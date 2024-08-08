Інвестуйте у спокій: чому котеджні містечка – прибутковий тренд

Зростання популярності котеджних містечок обумовлено зміною тенденцій у форматах відпочинку. Особливо актуальним це стало після початку пандемії, коли соціальне життя міст було обмежене.

Ця тенденція прийшла до України з-за кордону. Так, вона особливо популярна у США, Канаді, Франції, Італії, Іспанії та Швейцарії.

До того ж сьогодні, з огляду на війну, люди прагнуть віднайти спокій та гармонію вдалині від шуму великих міст. Це може бути ретрит-відпочинок, що передбачає перебування у заміських комплексах, де проводяться медитації, йога, практики усвідомленості та психологічні тренінги.

Цей вид туризму часто поєднується з детокс-програмами та здоровим харчуванням.

Як приклад популярного напрямку для ретритів в Україні – Карпати, де мальовничі краєвиди створюють ідеальну атмосферу для розслаблення та духовного збагачення.

Ба більше, цей регіон українці обирають також з огляду на його відносну безпеку під час війни. А інвестиції у котеджні містечка стають символом нового способу життя, де насамперед цінуються емоційне та фізичне здоров'я.

Чим котеджні будинки приваблюють інвесторів?

Інвестори все частіше обирають інвестувати в котеджні містечка через їх здатність поєднувати комфортні умови проживання з близькістю до природи, що дозволяє гостям насолоджуватися спокоєм і красою краєвидів.

Серед інвестиційних переваг таких об’єктів:

Індивідуальність та приватність. Котеджні будинки пропонують багато простору та приватності для гостей. Це може бути привабливим для людей, які шукають відокремлений відпочинок. Так, гості можуть насолоджуватися комфортом та зручностями, що нагадують домашні умови, адже котеджі часто включають кухні, приватні сади, басейни тощо.

Попит у сезонних регіонах. У туристичних регіонах котеджі можуть бути надзвичайно популярними, особливо у високий сезон, що дозволяє встановлювати вищі тарифи та забезпечувати високий рівень завантаженості.

Довгострокові інвестиції. Котеджні будинки можуть стати вигідними довгостроковими інвестиціями. Їхня вартість має тенденцію до зростання, особливо в престижних курортних районах.

Менші ризики. Інвестування в котеджні містечка може бути менш ризикованим порівняно з іншими видами нерухомості. В умовах економічної нестабільності або змін туристичних тенденцій, котеджі залишаються привабливим варіантом для оренди, оскільки гості часто шукають більш ізольовані й безпечні місця для відпочинку.

Можливість відпочинку. Додатковим бонусом є можливість інвестору відпочивати у своєму котеджі 21 день на рік. Якщо до створення проєкту підходять комплексно, то часто такими проєктами опікується керівна компанія, яка гарантує інвестору пасивний дохід до повної окупності проєкту.

Таким об’єктом є "Мандра Дзен" – котеджний комплекс, розташований у селищі Яблуниця, урочищі Діл, всього за 3 кілометри від Буковелю. На території комплексу знаходиться джерело життєдайної води з високим вмістом мінералів, що додає йому особливої привабливості.

Докладніше ознайомитись з можливостями інвестування та відпочинку в "Мандра Дзен" можна за посиланням: https://mandradzen.com/.

Гостями комплексу будуть ті, хто хоче відгородитись від місцевої метушні, обʼєднатись з природою, відновитись ментально, а також люди, кого цікавлять чайні церемонії, ретрити, цвяхостояння, йога і подібні речі.

Інвесторами комплексу можуть стати цілеспрямовані люди, що прагнуть до економічної незалежності.

Інфраструктура "Мандра Дзен" розроблена з увагою до деталей. Так, на території комплексу передбачено:

сітку-гамак у кожному будинку та серед лісу для максимального релаксу;

зону з вогнем для вечірнього відпочинку;

чан-джакузі на даху кожного котеджу;

івент-хол у східному стилі, де проводитимуться чайні церемонії;

ресторан з панорамним видом та терасою у хвойному лісі;

прозорий дах для споглядання за зорями.

Проєкт будується поетапно. Перша черга котеджного містечка передбачає будівництво 15 котеджів площею 42 м², а також івент-холу та ресторану. Реалізацію цього етапу заплановано на 4 квартал 2024 року.

Будівництво наступної черги комплексу розпочнеться в тому ж році. Введення котеджів в експлуатацію заплановане на 2025 рік, а апартаментів зі SPA – на 2026 рік.

"Мандра Дзен" пропонує інвестиційні можливості. Придбавши котедж у комплексі, можна отримувати прибуток від 16% річних з щоквартальними виплатами відсотків. Вартість квадратного метра у котеджі стартує від $3300 з першим внеском 25% від повної вартості будинку.

Прогнозована капіталізація – від 30%.

Девелопером проєкту є "АІ Девелопмент". Комплексом керуватиме компанія Mandra Glampings. Вона входить до групи компаній Ribas Hotel Group, українського готельного оператора. В його управлінні 55 готельних і котеджних комплексів.

Контролює виконання будівництва в узгоджені завчасно терміни за наданими стандартами компанія Home-group. Вона звела понад 35 відпочинкових комплексів дохідної нерухомості та 72 ексклюзивних будиночки в Карпатах.

Мандра Дзен – все про проєкт, будівництво, окупність інвестицій, нерухомість в Карпатах

Інвестиції у котеджні містечка відкривають нові горизонти для тих, хто шукає можливості для вигідного вкладення капіталу та бажає поліпшити якість свого життя. А гості віддають перевагу таким об’єктам, оскільки прагнуть глибинного відпочинку наодинці з природою.

Карпати – це ідеальна локація для перезавантаження, тож зведення котеджних містечок в цьому регіоні є затребуваним.

Не пропустіть шанс стати частиною цього унікального проєкту і отримати вигоди від інвестування у Закарпаття!