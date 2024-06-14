Як нові ІТ-технології допомагають українським брендам розвиватися під час війни?

В перший рік війни можна було відчути сплеск зацікавленості світу в українських брендах. Етнічний одяг, аксесуари, елементи інтер'єру почали з’являтися в повсякденності європейців та американців, а українські символи стали ще більш впізнаваними.

Сьогодні українська продукція має ще більший попит, адже мова не лише про одяг, сувеніри чи подарунки. Це про повсякденність: взуття, аксесуари, косметика, посуд, ювелірні вироби та багато іншого, що чудово поєднуються з лаконічним європейським стилем життя. І крім автентичних візуальних рішень, світ вже зрозумів, що українське — це про якість в усьому, особливо в питанні вибору екологічних та довговічних матеріалів.

Не дивлячись на значні перешкоди, сьогодні українські бренди виявляють неабияку стійкість, перетворюючи виклики на нові можливості. Їхньому успіху допомагає стрімкий розвиток ІТ-технологій та можливості сучасних компаній веброзробки, таких, як Asabix, які дозволяють створювати потужні інтернет-ресурси як центри взаємодії з клієнтами та партнерами.

Виклики та рішення: долаючи відстані

Серед українських брендів багато успішних прикладів того, як попри події в країні вони продовжували розвиватися. Так, наш клієнт, український виробник Etnodim, одним з перших почав продавати вишиванку не тільки як святковий, а зручний повсякденний одяг, Syndicate Original встигли випустити з американським репером Snoop Dogg власну колекцію одягу, а у 2023 році бренд Frolov успішно представив свою колекцію на Тижні моди в Нью-Йорку.

Звичайно, вимушене переміщення в більш безпечні регіони або навіть в іншу країну стало викликом для локального бізнесу. Продавці та клієнти опинились в різних областях, а інколи й по різні боки кордону. Щоб не втрачати зв’язок, бізнеси на початку врятувала транскордонна електронна комерція, завдяки якій вірні клієнти знаходили свої улюблені бренди на міжнародних маркетплейсах.

Але більшість з компаній вирішили не втрачати час та почали замовляти розробку чи удосконалення власних сайтів, а також налагоджували логістику. Це звільнило їх від часто несправедливих алгоритмів маркетплейсів, особливо падіння продажів через зниження рейтингу завдяки фейковим відгукам від конкурентів.

На щастя, міжнародне доставлення продовжили пропонувати Укрпошта, кур'єрські служби DHL, FedEx та сервіси Meest, Nova Poshta International. Окремо був оцінений українським бізнесом сервіс SkladUSA, розроблений компанією Asabix, який дозволяє відправляти товари консолідаційно та зберігати їх на складах в Європі та США.

Це дешевше та дозволяє формувати та відправляти замовлення прямо звідти. Невтомні власники брендів також самостійно перевозять за кордон невеликий обсяг товарів, коли беруть участь в закордонних ярмарках та івентах.

З останніх інтерв'ю з бізнесвумен, які зараз частіше презентують свою продукцію в Європі, можна запевнитися у зацікавленості зі сторони міжнародних підприємців до співпраці з українськими брендами. Звичайно, невизначеність, повітряні атаки, блекаути створюють перебої в виробництві, але адаптивні стратегії бізнесу допомагають долати труднощі. Центри виробництва переміщувались в інші області, а осередком спілкування з клієнтами ставали сучасні інтернет-магазини, які за їх новою функціональністю та впровадженням ШІ вже далекі від поняття лише онлайн-вітрини. Сьогодні це — потужні бізнес-інструменти.

Замовлення та оплата "в 1 клік"

Завдяки поширенню мережі 4G (не за горами й 5G) та сучасним ІТ-технологіям онлайн-каталоги з якісними фото тепер доступні на будь-якому смартфоні. І це важливо, бо за даними Statista, інтернетом через такі гаджети користується більшість українців — 79,26%.

Замовлення та оплати товарів "в 1 клік" стали новим стандартом української е-комерції. Сучасні інтернет-магазини швидкі та адаптивні до різних екранів. Своєю чергою, процвітанню онлайн-бізнесу сприяла можливість інтеграції з українськими та зарубіжними платіжними системами (в тому числі Google Pay та Apple Pay).

Довіра серед покупців до безпечності онлайн-покупок і миттєвих оплат швидко зросла з покращенням політики доставлянь та повернень, а вірно підібрані ІТ-технології дозволяють зробити такі покупки захищеними. Саме тому ми працюємо з фреймворком Laravel, оскільки це світовий рівень веброзробки.

Окрім того, саме цей фреймворк дозволяє розробити для сучасного інтернет-магазина цілу низку новітніх функцій: 3D-тури, інтеграція з соціальними мережами та інтерактивні вітрини з послугами індивідуального замовлення.

Додамо до цього інтеграцію з GPT через API, послуги якої надає команда Asabix, і отримуємо багатоканальні чат-боти, що консультують клієнтів на різних мовах 24/7 голосом бренда, генерацію контенту та описів для всіх товарів, персоналізовані пропозиції, автоматичну персоналізовану e-mail розсилку постійним клієнтам та багато чого іншого.

Український e-commerce сьогодні: перспективи

Після деякого спаду у 2022, а у 2023 році об’єм електронної комерції в Україні почав зростати та склав 151 млрд грн, що на 17% більше, ніж у попередньому. Згідно з прогнозами Statista, у 2024 році дохід на ринку національної електронної комерції досягне $1755 млн, і $4865 млн до 2029 року. Це буде більше, ніж 9 млн користувачів лише в Україні! З кожним роком цифровий ринок стає ще більш конкурентним, тому інтернет-магазини наразі — головний бізнес-актив.

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За найкращими сайтами, з їх бездоганною швидкодією та витонченим дизайном, як і за дивовижними виробами, завжди стоїть талановита команда. Ми віримо, що українські бренди мають величезний потенціал, а технології здатні змінити світ. Наша місія — допомогти розкрити цей потенціал за допомогою надійних вебрішень, без яких вже неможливо уявити сучасний бізнес.