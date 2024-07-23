Чому Епіцентр - найтехнологічніший виробник плитки в Україні. ТОП-7 фактів

Компанія Epicentr Ceramic Corporation запустила надсучасне виробництво керамічної плитки у Київській області лише декілька років тому. Проте вже зараз воно займає одну з провідних позицій на українському ринку та нарощує обсяги експорту своєї продукції за кордон. Що варто знати про масштаби, технології та зростання виробництва?

Факт №1. Обладнання світового лідера

Епіцентр відкрив першу чергу заводу із виробництва керамічної плитки та керамограніту в Калинівці Київської області в 2019 році. У своїй роботі завод використовує обладнання групи компаній SACMI - світового лідера з виробництва машин та установок для виготовлення кераміки.

В подальшому компанія запустила ще декілька виробничих ліній та великий демонстраційний шоурум. Зрештою цей завод забезпечив роботою понад півтисячі працівників і став не лише найсучаснішим підприємством галузі в Україні, але й одним з найбільш технологічних виробництв керамічної плитки в Європі.

Факт №2. Масштаб, автоматизація та фаховість

Загальна площа виробництва на сьогодні становить близько 100 000 кв. м. На заводі є власна лабораторія для тестування сировини та вже готової продукції, а також автоматизовані роботи, які суттєво знижують ризики людського фактору та забезпечують виробництво плитки найвищої якості.

"Втім, навіть автоматика не може працювати самостійно. Кваліфікований персонал формує технологічні карти, згідно яким виконуються усі операції машин. На підприємстві за всіма процесами слідкують досвідчені фахівці, які миттєво реагують на невідповідності, знижуючи відсоток неліквідної продукції до нуля", - говорить директор заводу Руслан Хоменко.

Факт №3. Лідерство на українському ринку

Завдяки інвестиціям в технологічність та глибокому розуміння потреб споживача, компанія швидко вийшла на лідерські позиції за обсягами виробництва керамічної плитки в Україні. Частка продажів Епіцентру на внутрішньому ринку постійно зростає.

Якщо в 2021 році вона складала трохи більше 8%, то за результатами 2023-го - вже 14,6%, а в першому кварталі цього року сягнула 24,5%.

Факт №4. Експортний потенціал

Рівень технологічності та якості виробленої продукції дозволяє компанії виробляти плитку не лише для потреб внутрішнього ринку, але й зовнішнього. Вже зараз компанія постачає плитку в такі країни як Німеччина, Катар, Бельгія, Австрія, Люксембург, Польща, Чехія, Угорщина, Румунія, Словаччина, Литва, Естонія, Грузія, Молдова.

За результатами 2021-202З років Епіцентр увійшов до трійки найбільших експортерів кераміки в Україні з обсягом поставок майже 4,4 млн кв. м продукції. Завдяки цьому плитку українського виробництва можуть купувати споживачі у 440 роздрібних магазинах різних країн світу.

Факт №5. Мільярди інвестицій

Станом на сьогодні група компаній Епіцентр інвестувала у побудову виробничих потужностей з виготовлення керамічної плитки понад 122 млн евро (в перерахунку на нинішній курс валют - близько 6,2 млрд грн).

Окрім заводу в Київській області, Епіцентр вклав значні кошти в реконструкцію заводу "Карпатська кераміка" у Калуші. Щоб покращити ефективність виробництва, компанія вирішила консолідувати ці активи на одній локації саме в Київській області.

Проте з майбутнім розширенням виробництва Епіцентр не виключає побудову виробничих потужностей на інших локаціях.

Факт №6. Постійний розвиток

Після запуску першої черги виробництва під Києвом потужності Epicentr Ceramic Corporation становили близько 6,3 млн кв. м плитки на рік. Проте в період 2021-2024 років компанія продовжила розширення виробництва.

"Вже цьогоріч потужності Епіцентру зростуть до 12,5 млн кв. м плитки на рік, а в 2025 і 2026 роках компанія планує розширити свої виробничі можливості до 15 та 18 млн кв. м кераміки на рік відповідно", - говорить директор Epicentr Ceramic Corporation Володимир Сиров.

Факт №7. Сотні мільйонів сплачених податків

Постійне зростання дозволяє компанії не лише збільшувати масштаби виробництва і створювати сотні нових робочих місць, але й нарощувати об’єм сплачених податків, які так необхідні країні в умовах військової агресії.

Лише за минулий рік завод у Київській області сплатив понад 161 млн грн податків та зборів. Цьогоріч компанія розраховує збільшити податкові платежі ще на 10%. При цьому в Епіцентрі не збираються відмовлятися від подальшого інвестування.