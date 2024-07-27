Інновації та експансія: як група ТАС адаптується до нових реалій

Група ТАС, один із найбільших і найвпливовіших холдингів України, продовжує демонструвати вражаючі результати та активний розвиток навіть в умовах викликів сьогодення.

Керована досвідченим бізнесменом і філантропом Сергієм Тігіпком, група об'єднує компанії з різних галузей економіки, включаючи промисловість, фінанси, агробізнес та логістику.

Попри складну економічну ситуацію та безпрецедентні виклики, пов'язані з війною, компанії групи ТАС продовжують активно розвиватися, впроваджувати передові технології та розширювати свою присутність як на українському, так і на міжнародних ринках.

Цей успіх обумовлений чіткою стратегією, ефективним управлінням та інноваційним підходом до ведення бізнесу.

Група ТАС зосереджує свої зусилля на чотирьох ключових напрямках: впровадженні інновацій і технологічних оновлень, досягненні успіхів на українському та міжнародному ринках, розвитку інфраструктурних проектів в Україні та реалізації амбітних планів на майбутнє.

Трансформаційні процеси, що відбуваються в компаніях групи ТАС, спрямовані на підвищення ефективності, оптимізацію виробництва, впровадження передових технологій та розширення асортименту продукції.

Завдяки цим зусиллям група ТАС зміцнює свої позиції як на вітчизняному ринку, так і на міжнародній арені, роблячи вагомий внесок в економічний розвиток України.

Інновації та технологічні оновлення на підприємствах групи ТАС

Група ТАС активно впроваджує інновації та технологічні оновлення на своїх підприємствах.

Як зазначає Анна Тігіпко: "Безумовно, інновації та технологічний розвиток є ключовими пріоритетами для всіх компаній нашої групи. Ми постійно шукаємо нові можливості для вдосконалення наших виробничих процесів, підвищення ефективності та якості продукції".

Яскравим прикладом є "ДНІПРОМЕТИЗ", який нещодавно придбав інноваційні лінії від шведського виробника Lämneå Bruk AB та планує запустити виробництво колючого дроту "єгоза". Інше підприємство - "Нейл" - запустило в роботу 5 нових сучасних ліній для виготовлення цвяхів від данської компанії Enkotec, подвоївши виробничі потужності.

ТАС ДНІПРОВАГОНМАШ реалізує багатомільйонну інвестиційну програму з оновлення виробничого обладнання, вводячи в експлуатацію 12 нових одиниць техніки від провідних світових виробників. ТАС Полтаввагон інвестував у високотехнологічне зварювальне обладнання та провів сертифікацію технології зварювання згідно з європейськими вимогами EN ISO 3834-2.

У логістичному напрямку ТАС Логістик активно використовує автоматизацію для створення перевізних документів та актів для клієнтів. "Евотек" працює над розвитком сфери переробки відходів та впровадженням депозитних схем для тари й полімерів.

Страхові компанії групи, СГ "ТАС" і TAS Life, також приділяють увагу цифровізації та автоматизації бізнес-процесів, впроваджуючи інноваційні продукти та сервіси для клієнтів.

Ключові досягнення групи ТАС на українському та міжнародному ринках

За останній час група компаній ТАС досягла значних успіхів як на українському, так і на міжнародному ринках. "ДНІПРОМЕТИЗ" зробив важливий крок для посилення своєї присутності на німецькому ринку, відкривши дочірню компанію DNIPROMETYZ DISTRIBUTION у Німеччині.

Анна Тігіпко зазначає: "Окрім прямого експорту, міжнародна співпраця відкриває можливості створення спільних підприємств та представництв за кордоном. Так, "Дніпрометиз" вже відкрив дочірню компанію у Німеччині, а "Евотек" має представництво у Великобританії та мережу партнерів в інших країнах ЄС для просування своєї екологічної упаковки".

Компанія "Нейл" також зміцнила свої позиції на міжнародних ринках, успішно експортуючи продукцію до Німеччини, Бельгії та Італії. ТАС Полтаввагон досяг значного зростання обсягів виробництва вагон-цистерн, виробивши у 2024 році майже втричі більше, ніж у 2023.

ДП "Стальзавод", основний виробник дробу в Україні з часткою ринку 90%, посилив свою присутність у країнах ЄС, додавши до свого портфелю клієнтів з Угорщини, Іспанії, Сербії та Греції.

Аграрна компанія ТАС Агро вийшла на перевалку близько 100 тисяч тон збіжжя у глибоководних портах та успішно експортує соняшникову й ріпакову олію до Китаю, Індонезії та Малайзії.

