Вибрати сімейну квартиру в новобудові. Швидкий гайд від компанії Greenville

Придбання сімейної квартири в новобудові - відповідальне та важливе завдання, тому що усім членам родини має бути максимально зручно та комфортно в такій оселі. У дітей має бути вільний простір для відпочинку, навчання та розвитку, а у батьків - для особистого життя. Разом з девелоперською компанією Greenville розберемося, на що звернути увагу під час вибору сімейної квартири в житловому комплексі.

Обираємо забудовника

Перше, на що треба звернути увагу. Варто бути впевненим, що житловий комплекс точно буде завершений та введений в експлуатацію. В умовах повномасштабної війни достатньо зрозуміло, якщо можуть переноситися терміни - це зараз навряд здивує.

Але краще, коли монолітні роботи перебувать на завершальних етапах (або активно ведуться). У такому разі впевненості більше. Важливо звернути увагу на репутацію девелопера, його бекграунд, історію попередніх проєктів, відгуки інвесторів, детально вивчити проєктно-дозвільну документацію та історію земельної ділянки.

Безпека - понад усе

Не треба пояснювати, наскільки це важливо в умовах сьогодення. Діти повинні зростати в безпечному середовищі. Закрита від сторонніх територія, системи відеонагляду, цілодобова охорона житлового комплексу, безпечні дитячі майданчики - всі ці складові треба взяти до уваги.

Важлива також наявність підземного автопаркінгу, який виконує роль надійного укриття під час обстрілів. І, звісно, монолітна-каркасна конструкція будинку є найбільш міцною та стійкою на відміну від інших.

Звертаємо увагу на локацію та інфраструктуру

Бажано, щоб житловий комплекс був розташований поруч з важливою цивільною інфраструктурою: дитячий садок, навчальні заклади, кафе, магазини, розважальні заклади, аптека та лікарня, парки та місця для прогулянок і відпочинку - все необхідне, потреба у чому виникає майже не щодня, має бути в радіусі пішого руху.

Щоб батьки не хвилювалися, поки дитина повертається зі школи. Щоб швидко звернутися до лікаря та купити все необхідне в аптеці, якщо раптово піднялася температура. Щоб всією сім’єю повечеряти в кафе або прогулятися затишним сквером влітку.

Оптимальний варіант - коли найважливіша інфраструктура знаходиться на території житлового комплексу. Тобто, коли в буквальному сенсі лічені хвилини потрібні, щоб відвести дитину в садочок, поїсти з нею морозива в кафе або відвідати лікаря.

Чудово, коли всередині ЖК є колясочна, безшумний вантажний ліфт, функціональна дитяча ігрова кімната, приміщення матері і дитини, як це передбачено в Greenville Park. Все це не лише заощаджує час і зусилля, але й суттєво підвищує якість життя.

Комьюніті має значення

Не можна недооцінювати ще один аспект - сусідів. Ніхто не любить гучних сусідів, які порушують встановлені загальні правила. Як правило, люди з дітьми хочуть жити по сусідству з такими ж сім’ями, тому що схожий стиль життя, його темп та поведінкові моделі.

Наприклад, резиденти Greenville Park являють собою спільноту однодумців, тому що близько 70% мешкаців - це родини з дітьми. Радимо поспілкуватись з власниками квартир, щоб дізнатись, як протікає життя в комплексі та переконатись, що вашій родині буде легко та приємно жити в одному просторі з сусідами.

Якість будівництва та сервісу

Рекомендуємо також звернути увагу на якість будівельних матеріалів. Так, це впливатиме на ціну квадратного метру, але це точно не та складова, на якій варто економити.

Ніхто не буду заперечувати, що краще жити в квартирі, де високий ступінь шумоізоляції, чудова вентиляція, немає тепловтрат взимку та впроваджені енергоефективні рішення. Будівельні матеріали повинні бути екологічно чисті, довговічні, стійкі до кліматичних змін.

Чудово, коли в новобудові послуги надає сервісна компанія. Сервісна компанія забезпечує чистоту в місцях загального користування, роботу ліфтів, виконує ремонт комунікацій та будь-яку іншу підтримку функціонування житлового комплексу.

Саме до цих фахівців можна звертатися, коли виникла будь-яка надзвичайна ситуація: не працює кондиціонер, стався прорив труби, затоплюють сусіди зверху тощо. До того ж в сучасних житлових комплексах бізнес-класу, зазвичай, є сервісні послуги з виклику няні для дітей, клінінгу чи навіть замовлення квітів.

Фінальний крок: визначаємося з квартирою

Головний наріжний камінь при виборі сімейної квартири - комфорт всіх членів родини. Згідно норм законодавства, на одну людину має припадати 9 кв. метрів житлової площі. Важливо не лише взяти до уваги всіх членів родини, а також враховувати перспективу народження другої чи третьої дитини.

Рекомендуємо визначитися з потребами сім’ї. Якщо доводиться багато працювати дистанційно, то краще подбати про звукоізоляцію чи наявність коворкінг-зони на території житлового комплексу (до речі, в Greenville Park така зона є в лобі будинку).

Якщо родина віддає перевагу домашньому харчуванню, треба облаштувати просторну функціональну кухню. Діти, у свою чергу, потребують окремої кімнати для дозвілля та навчання. Гардеробні кімнати, балкони та тераси, комори - все це додатково зробить проживання зручним.

Обов’язково зверніть увагу на планування та умови купівлі. Greenville Park пропонує великий спектр різноманітних планувань на будь-який смак трикімнатних (від 75 до 100 м²) та чотирьохкімнатних квартир (від 100 до 120 м²). Компанія впровадила лояльні умови придбання: розтермінування від 1,5 до 5 років, перший внесок 30% без подальшого здорожчання.