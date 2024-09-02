Чесько-українська компанія будує Орівську вітрову електростанцію у Львівській області

На Львівщині запрацювала вітрова електростанція потужністю майже 60 МВт, достатньої для повного забезпечення невеликого міста. Це спільний проєкт української компанії "Екооптіма" та чеської MND, що належить до інвестиційної групи одного з найуспішніших чеських підприємців Карела Комарека.

MND стала прикладом того, як іноземний партнер розвиває свою діяльність в Україні, попри ризики, пов'язані з війною та російськими атаками на енергетичну інфраструктуру.

"Те, що це рішення було правильним, підтвердили підступні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. Незважаючи на проблеми, проект завершено, і ми раді, що Орівська ВЕС вже постачає електроенергію в мережу", - зазначила Яна Хамршмідова, керівник відділу енергетики та член Ради директорів MND Group.

Загалом проєкт Орівської ВЕС коштував 61,5 мільйона євро (за поточним курсом 2,76 мільярда гривень). Будівництво розпочалося у вересні 2021 року. Повномасштабне російське вторгнення затримало, але не зупинило спорудження ВЕС.

Інвестори вирішили продовжити будівництво, попри значні ускладнення. Початкова дата завершилася у серпні 2022 року. Логістика була дуже складною, оскільки техніка прямувала в Україну з кількох країн Європи.

Щоб ви розуміли, вага всієї турбіни, яких на Оріво 10, становить 600 тонн. Загалом перевозили потрібне обладнання сотнею великогабаритних вантажів, які їхали до місця призначення з кількох місць у Німеччині та Польщі. Все було доставлено до прикордонного пункту пропуску Краковець, де відбулося перевантаження з іноземного перевізника на український.

Лише після цього вантаж відправили до місця призначення, в передгір'ї Карпатських гір. Останній відрізок був дійсно складним, довжина лопатей ротора перевищує 72 метри, тому установка мала дуже обмежений радіус розвороту.

Інвестору довелося в кількох місцях будувати фактично нову, більш пряму дорогу для транспортування вантажу. На останній гірській ділянці для підйому важкої техніки було задіяно два тягачі та чотири трактори.

Спочатку потужність Орівської ВЕС планували на 55 МВт, але завдяки подальшому вдосконаленню технології було додано ще 4 МВт. Це означає, що станція вироблятиме майже 160 ГВт-год електроенергії на рік.

Це покриє споживання понад 45 000 домогосподарств, тобто близько 115 000 людей. Такі проекти зараз дуже потрібні, вони диверсифікують джерела енергії та сприяють кращому управлінню у складній ситуації.

160 ГВт-год можна виробити, спаливши 128 000 тонн вугілля, що призведе до викидів 131 000 тонн CO2 (вугільні електростанції котируються на рівні 820 грамів CO2 на кВт-год, тоді як вітер котирується лише на рівні 11 грамів, що є найнижчим показником серед усіх джерел). Цей розрахунок включає не лише прямі викиди, але й інфраструктуру тощо).

Відновлювана енергетика - це сфера, якій MND приділяє дедалі більше уваги в останні роки. Компанія має план досягти 100% енергетичної самодостатності за рахунок "зелених" джерел до 2025 року. А до 2040 року група досягне вуглецевої нейтральності, коли 75% її енергії будуть надходити з відновлюваних та перехідних джерел.

MND Group є частиною групи KKCG, заснованої чеським бізнесменом Карелом Комареком. MND фокусується на різних сферах енергетичного сектору - від видобутку нафти і газу до виробництва відновлюваної енергії, такої як геотермальне буріння або вітроенергетика, з особливим акцентом на екологічно чистих технологіях.

MND також постачає чеським домогосподарствам газ та електроенергію. В останні роки Група також зосередилася на зеленому водні - як у секторі виробництва, так і в секторі зберігання.