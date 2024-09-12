Український бізнес в умовах війни: де знайти ресурси для розвитку

Українське бізнес-середовище вже третій рік поспіль існує в надзвичайних умовах повномасштабної війни. Вітчизняні компанії, які змогли встояти протягом найтяжчого 2022 року, наразі розвиваються та впроваджують нові проєкти. Активно відкриваються і нові бізнеси.

Особливо це стосується малих та середніх підприємств, що є "серцем" української економіки. Саме МСП створюють динаміку, створюють локальні робочі місця і є драйвером для запровадження сучасних технологій.

Одним із шляхів реалізації ідей та розширення бізнесу є грантові та кредитні програми від фінансових установ, завдяки яким можна залучити фінансування та інші ресурси для втілення проєктів.

Залучені кошти можна, зокрема, витрачати на модернізацію та розширення виробничих приміщень, на приведення їх у відповідність до міжнародних стандартів. Отже, інвестувати можна не лише у масштабування виробництва, але й у підвищення "якості" праці.

Однак не всі бізнеси знають про можливості, які надають фінансові установи, зокрема міжнародні. Інші не подають заявки, адже вважають, що не відповідатимуть вимогам потенційних інвесторів чи грантодавців. Але насправді кожен бізнес, що працює прозоро, має шанс на отримання фінансування. Про особливості цього процесу – у проєкті Alterra Group.

Alterra Group - девелоперська компанія, що створює об'єкти комерційної нерухомості для лідерів нової генерації. На рахунку компанії - понад вісім років досвіду та 43 реалізованих об'єкти, в яких 175 тис. кв. м в управлінні та 72 тис. кв. м на етапі девелопменту. Власниками Alterra Group є подружжя Дмитро та Вікторія Ковальчуки.

Де взяти кошти?

Попри те, що повномасштабна війна триває вже третій рік, український бізнес демонструє дуже непогані результати. Але чимало підприємців зіштовхнулися з труднощами через брак фінансування на розширення та вдосконалення свого підприємства.

Відносно невеликі суми коштів можна залучати через українські фінансові установи. Але значно більші можливості надає співпраця з міжнародними партнерами. Серед переваг такої співпраці – доступ не лише до фінансування, але й до кваліфікованої експертизи щодо тих чи інших аспектів розвитку бізнесу.

Наприклад, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) фінансує проєкти, які спрямовані на підвищення енергоефективності, розвиток відновлюваної енергетики та впровадження сучасних технологій, що допомагає підприємствам зменшити витрати на енергоносії та підвищити свою конкурентоспроможність. У "пакеті" з фінансуванням заявник отримує доступ до енергоаудиту свого підприємства та до створення фахового комплексного проєкту.

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) надає довгострокове фінансування українським підприємствам в таких секторах: сільське господарство, інфраструктура, енергетика та фінансові послуги. Водночас IFC надає консультаційну підтримку малому та середньому бізнесу, допомагаючи покращити управлінські практики, оптимізувати виробничі процеси та підвищити конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Співпраця із закордонними фінансовими установами – це доступна відсоткова ставка, довгий період погашення кредиту, можливість обрати поновлювану кредитну лінію. Мінусом є необхідність переформатувати компанію під міжнародне сприйняття корпоративної структури та готовність пройти відповідні перевірки.

Окрім кредитного фінансування, є також чимало грантових програм. Грант за своєю суттю є "безкоштовною" інвестицією, що не потребує повернення. Українські підприємці можуть звертатися за цим видом фінансування до USAID, GIZ, UNIDO, ЄБРР, платформи Seeds of Bravery від ЄС тощо.

Серйозною перепоною для підприємця на шляху до отримання гранту можуть стати важко виконувані умови відбору та необхідність заповнювати детальну документацію щодо використання грантових коштів. Як приклад розглянемо програму "Грантова підтримка консалтингових проєктів від EBRD".

За умовами програми, грантодавець надає фінансування підприємствам малого та середнього бізнесу, які потребують професійних знань і досвіду для зростання й забезпечення конкурентоспроможності. Консультації надаються за напрямками: стратегія, маркетинг, система якості, операційна ефективність, фінанси тощо.

