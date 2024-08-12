Ребрендинг для підвищення прибутковості: як відбувається колаборація SPAR з малим бізнесом

Колаборації стають все більш популярними між різними компаніями – від початківців до вже відомих світових брендів. Співпраця частіше відбувається у напрямку маркетингу, але свою популярність набувають і більш масштабні синергії – коли власник вже готової мережі переводить магазин під інший бренд.

Нещодавно відбулась саме така колаборація: локальна торгова мережа "Гостинний дім" з Івано-Франківщини запустила магазин під брендом SPAR.

До недавніх пір на місці нового SPAR розташовувався один із супермаркетів "Гостинний дім", і цей супермаркет – результат вже не першої колаборації компанії SPAR та цієї локальної торгової мережі.

Магазин у місті Калуш з торговою площею понад триста квадратних метрів пропонує широкий асортимент товарів – від свіжого м'яса та випічки до готових страв, а також ексклюзивних товарів торгової марки SPAR.

Тенденція, коли власники вже готової мережі переводять магазин працювати під інший бренд вказує на позитивну динаміку. При тому, що "Гостинний дім" має декілька власних магазинів у Івано-Франківській області, у результаті колаборації відкриті два сучасних супермаркети під брендом SPAR у місті Калуш.

Яким же чином відбулась така колаборація і чому власник зробив вибір на користь франчайзингу SPAR? На ці питання відповів Андрій Терещенко, керівник департаменту розвитку франчайзингової мережі SPAR:

"У нас є чимало успішних кейсів, коли партнери, які до співпраці з франшизою вже мали попередній досвід торговельного бізнесу. Але вони або не виходили за рамки своєї операційної роботи, або не знали, як далі розвиватися і модернізувати процеси – і це стимулювало їх доєднатися до відомого міжнародного бренду. І співпраця та переформатування магазину "Гостинний дім" у SPAR – це один з таких випадків. Ключовим аргументом при переговорах є показники діяльності магазину до та після переформатування, які ми наводимо як приклад вже з реалізованих проєктів."

Цінність досвіду

Головне у співпраці за системою франчайзингу – це обмін досвідом, тому спеціалісти SPAR діляться своїми напрацюваннями зі всіма франчайзі.

Таким чином надається можливість відкривати успішні магазини та вести бізнес з максимальною ефективністю. Це пояснюється просто: у великій компанії з багаторічним досвідом роботи є можливості оперативно відслідковувати та на практиці випробовувати усі інновації, обмінюватися знаннями зі SPAR International.

Крім того, у SPAR є широка лінійка товарів власної торгової марки (ВТМ) різних товарних груп. Саме товари ВТМ — це не лише товари більшої прибутковості, але й надання унікальної пропозиції з урахуванням трендів та потреб споживачів, що у свою чергу сприяє їхній лояльності.

Власний бренд сприймається покупцями як фірмовий продукт, який формує імідж супермаркету.

Рішення власників "Гостинного дому" базувалось на низці переваг, які отримує кожен франчайзі SPAR. Згідно з умовами партнерства, франчайзі одержують підтримку, аналіз та рекомендації впродовж усієї роботи магазину. Умови співпраці однакові для всіх франчайзі без виключення.

Вигода від такої співпраці як для бізнесменів-початківців, так і місцевих мереж — це не тільки комерційні національні умови, які SPAR транслює на партнерів (конкурентоспроможні вхідні ціни, відтермінування, бонуси), а й мережеві знижки на технологічне, холодильне та IT-обладнання.

Колаборація "Гостинного дому" та SPAR — не поодинокий випадок. До кінця року планується ребрендинг ще декількох діючих магазинів місцевих мереж на Західній Україні.

Ця стратегія оберігає франчайзі від ризиків, які неодмінно б виникли у процесі розкрутки власної маловідомої торгової марки, та забезпечує прибутковою бізнес-схемою задля досягнення високих фінансових результатів.

Що отримує партнер в результаті ребрендингу

Коли підприємець тільки починає свою діяльність у ролі франчайзі, спеціалісти SPAR полегшують супровід відкриття магазину – від планування до відкриття.

Якщо може виникнути невпевненість щодо спроможності вести стабільний бізнес – спеціалісти і тут не дають помилитись, тому що роблять постійний аналіз діяльності відкритих магазинів та надають рекомендації з покращення економічних показників. Також у розпорядженні SPAR власний розподільний центр та сучасна програма лояльності DRUZI (мобільний додаток, чат-боти, CRM).

Якщо підприємець має один або декілька магазинів, здійснює торгівлю "через прилавок", завдяки співпраці з відомим брендом він може отримати велику кількість переваг.

Завдяки ребрендингу бізнесменам стають доступні автоматизація усіх процесів, сучасне технічне обладнання, сучасні концепції, інноваційні рішення, технології та сервіси, мережеві комерційні умови співпраці та знижки на обладнання, а це може стати основою не тільки для запуску прибуткового проєкту, а і його подальшого розвитку.