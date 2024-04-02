На шляху до енергетичної незалежності: в Україні будуватимуться сучасні вітроелектростанції

Під час розгортання повномасштабної війни та атаки рф на електростанції, гідроелектростанції та підстанції на території України, держава все одно робить усе можливе для забезпечення громадян комфортом і безпекою, використовуючи відновлювальні джерела енергії. Зокрема, наразі у країні планується встановлення нових високогірних ВЕС.

Будівництво вітрових електростанцій допоможе не лише надавати громадянам безпечну енергію, але й позбавити від необхідності закупівлі російського газу країнами Європи.

Наразі Україна збирається фінансувати альтернативну енергетику, щоб вневдовзі позбутися залежності від викопного палива, що росія використовує для шантажу.

Розвиток альтернативної енергетики в Україні показує залучення до Енергетичної стратегії до 2050 року. Встановлення вітропарків допоможе відновити сектор, посилити енергетичну безпеку як нашої країни, так і європейського континенту.

Переваги вітрової енергетики

Оскільки під час роботи не відбувається шкідливих викидів, і на відміну від нафти, газу чи вугілля, вітрова енергетика є невичерпною, її основними перевагами є безпечність і екологічність.

Відповідні системи встановлюють у вітряних районах: до прикладу, в Україні таким місцем є Карпати. Саме там планується встановити ВЕС потужністю понад 500 МВт, розроблених єдиним національним виробником вітроенергетичних установок мультимегаватного класу ТОВ "Френдлі Вінд Технолоджі".

У січні 2024 року компанія встановила перший вітряк на межі Закарпатської та Львівської областей, а тепер збирається облаштувати ще до 30, потужністю 150 МВт на 18 га полонини Руни.

Досвід з іноземних країн

Досвід іноземних країн свідчить про успішну реалізацію проєктів із встановлення вітрових електростанцій у гірських регіонах. У 2017 році Єврокомісія оголосила про запуск вітропарку Хандальм в Австрії.

Цей вітропарк розташовувався на висоті 1800 метрів і складався з 13 вітряних турбін із потужністю, що передбачає виробництво близько 76 мільйонів мВт-годин на рік.

За ствердженням ЄК, цей проєкт відігравав важливу роль у стратегії Європейського Союзу з питань зміни клімату, визначеній Паризькою угодою.

Згідно з інформацією CGTN, на початку 2024 року найвище розташована у світі вітрова електростанція почала генерувати електроенергію в Тибетському автономному районі Китаю на висоті 4650 метрів над рівнем моря на площі 140 квадратних кілометрів.

Вона забезпечує енергією 230 тисяч жителів міста Нагку, що вважається одним із найхолодніших місць у країні з температурою, яка може опускатися до -40°C.

Зауважмо, що Швеція також зобов'язалася відмовитися від використання копальних видів палива і перейти на 100% відновлювані джерела енергії до 2040 року.

У цій країні вже побудовано найбільший в Європі вітровий парк Маркбигден, який охоплює площу 450 квадратних кілометрів. До 2025 року планується розширення парку до 1101 вітряної турбіни.

Загальна запланована потужність вітрового парку становить понад 4 ГВт, що більше за Хмельницьку атомну електростанцію.

Як і за кордоном, так і в Україні від реалізації проєкту громадяни отримають низку переваг. До прикладу, утворюються нові робочі місця, надходять частки доходів від продажу електроенергії та додаткових податків у місцеві бюджети, а також забезпечується чисте середовище.