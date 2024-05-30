Як побудувати успішну компанію в умовах війни. Головні тези Весняного ділового форуму 2024

Весняний діловий форум є важливим заходом для представників українського бізнесу, який щороку проходить у Львові.

Цьогоріч експерти та спікери сфокусувалися на обговоренні ключових тенденцій розвитку економіки України під час війни, пошуку оптимальних шляхів розв’язання проблем бізнесу та досвіді побудови успішних українських компаній.

У зв’язку з безпековими чинниками захід було проведено в обмеженому форматі. Однак для поширення інформації було організовано трансляцію, яку можна переглянути за посиланням.

У пам'ять про загиблих у війні, віддаючи шану, Форум розпочали хвилиною мовчання. Після чого традиційно з вітальним словом виступили організатор Володимир Глащенков, представники Львівської обласної військової адміністрації та мерії Львова.

Першу панель "Економіка України під час війни – ключові тенденції" розпочав керівник Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський (з презентацією, як і з іншими матеріалами Форуму, можна ознайомитися за посиланням).

Далі за допомогою Zoom член Ради НБУ Василь Фурман поінформував про стан банківської системи, прогнози щодо макрофінансової стратегії та курс національної валюти України до іноземних валют.

Про можливості кредитування та підтримки українського бізнесу завдяки програмам розподілу ризиків і грантових можливостей для бізнесу від міжнародних фінансових організацій розповів заступник голови правління Кредобанку Антон Кіркач.

На сьогодні банк має такі програми з Європейським банком реконструкції та розвитку, а також єдиний в Україні має програму гарантій Європейської комісії за посередництвом польського банку розвитку Bank Gospodarstwa Krajowego, яка дозволяє кредитувати бізнес у прифронтових районах.

Станом на 1 січня 2024 року портфель кредитів банку для юридичних осіб склав 10,17 мільярда гривень.

"Попри повномасштабну російську агресію, український бізнес працює та виявляє великий інтерес до кредитування. Лише в межах програм розподілу ризику з ЄБРР фінансування від Кредобанку отримали 266 клієнтів з усієї України. Найбільша їх частка – у Львівській, Дніпропетровській і Київській областях. Банк активно підтримує українські підприємства завдяки державним та міжнародним програмам та веде активну роботу над розширенням можливостей бізнес-кредитування", – говорить заступник голови правління АТ "Кредобанк" Антон Кіркач.

Сергій Коваленко, СЕО компанії Yasno, пояснив про стан ситуації в енергетиці України та дав професійні поради бізнесу щодо бажаних дій для мінімізації негативних наслідків ураження ворогом цього критично важливого для економіки сектору.

Завершив панель Тарас Кицмей – співвласник SoftServe. Він розповів не лише про ситуацію в секторі ІТ, але й тих процесах, що торкаються державного регулювання ведення бізнесу в Україні.

Підтримка міжнародних партнерів критично важлива для функціонування економіки України під час війни, тому цьому було присвячено окрему панель.

Друга панель Форуму – "Погляд міжнародних інституцій на можливий розвиток економіки України" модерував Андрій Павлів, який очолює відповідний напрямок роботи в мерії Львова.

По відеозв’язку через Zoom до конференції доєдналися представниця Міжнародної фінансової корпорації Олена Волошина, яка розповіла про проєкти допомоги, які здійснюються цією частиною Світового банку, та представник USAID Олексій Кушнір з промовою про чинні та нові програми підтримки українського бізнесу.

Окремо хочеться наголосити на багатолітній участі у Весняному форумі найбільшого інвестора України – Європейського банку реконструкції та розвитку. Приїзд асоційованої директорки ЄБРР в Україні Анни Лебединець та щира комунікація з учасниками Форуму – найкращий приклад глибокої інтеграції та залученості в підтримку української економіки та бізнесу.

Відомий експерт Євген Глібовицький поділився своїми міркуваннями щодо фокусів українського суспільства та міжнародної спільноти до можливого розвитку ситуації протягом середньострокової перспективи.

Третя панель "Україна майбутнього – що варто врахувати" була про суспільні аспекти, які варто постійно тримати в полі зору. Модерував цю частину Тарас Яценко, лідер Медіахабу "Твоє місто".

Тетяна Ситник з компанія CBR дала якісну аналітику щодо настроїв суспільства, ситуацій з політичними партіями, очікуваннями та настроями громадян в час повномасштабного вторгнення.

Потім Ольга Руднєва, лідер Superhumans, розповіла про реалізований нею і її командою унікальний проєкт, ситуації з воїнами, які боронили незалежність України та потребують поваги та вдячності.

Логічним продовженням було проведення благодійного аукціону на дрони "Пташки перемоги", яку провів Ігор Дулин. Три унікальні лоти, подвоєння зібраної суми Василем Даниляком, СЕО ОККО, та 600 тис. грн перевтіляться на 40 дронів для 24 ОМБр імені короля Данила.

Уже багато років "вишенькою на торті" в програмі Форуму є завершальна четверта панель "Приклади побудови успішних конкурентних українських компаній", яку незмінно модерує керуючий партнер Nexia DK Роман Білик.

Василь Даниляк, СЕО мережі ОККО (концерн "Галнафтогаз"), поділився порадами побудови унікальної на ринку України, ефективної та соціально відповідальної масштабної компанії.

Варто зафіксувати дві цінні поради:

Постійно працювати над виконанням взятих на себе зобов`язань, зберігати та посилювати довіру споживачів і партнерів до компанії.

Прагнути та мотивувати команду до реалізації, здавалось би нереалістичних на цей час, масштабних планів.

Василь Даниляк влучно наголосив, що нам усім, а головне владі, яка наділена повноваженнями, потрібно усі зусилля скеровувати на збереження незалежності та допомогу Збройним силам України.

Ще одним лідером, який ділився досвідом, є Дмитро Ковальчук – акціонер Alterra Group. Компанії, яка продовжує реалізовувати масштабні девелоперські проєкти, створюючи унікальні за своєю формою та ідеологією об'єкти нерухомості.

Організатори вдячні спікерам, учасникам, а найбільше – партнерам цьогорічного Весняного ділового форуму, завдяки яким вдалось його провести на такому рівні.