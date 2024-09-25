Відповідальне енергоспоживання в умовах війни: як вирішують проблему лічильники Sempal?

Їх лічильники рахують показники споживання води, тепла та електроенергії у Верховній Раді, Офісі президента, на ТЕЦ та АЕС, у банках, бізнес-центрах,теплицях, лікарнях та школах, а ще в десятках тисяч багатоквартирних житлових будинків України та за кордоном.

В умовах війни питання відповідального енергоспоживання набуло першочергового значення. Українська компанія Sempal знає про це все, адже має більш ніж 30-річний досвід розробки та промислового виробництва енергоощадного обладнання: високоточних надійних ультразвукових лічильників витрати води, електроенергії і тепла, контролерів, регуляторів температури, індивідуальних теплових пунктів.

Одним з прикладів економії енергоспоживання став великий проєкт установки теплолічильників Sempal на 762 багатоквартирних житлових будинках Шевченківського району м. Києва.

В результаті десятки тисяч мешканців заплатили за один опалювальний сезон в середньому на 23% менше, ніж до установки теплолічильників. І таких прикладів економії енергоспоживання завдяки обладнанню Sempal безліч не лише на житлових, а й на промислових об’єктах.

Виробнича база Sempal знаходиться в Черкасах. Наразі компанія працює над отриманням європейських сертифікатів якості своєї продукції для можливості розширення експортних поставок за кордон.

"Ми на 100% українська компанія, працюємо на ринку з 1992 року на ринку. Ефективне енергоспоживання в умовах постійних атак Росії наразі є нагальним питанням. І бізнес, і звичайні українці уже розуміють необхідність економії та обліку води, електроенергії та тепла. Ми очікуємо зростання попиту на нашу продукцію, адже вона дозволяє економити ресурси та кошти за їх споживання", - зазначає комерційна директорка компанії Ліана Мельник.

За її словами, з початку війни вартість залучення фінансування на розвиток бізнесу в Україні зросла. Крім того, через великі замовлення для забезпечення поставок об’єктам критичної інфраструктури часто доводилося швидко залучати гроші на закупівлю обладнання.

У вирішенні цієї проблеми допомогла співпраця з постачальниками через платформу eDilo. Так вдалося закупити обладнання в розсрочку під нижчий відсоток, ніж у банку.

"Це дуже зручна платформа, і ми розуміємо, що за нею майбутнє. Ми знаємо, як складно зараз отримувати кредити, наскільки це проблематично. eDilo допомогла нам отримати фінансування, але тут ми також розраховуємо знайти додаткових клієнтів на нашу продукцію, адже через платформу покупець може платити за нею в розсрочку. При цьому продавець отримує всю оплату за товар одразу. Для українських компаній це гарна можливість отримати товар чи послугу у розсрочку", - констатує Ліана Мельник.

За словами комерційної директорки Sempal, зараз компанія забезпечує лічильниками відновлені після руйнування школи та лікарні на Донеччині, також поставляла лічильники для ТЕЦ на Сумщині, має проекти з рядом українських компаній у сфері сільського господарства та нерухомості.

Зі зростанням тарифів на енергоносії компанія очікує зростання попиту на свою продукцію, адже точне обчислення витрат електроенергії, води та тепла гарантує оптимальну собівартость продукції в будь-якій галузі, а також зменшує фінансове навантаження на бізнес та всіх українців.

eDilo – інноваційний сервіс факторингу для бізнесу, який розвиває фінансова компанія Activitis за підтримки Проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" (IBR). Платформа спрощує процес укладення угод і пропонує бізнесам можливість ефективно управляти витратами шляхом оплати товарів і послуг частинами або з відтермінуванням.

При цьому вони отримають кешбеки (до 12% від від суми B2B угоди), що робить укладання угод на платформі eDilo ще привабливішим. Компанії-продавці отримують на платформі eDilo доступ до факторингових послуг за доступною ціною, адже програма співфінансування Проєкту та Activitis передбачає компенсацію комісії за такі послуги.