашому виробничому циклі дуальну освіту і виховувати фахівців під наші потреби на перспективу", – резюмував Олександр Литвин.

За його словами, розробки Bayka покривають весь спектр перевезення, від легких до важких вантажів і часто є надійнішими за європейські аналоги. Сьогодні компанія розглядає можливість створення справжніх важковаговиків – електробайків із вантажністю в половину тонни.

eDilo – інноваційний сервіс факторингу для бізнесу, який розвиває фінансова компанія Activitis за підтримки Проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" (IBR). Платформа спрощує процес укладення угод і пропонує бізнесам можливість ефективно управляти витратами шляхом оплати товарів і послуг частинами або з відтермінуванням.

При цьому вони отримають кешбеки (до 12% від від суми B2B угоди), що робить укладання угод на платформі eDilo ще привабливішим. Компанії-продавці отримують на платформі eDilo доступ до факторингових послуг за доступною ціною, адже програма співфінансування Проєкту та Activitis передбачає компенсацію комісії за такі послуги.