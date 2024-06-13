ASUS пропонує користувачам лінійку пристроїв ASUS NUC

Компанія ASUS у жовтні 2023 року підписала офіційну угоду з корпорацією Intel, яка ознаменувала завершення передачі лінійки продуктів Intel Next Unit of Computing (NUC). ASUS NUC є втіленням прагнення до постійного вдосконалення технологій з пріоритетом зручного для користувача дизайну продукту.

Розроблений у партнерстві ASUS та Intel, компактний ASUS NUC поєднує в собі потужність повнорозмірного комп’ютера з першокласною якістю, надійністю, модульною конструкцією, подовженим терміном служби, інтелектуальними рішеннями для охолодження та розширеними можливостями штучного інтелекту.



Його універсальність проявляється у великій кількості різноманітних конфігурацій, що задовольняють різноманітні потреби користувачів, від вимогливих бізнес-завдань до звичайного домашнього використання.

Лінійка NUC Essential – це економічні та ефективні рішення, які стануть ідеальним вибором для використання в цифрових вивісках та інформаційних кіосках, для стримінгу, потокової передачі даних та в безлічі повсякденних завдань.

Пристрої цієї лінійки спеціально розроблені для цілодобової безперервної експлуатації, що робить їх незамінними у вирішенні різних комерційних задач. Оснащені процесорами Intel Celeron або Pentium Silver, вони відрізняються якістю та надійністю, а також спрощеною конструкцією, зручними варіантами монтажу, численними портами USB і відеоінтерфейсами, а також додатковим накопичувачем eMMC місткістю 64 ГБ.

Також вони відмінно підходять для організації онлайн-навчання або створення надійного й сучасного робочого місця.

Міні-ПК лінійки NUC Rugged створені спеціально для завдань, які передбачають стійкість до впливу пилу, ударів та вібрації. Міні-ПК ASUS NUC 13 Rugged виконані в безвентиляторному, пилонепроникному, міцному корпусі й демонструють ідеальне поєднання потужності та довговічності.

Деякі конфігурації ASUS NUC 13 Rugged витримують підвищені зовнішні температури навколишнього середовища (0-50°C у високому корпусі), забезпечуючи незмінну продуктивність навіть у найскладніших умовах. Щоб не покладатись виключно на технічні характеристики цього міні-ПК, а побачити, на що він спроможний у реальному житті, рекомендуємо переглянути детальний огляд ASUS NUC 13 Rugged вже зараз.

Міні-ПК, комплекти та плати лінійки NUC Pro пропонують поєднання надкомпактного розміру, продуктивності та надійності, необхідного для розвитку сучасного бізнесу.

Пакет програмного забезпечення NUC Pro (NPSS) допомагає забезпечити безперервну роботу застосунків, завдяки яким є можливість керувати безліччю різних функцій, зокрема живленням, перенаправленням навантаження, забезпечувати підтримку поза брандмауером, хмарне керування, віддалене адміністрування ПК та автоматичне керування системою.

Потужна начинка дозволяє керувати системою у режимі 24/7, а можливість обрати конфігурацію із найпотужнішим процесором Intel Core останнього покоління дає можливість прискорити обробку відео й виводити відеосигнал за допомогою інтерфейсу Thunderbolt 4, що робить системи NUC відмінним інструментом для створення 3D-анімації та рендерингу відео.

Міні-ПК ASUS NUC 14 Pro пропонують ідеальне поєднання розміру, продуктивності, стійкості та надійності для сучасного бізнесу завдяки новому сімейству процесорів Intel Core Ultra. Це найповніший міні-ПК, побудований на базі Intel vPro Enterprise, що забезпечує виняткову безпеку, керованість і стабільність.

Завдяки сертифікованому бездротовому підключенню Bluetooth і трьом процесорам штучного інтелекту – GPU, NPU і CPU – ASUS NUC 14 Pro забезпечує високу пропускну здатність, низьке енергоспоживання і швидкий відгук системи, а також надійні обчислювальні можливості. Він оснащений модулем Wi-Fi та перевіреним і надійним 4x4-дюймовим корпусом, з легким доступом без додаткових інструментів для більш простого, безпечного та швидкого оновлення.

Міні-ПК NUC Extreme оснащено розблокованими процесорами Intel Core i9/i7/i5 13-го покоління для забезпечення надзвичайної продуктивності, якої хочуть затяті геймери. Це перший NUC, який поєднує в собі підтримку трислотових 12-дюймових відеокарт з двоканальною пам’яттю DDR5 і Wi-Fi 6E.

Абсолютно нова конструкція корпусу оптимізує потік повітря для підтримки більш низьких температур із меншою швидкістю обертання вентилятора, що мінімізує тротлінг, шум і перегрів. Нова конструкція з живленням від слотів усуває всі труднощі встановлення компонентів і збірки системи.

Окремо слід відзначити новинку ROG NUC – модель NUC для геймерів, яка отримала усе, що потрібно для ігрової платформи, у компактному виконанні.

Вона анітрохи не поступається повнорозмірним ПК за FPS в іграх завдяки процесору Intel Core Ultra 9/7, дискретній відеокарті NVIDIA GeForce RTX 4070/4060, можливостям підключення за допомогою порту Ethernet (2,5 Гбіт/с), бездротового модуля Intel Killer Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3, а також гнучкій персоналізації за допомогою RGB-підсвічування з можливістю синхронізації з технологією AURA Sync.