Страхова група "ТАС" є беззаперечним лідером в Україні в ОСЦПВ, добровільному автострахуванні, "Зеленій карті" та КАСКО, а TAS Life демонструє найвищі темпи відновлення нового класичного бізнесу на ринку страхування життя.

Розвиток інфраструктурних проектів в Україні

Група ТАС робить вагомий внесок у розвиток інфраструктури в різних регіонах України. Анна Тігіпко підкреслює: "Ми розуміємо, що без надійної та сучасної інфраструктури неможливий сталий розвиток економіки".

Одним із ключових напрямків є освоєння випуску габіонів підприємствами групи. Ці конструкції широко використовуються в інфраструктурних проектах по всій країні для укріплення схилів, берегів річок та будівництва підпірних стін.

Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" постачає асфальтобетон, товарний бетон та залізобетонні вироби для будівництва й ремонту доріг, прокладання інженерних мереж водопостачання, водовідведення та енергомереж.

Продукція заводу використовується для модернізації інфраструктури багатьох міст і селищ України, а також для будівництва сховищ, що особливо актуально в умовах війни.

"ДНІПРОМЕТИЗ" встановив нову лінію намотування дроту для роботизованих комплексів та реалізував проект з виробництва екологічно чистих і довговічних секційних огорож з використанням технології OXSILAN.

Такі огорожі мають підвищену стійкість до корозії та можуть використовуватися для огородження парків, скверів, промислових об'єктів, сприяючи благоустрою населених пунктів.

Компанія "Евотек" активно працює над розвитком сфери переробки відходів, рухаючись у напрямку впровадження депозитних схем для тари та полімерів. Це сприятиме переходу України до циркулярної економіки та зменшенню навантаження на довкілля.

Плани групи ТАС на майбутнє

Попри виклики сьогодення, група ТАС має амбітні плани щодо виходу на нові ринки та запуску інноваційних проектів. "Ми прагнемо зміцнювати свої позиції в різних секторах та розширювати географічне представництво, незважаючи на складні умови сьогодення", - зазначає Анна Тігіпко.

"ДНІПРОМЕТИЗ" активно працює над виходом на ринок Німеччини, адаптуючи свою продукцію під потреби німецьких споживачів.

"АБ Столичний" планує низку масштабних проектів, зокрема введення в експлуатацію нової лінії виробництва мінерального порошку, будівництво лінії збагачення піску, столярної дільниці та нового бетонозмішувального вузла.

Також у планах модернізація потужностей для виробництва арматури, оновлення автопарку та розширення номенклатури продукції.

Компанія "Евотек" планує активний розвиток виробництва екологічної упаковки з паперу та водорозчинним захисним шаром, що повністю розкладається без шкоди для довкілля, адже попит на таку продукцію у світі постійно зростає.

"ТАС Логістик" працює над розширенням присутності на європейських ринках, зокрема через співпрацю з угорськими партнерами, потенційне створення або придбання логістичної компанії у Польщі та будівництво чи придбання власного парку європейських вагонів.

У машинобудуванні "ДВМ" планує вивести на ринок України унікальні моделі фітингових вагонів-платформ та розробити власну європейську фітингову вагону-платформу для безпосереднього виходу на ринок ЄС.

ТАС "Полтаввагон" збирається розширити лінійку готової продукції, зокрема розпочати серійний випуск контейнерів, вагон-цистерн моделі 15-1780 (LPG), модулів для заправки автомобільним паливом, а також надавати послуги з фарбування автоцистерн.

СГ "ТАС" ставить за мету стати беззаперечним лідером страхової галузі в Україні, а "ТАС Life" планує сфокусуватися на страхуванні здоров'я, розширенні онлайн-продажів та збагаченні спектру онлайн-пропозицій.

Група ТАС, безумовно, є одним із найпотужніших гравців на економічній мапі України. Її успіх базується на чіткому баченні, інноваційному підході та ефективному управлінні. Незважаючи на складні умови сьогодення, компанії групи ТАС продовжують активно розвиватися, демонструючи стійкість та адаптивність.

Впровадження передових технологій, розширення виробничих потужностей та вихід на нові ринки свідчать про далекоглядність та амбітність стратегії групи.

Підсумовуючи, можна з упевненістю сказати, що група ТАС є важливою рушійною силою української економіки. Її досягнення, інноваційні проекти та амбітні плани свідчать про те, що попереду на неї чекає ще багато звершень.

І немає сумнівів, що ТАС і надалі відіграватиме ключову роль у розвитку та зміцненні економічного потенціалу України.