Серед вимог - понад 50% компанії повинно належати громадянам України, штат компанії має налічувати від 10 до 500 співробітників, також необхідна гарна ділова репутація. Ще одна вимога - підприємство має більше двох років досвіду роботи на ринку, що одразу ж відсікає молоді бізнеси, утворені під час війни.

Створюємо привабливий " фасад " бізнесу для потенційних інвесторів

Залучати кошти можна не лише від міжнародних фінансових організацій, урядових агентств чи фондів. Інвестиціями в Україну цікавиться також закордонний приватний капітал. Причин для цього кілька, розповідає засновник девелоперської компанії Alterra Group Дмитро Ковальчук.

"Коли ми спілкуємося з європейцями, багато хто каже, що їхні уряди мотивують відкривати тут бізнес. Складається враження, що Захід хоче заходити в Україну і, мабуть, в більшості - приватним капіталом. В Україні вже зараз є можливості. Це заміщення товарів, які імпортувались в Україну з Росії та Білорусі. А це мільярди доларів на рік. Так само продукція, яка виробляється в нашій країні, може стати в країнах ЄС альтернативою білоруським та російським товарам. Наприклад, до нас вже звертались представники Чеської торгово-промислової палати. Раніше підприємці Чехії купляли готові дерев’яні будинки в РФ, а зараз хочуть отримувати свої замовлення з України", - каже підприємець.

Європейців також цікавлять можливості для оптимізації витрат. На жаль, Україну й досі розглядають як ринок дешевої робочої сили порівняно з іншими країнами Східної та Центральної Європи. Не менш суттєвим фактором є великий ринок споживання в Україні. Навіть за умови, що в нашій країні залишиться 30 млн людей - це багато, порівнюючи з іншими країнами ЄС.

"І ще один важливий момент. Усі бачать, що відбувається з Китаєм. Заміщення імпорту з цієї країни в Європу – це ще одна можливість для бізнесу", - додає Дмитро Ковальчук.

Тож українському підприємцеві є з чого обирати. Зваживши всі переваги й недоліки, можна звернутися до фінансових організацій чи стати партнером для приватного західного бізнесу. Спільним для всіх цих варіантів буде одне – високі вимоги, яким має відповідати український бізнес, щоб бути привабливим для вкладень.

Перше, на що звертає увагу потенційний інвестор, це приваблива "обгортка" підприємства. Не варто ігнорувати цей фактор, адже вдала презентація – це вже половина успіху. Перше враження можуть зіпсувати такі дрібниці, як відсутній опис компанії та команди, що працює над проєктом. Наявність досвідченої команди керівників з успішним досвідом роботи в галузі часто є ледь не вирішальним фактором.

Основу презентації становитиме бізнес-план проєкту. Інвестор повинен переконатися, що підприємець добре розуміє ринок, на якому працює. Необхідно також продемонструвати чітке бачення стратегії зростання компанії та шляхів отримання прибутків. Фактор підвищення довіри до проєкту – наявність успішних кейсів, позитивних відгуків від клієнтів та рекомендацій від партнерів, особливо, з міжнародним статусом.

Якщо зовнішня сторона проєкту зацікавить потенційного інвестора, другим етапом стане перевірка прозорості бізнесу. Насамперед компанія повинна мати прозорі та аудитовані фінансові звіти, які демонструють стабільність доходів та контрольованість витрат.

Також увага приділятиметься чіткій юридичній структурі, яка відповідає вимогам як українського, так і міжнародного законодавства. Якщо компанія працює у регульованих галузях, то вона повинна мати всі необхідні ліцензії та дозволи для ведення діяльності.

На додачу до вищеперерахованого компанія повинна мати чіткий план з управління ризиками, а також страховку на випадок непередбачуваних подій. Не всі страховики готові працювати з тими ризиками, які присутні в Україні. Однак на прикладі Alterra Group можна переконатися, що все реально. Компанія застрахувала логістичний комплекс PORT на Львівщині, убезпечивши його від основних загроз.

Частково застрахована перша частина логістичного комплексу (PORT1), включаючи господарську будівлю та комунікації. Повністю застраховано від воєнних ризиків будівництво другої частини комплексу (PORT2). Страховий захист поширюється на всі будівлі, включаючи оздоблення, комунікації, скло, а також будівельно-монтажні роботи та матеріали (включно з будівельними) і елементи будівлі, що ще не введені в експлуатацію.

