Топ-5 лотів Великої приватизації: від готелів та розважальних комплексів до промислових гігантів

Мала приватизація принесла бюджету рекордні 17,2 млрд грн. Тепер, коли на фоні Малої запускається Велика приватизація, очікування підігріті ще більше, адже ТРЦ, заводи та готелі, за які зможуть позмагатися учасники аукціонів, привабливі не тільки бізнесовою цінністю, але й через прозорий механізм реалізації, який дозволить новому власнику уникнути будь-яких приводів та засад для перегляду рішень про продаж.

Вже у другій половині літа ФДМУ проведе перші аукціони. Взяти участь, зокрема, можна через Національну електронну біржу - офіційного партнера Prozorro.Продажі. За 8 років роботи системи НЕБ провів понад 6,5 тис. переможних аукціонів на загальну суму понад 8,7 млрд гривень, забезпечуючи клієнтам цілодобову підтримку на всіх етапах аукціону - від реєстрації то оголошення переможця.

ТРЦ Ocean Plaza

Адреса: Київ, вул. Антоновича, 176

Рік будівництва: 2012

Один з найбільших ТРЦ Києва. На площі в понад 165 тис. кв. метрів розташовані понад 470 магазинів, 40 ресторанів, кафе, мультиплекси, кінотеатри та гігантський акваріум на 350 тисяч літрів.

Побудований у 2012 році і до 2016 року зберігав статус найбільшого ТРЦ України. Англомовне видання Kyiv Post перед відкриттям ТРЦ називало цю подію "найочікуванішою для світу роздрібної торгівлі Києва".

Інвестиції в будівництво у 2012 році склали близько 300 млн доларів. Російський капітал помітили в документах ще на етапі інвестицій (один з інвесторів - московська компанія "ТПС Недвижимость", яка належить російським бізнесменам Ротенбергам). Після будівництва "ТПС Недвижимость" викупила акції у співінвестора - української UDP.

А в 2019-му ⅓ активу UDP придбала назад. Врешті З березня 2023 року рішенням Вищого антикорупційного суду 66,65% акцій ТРЦ, які знаходилися в близьких до країни-агресора компанії, були передані державі.

Готель "Україна"

Адреса: Київ, алея Героїв Небесної Сотні, 4

Рік будівництва: 1961

Розташований поруч з Майданом Незалежності 16-поверховий готель "Україна" став символом Києва для цілого покоління українців. Понад півсторіччя в ньому зупиняються відомі актори, спортсмени, музиканти, дипломати та політики.

На момент будівництва це був один з найвищих хмарочосів України.

В готелі є басейн, баня, нічний бар, ресторан, кафе, більярд, магазин та кіоски. Працює перукарня, тренажерний зал, масажний кабінет, є два конференц-зали, медпункт та автостоянка з охороною на 69 місць.

Готель включено в перелік об’єктів великої приватизації державної власності розпорядженням від 23 квітня 2024 року № 352-р.

Компанія Aeroc

Адреса потужностей: Київська область (Обухів, Березань), Львівська область (Стрий)

Рік заснування: 2006

Компанія "Аерок" виробляє газобетонні блоки на двох заводах в Київській області. Підприємство на Львівщині перебуває на завершальній стадії будівництво. Компанія позиціонує себе лідером на ринку продукції з чарункуватого бетону в Україні, і заявляє, що продукція виробляється згідно європейських стандартів.

Раніше компанія належала "Групі ЛСР", пов’язану з російським підсанкційним олігархом. 2 листопада 2023 року Фонд держмайна зареєстрував компанію у держвласності та отримав її в управління.

Через те, що робота компанії була зупинена у липні 2022 року, зараз ФДМУ серед першочергових кроків займається інвентаризацією, поновленням виробництва та заходами щодо покращення інвестиційної привабливості підприємства.

АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія"

Адреса потужностей: Житомирська та Дніпропетровська області

Рік заснування: 2014

АТ "ОГХК" є одним з найбільших виробників титанової сировини у світі. Підприємство утворилось у 2014 році шляхом об’єднання потужностей Вільногірського гірничо-металургійного комбінату у Дніпропетровській області та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату у Житомирській області.

