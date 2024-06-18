Інвестуйте в мрію: як стати власником елітного будинку в горах та примножити капітал

Десятки гектарів столітнього карпатського лісу навколо, а над ним височіють Говерла та Петрос…Тут, у підніжжі Чорногірського і Горганського хребтів у селищі Яблуниця розташоване котеджне містечко Skogur.

І де, як не тут, хочеться мати будинок мрії – впевнені його засновники – Андрій Мартищук та Нестор Мельник. Тож вирішили здійснити цю мрію не лише для себе.

Збудувавши чималий сучасний туристично-відпочинковий комплекс і створивши власну управлінську компанію, вони пропонують не лише відпочинок у люксових котеджах, а й можливість придбати готову туристичну нерухомість у Карпатах.

"Основна ідея цього задуму полягає в тому, що всім, хто хоче мати будинок в горах, але не бажає заходити в процес купівлі землі, будівництва, а потім ще й складного процесу експлуатації будинку, ми пропонуємо готовий продукт. На 20-ти гектарах землі, передбачених під забудову, ми звели близько сотні окремих котеджів, кожен з яких має свою земельну ділянку і разом з нею перейде у власність", — розповідає один з авторів ідеї, керівник проєкту Андрій Мартищук.

Skogur — повністю автономне містечко закритого типу з охороною, відеонаглядом, інтернетом, системою пожежогасіння, спроєктоване як курорт. Тут не тільки котеджі, а й розвинена інфраструктура, дублюючі комунікації, ресторани, піцерія, банно-оздоровчий комплекс, гірське озеро, басейн. Обслуговування території котеджного комплексу та будинків повністю бере на себе власна керівна компанія.

"Без належного управління і обслуговування 24/7 — будинок — це тільки квадратні метри. Власна управляюча компанія — це конкурентна перевага Skogur, яка діє не на словах, не на папері, чи в рекламних гаслах," - каже співвласник котеджного містечка Нестор Мельник.

"Перевага такого підходу очевидна, — додає Андрій Мартищук. — Людина приїжджає в свій будинок, де вже все готове: є продукти в холодильнику, застелені ліжка і увімкнено опалення. Вона не чистить сніг, не косить траву, бо це все вже зроблено. На території постійно перебуває персонал, який готовий будь-якої миті допомогти".

Для всіх власників котеджів діють загальні правила, які прописуються в договорі з керівною компанією. Зокрема, господар будинку не повинен нічого змінювати в зовнішньому вигляді котеджу та ландшафті.

Щодо інтер’єру, то тут все залежить від того, чи планує власник здавати цей будинок туристам: якщо так, то всередині все має відповідати єдиному стандарту котеджного містечка, якщо ж ні, то господар може змінювати внутрішнє оздоблення котеджу на власний розсуд.

Ще однією важливою умовою є заборона здавати котедж туристам без керівної компанії. Дотримання цих вимог дозволяє підтримувати стабільно високий рівень сервісу в усіх котеджах.

"За нашими підрахунками, за сприятливих умов, для власників такі котеджі мали б окупитися за 12-15 років. Керівна компанія бере за свої послуги 30% прибутку, 70% отримує власник. У такому співвідношенні, за 50-60% завантаженості будинок окупить себе за вказаний період. Фактично, ми пропонуємо в певній мірі депозит, гарантований нерухомістю. Нерухомість приносить пасивний дохід, вона – швидколіквідна і не завдає клопотів".

Торік, враховуючи середні показники завантаженості містечка Skogur та середньої ціни від здачі в оренду одного котеджу, виторг компанії від оренди склав 56 мільйонів гривень.

Засновники запевняють, інвестори та туристи готові вкладати чималі кошти, аби бачити з вікна не сусідні відпочинкові комплекси, а гори, захід сонця, туман на світанку, чути, як пахне ліс після дощу. А це на сьогодні ексклюзивна і навіть преміальна послуга.