За словами Дмитра Ковальчука, такий договір страхування значно полегшить співпрацю з потенційними клієнтами та інвесторами. Якщо інвестор бачить, що об'єкт застрахований від військових ризиків, то може бути спокійним, адже у разі пошкодження страхова компанія виплатить компенсацію, а керуюча компанія зможе відновити пошкоджену частину. Таким чином, інвестор фінансово захищений і може бути впевненим у компенсації потенційних збитків.

Європейські стандарти – неминуче майбутнє українських бізнесів

Історія Alterra Group почалася задовго до повномасштабної війни. Компанія була створена у 2015 році і станом на початок 2022 року вже встигла надійно закріпитися на ринку. Відомий столичний об'єкт від Alterra Group – бізнес-центр Palo Alto, зданий у 2019 році.

Cеред найновіших проєктів компанії – новітній логістичний центр PORT та інклюзивний бізнес-хаб PROSTIR на Львівщині, створені за час війни, а зараз активно будується індустріальний парк Formatsia.Lviv.

Репутація управлінської команди повністю сформувалася завдяки успішності проєктів. До Alterra Group звертаються представники громад з різних регіонів України та запрошують створити щось схоже на їхній території.

"Завдяки децентралізації з'явилася навіть певна конкуренція. Громади зацікавлені в створенні привабливих умов для бізнесу. Бо власник підприємства завжди вибирає, куди йому йти – у Львів, в Тернопіль або Івано-Франківськ. Якщо у Вінниці можуть запропонувати пільги, то він вирішить будувати завод в цьому місті. Ми також конкуруємо з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, куди українські компанії теж вивозять своє виробництво", - зазначає Дмитро Ковальчук.

Секретом успішного проєкту є розуміння ринку та вміння працювати з колом потенційних клієнтів. Для прикладу, якщо йдеться про новий індустріальний парк, то необхідно зрозуміти, хто може стати його резидентом. Для цього команда Alterra Group аналізує ключові галузі промисловості регіону, де планується зведення об'єкту, виділяє топ компаній та працює персонально з кожною.

Як і всі українські бізнеси, Alterra Group пройшла трансформацію під час війни. Якщо раніше партнерами компанії виступали українські компанії, то у 2023 році компанія почала робити перші спроби виходу на європейський ринок.

Щоб відповідати очікуванням потенційних закордонних партнерів, Alterra Group провела внутрішні реформи та переформатувалася таким чином, щоб з легкістю проходити всі комплаєнси. З початку 2024 року стартувало представництво компанії в Європі, до задач якого входить присутність на всіх міжнародних майданчиках, де йтиметься про Україну.

"Ми були зі стендом від України на найбільшому заході з нерухомості – МІПІМ у Каннах, який відвідують великі світові інвестори. Були на найбільшій промисловій виставці – Ганновер Мессе, та в наступному році хочемо представляти на ній продукти наших резидентів", – каже Дмитро Ковальчук.

Для співпраці з європейськими компаніями фундаментальною основою для функціонування бізнесу має стати повна прозорість, зрозуміла схема власності та особливо – чітка фінансова звітність, що відповідає логіці виробничої діяльності підприємства. А трансформаційні процеси та прагнення відповідати європейським принципам стимулювали компанію до запровадження власної ESG-cтратегії, яка показує прагнення бізнесу до кращого майбутнього для людей та планети на основі зменшення негативного впливу на екосистему, покращення добробуту та захисту людей, а також прозорого адміністрування компанії та команди.

Для європейських компаній слідування принципам ESG є обов’язковим. Чимало українських компаній також вже переходять на ці стандарти, щоб не лише виглядати привабливо в очах західних партнерів, але й показати власне відповідальне ставлення до розвитку бізнесу.

Загалом досвід Alterra Group показує, що незалежно від зовнішніх умов, бізнес із зрозумілою організацією та чітким баченням векторів для роботи й розвитку, може розвиватися, змінюватися відповідно до потреб та освоювати нові ринки.