На Вільногірській та Іршанських філіях підприємством здійснюється збагачувальне виробництво концентратів титанових руд. Виробничі потужності – понад півмільйона тон сировини на рік.

Наприкінці квітня підприємство відзвітувало про завершення першого кварталу із чистим прибутком у 30 млн грн. Входить в Топ-100 найбільших платників податків в Україні, в компанії працюють 5800 працівників.

4 квітня в інтерв’ю Українському Радіо голова Фонду державного майна України Віталій Коваль назвав Об’єднану гірничо-хімічну компанію в переліку підприємств, які підпадають під Велику приватизацію.

Велика приватизація 2024: чи є ризик повернення кейса "Криворіжсталі"?

Приватизація державних підприємств, яка розпочалася ще в роки здобуття Україною Незалежності, протягом довгого часу супроводжувалася скандалами через непрозорі умови, несправедливі пропозиції, лобізм великих гравців та закритість торгів.

Такі явища змушували шукати рішення, яке б кардинального змінило підхід до реалізації державного майна.

Яскравий приклад проблем приватизації держпідприємств в минулі роки — аукціони щодо Криворіжсталі. Перша спроба приватизації підприємства збіглася з закінченням епохи Кучми у 2004 році.

Умови конкурсу були досить жорсткі: в аукціоні могли брати участь лише компанії, які працювали на українському ринку не менше трьох років та виробляли понад мільйон тонн коксу на рік.

Тоді підприємство дісталося "Інвестииційно-металургійному союзу" за 4,26 млрд грн (близько $800 мільйонів за тодішнім курсом).

Але вже 17 лютого 2005 року Печерський суд скасував своє рішення від 25 серпня 2004 року і внаслідок нового, відкритого конкурсу зі значного більшим колом учасників, підприємство придбав Mittal Steel Лакшмі Міттала в шість разів дорожче – за 24,2 млрд грн ($4,8 млрд).

На щастя, використання застарілого принципу торгів, який призводив до неконкурентних пропозицій і створював привід для перегляду їх результатів, вже в минулому. В результаті розвитку технологій та об’єднаних зусиль держави та суспільства Україна у торгівлі держмайном врешті прийшла до дворівневої системи торгів.

Дворівневі торги: система із захистом від зловживань

Для реалізації дворівневої системи Прозорро.Продажі залучає до торгів біржі-партнери, які вже на своїх майданчиках доносять до клієнтів інформацію про об’єкт. Таким чином, над реалізацією одного об’єкту можуть працювати одночасно до 42 відділів продажів.

Успіх створеного в Україні майданчику був високо оцінений у світі: у 2022 році за ініціативу "Прозорро.продажі" ООН відзначила Україну найпрестижнішою премію у сфері публічної служби — UN Public Service Awards.

Ефективність торгів можна оцінити по результатах Малої приватизації. До прикладу, за готель "Дніпро" на Європейській площі у відкритій боротьбі змагались 29 компаній. Результат тоді задовольнив і державу, і громадськість і учасників, адже умови та хід аукціону були повністю відкритими.

Ми часто чуємо про ефективність торгів для Держави, адже майно реалізується за ринковою ціною. Але створення сучасних та захищених електронних майданчиків для торгів ще і важлива "робота над помилками", яка фактично унеможливила повторення досвіду таємних та скандальних приватизацій минулих років.

Тепер підприємство після реалізації починає приносити прибуток, а не стає об’єктом скандалів. Від цього виграє і бізнес, і працівники, і економіка.

На відміну від досвіду приватизації минулих років, сучасні відкриті торги унеможливлюють виникнення питань щодо вартості об’єктів. Це наочно демонструє і судова практика. Реалізація через відкритий аукціон дозволяє повністю уникати такої дискусії, адже врешті об’єкт реалізується за найвигіднішою пропозицією.

Неможливість створення дискримінаційних умов для окремих компаній, публічна інформація щодо учасників аукціону, за його результатами та їх пропозицій, захищеність від спотворення чи знищення інформації про аукціон – все це робить Національну електронну біржу в системі "Прозорро.Продажі" оптимальним майданчиком для реалізації об’єктів "Великої приватизації".

Учасники ж торгів, на відміну від аукціонів минулих часів, тепер можуть бути точно впевнені, що об’єкт, права на який вони отримують внаслідок торгів, не буде з часом відчужено.