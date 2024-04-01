Комфортне страхування від ВУСО та ПриватБанку: доступні інвестиції у власний спокій

За останні роки український сервіс невпинно розвивається і почасти навіть перевершує західні системи. Великі компанії пропонують клієнтоорієнтовані рішення, які допомагають закрити більшість питань.

Це стосується навіть таких серйозних тем, як страхування. Успішним кейсом розвитку клієнтського сервісу можна назвати співпрацю страхової компанії "ВУСО" та ПриватБанку.

Вже протягом 8 років клієнти банку можуть оформити страховий поліс прямо у застосунку Приват24 або у відділенні.

Які переваги такого страхування?

ПриватБанк та СК "ВУСО" впроваджують найкращий сервіс за доступною ціною. Таким чином кожен клієнт може забезпечити повний страховий захист на випадок непередбачуваних ситуацій без великих витрат.

Один з найпопулярніших напрямів — автострахування. Попит на такий продукт зумовлений почасти обов’язковістю та свідомим підходом до питань безпеки на випадок ДТП.

ОСЦПВ (автоцивілка) — обов’язковий захист відповідальності водія на випадок ДТП. Електронний поліс завжди під рукою: просто зробіть скриншот договору, покажіть його у "Дії" або відкрийте у мобільному застосунку Приват24. Також є послуга "Оплата частинами", завдяки якій ви можете розбити вартість страхування до 12 платежів, що є унікальною пропозицією на ринку.

обов’язковий захист відповідальності водія на випадок ДТП. Електронний поліс завжди під рукою: просто зробіть скриншот договору, покажіть його у "Дії" або відкрийте у мобільному застосунку Приват24. Також є послуга "Оплата частинами", завдяки якій ви можете розбити вартість страхування до 12 платежів, що є унікальною пропозицією на ринку. TopDriver — комплексна страхова пропозиція, яка поєднує у собі мініКАСКО, збільшення ліміту автоцивілки та покриття медичних витрат в разі ДТП. Страховий платіж складає лише 49 грн на місяць. Загальний ліміт — 100 000 грн: відшкодування пошкодження вашого авто в ДТП — 20 000 грн, добровільна автоцивілка — 50 000 грн, медичний захист при ДТП — 30 000 грн. Також можна просто збільшити покриття автоцивілки до 500 000 грн без врахування додаткових опцій.

комплексна страхова пропозиція, яка поєднує у собі мініКАСКО, збільшення ліміту автоцивілки та покриття медичних витрат в разі ДТП. Страховий платіж складає лише 49 грн на місяць. Загальний ліміт — 100 000 грн: відшкодування пошкодження вашого авто в ДТП — 20 000 грн, добровільна автоцивілка — 50 000 грн, медичний захист при ДТП — 30 000 грн. Також можна просто збільшити покриття автоцивілки до 500 000 грн без врахування додаткових опцій. Зелена карта стане у нагоді водіям, які планують поїхати за кордон на власному авто. Електронний поліс міжнародного страхування автоцивільної відповідальності автоматично буде додано до бази МТСБУ. Залишається лише надрукувати готовий поліс і спокійно вирушати за кордон. Ті, хто оформить поліс на 15 днів або на 1 місяць в компанії ВУСО, отримають приємний бонус — технічний асистанс, який гарантує покриття послуг перекладача в разі ДТП, а також організацію іншого автосервісу за кордоном.

Медичне страхування відіграє ключову роль у забезпеченні доступу до якісної медичної допомоги без грошових обтяжень.

Е-liki — страхова послуга, яка покриває вартість ліків, призначених сімейним лікарем через електронний рецепт. Гостре захворювання, загострення хронічних хвороб, розлади внаслідок нещасного випадку — ВУСО забезпечить підтримку ліками. Страхова сума — 10 000 грн. Франшиза — 20%.

страхова послуга, яка покриває вартість ліків, призначених сімейним лікарем через електронний рецепт. Гостре захворювання, загострення хронічних хвороб, розлади внаслідок нещасного випадку — ВУСО забезпечить підтримку ліками. Страхова сума 10 000 грн. Франшиза 20%. Захист на кожен день. Страхування на випадок раптових проблем зі здоров’ям, зокрема пошкоджень внаслідок нещасних випадків або ж летальних випадків. Ви можете обрати одну з трьох програм: "Стандарт", "Активний спорт" та "Воєнні ризики". Також є можливість оформлення такого страхування для сім’ї або ж колективу. Воно забезпечить покриття ризиків, які загрожують вашому життю, здоров’ю та або працездатності.

"З початком повномасштабного вторгнення медичне страхування почало набирати оберти. Це обумовлено поступовим погіршенням якості здоров'я, що є наслідком перебування у стресових станах. Особливо зріс попит на колективне страхування. Про це говорять експерти, зазначаючи, що захист здоров’я та психічного стану працівників на підприємствах — один з ключових викликів для українських підприємців. Поки не кожен роботодавець може запропонувати таку опцію, тому потрібно шукати інші варіанти. Тому ВУСО пропонує доступне страхування і для фізичних осіб", — каже Голова Наглядової ради СК "ВУСО" Михайло Назарчук

Онкозахист. Щодня в Україні фіксують нові випадки критичних захворювань, серед яких є й онкологія. Лікування таких хвороб є дуже доровартісним і для багатьох українців це стає головною проблемою. Однак "ВУСО" та ПриватБанк мають її вирішення. Страхування "Онкозахист" покриває лікування вперше виявлених онкологічних захворювань за двома програмами: "Економ" та "Комфорт". Оформити послугу можна в будь-якому відділенні ПриватБанку.

Захист майна через страхові поліси є важливою складовою добробуту та рівноваги. Він допомагає власникам уникнути значних втрат у разі крадіжок, пожеж або інших непередбачених подій.

Нерухомість без огляду. Ми забезпечуємо страхування нерухомості без необхідності огляду. Наш поліс покриває збитки, завдані вашій власності, а також компенсує шкоду, яку ви спричините сусідам. Страхування охоплює найбільш поширені ризики, такі як пошкодження водою, пожежа, вибух газопроводів, стихійні лиха та відповідальність перед третіми особами.

Фінансовий захист може стати підтримкою на різні випадки життя: від звільнення з роботи до шахрайських дій. "ВУСО" та ПриватБанк як соціально-відповідальні компанії, що піклуються про клієнтів, пропонують страхування навіть для таких ситуацій.

Страхування кредитного ліміту. Основною причиною, через яку люди уникають користування кредитними коштами по картці та відмовляються від багатьох речей, є страх втратити джерело доходу. Тому "Страхування кредитного ліміту" — це продукт, що допомагає погасити заборгованість по кредитці за допомогою страховика у разі настання страхового випадку за договором. У разі втрати працездатності через хворобу, у випадку втрати роботи, зобов'язання з виплати кредиту переносяться на плечі страхової компанії.

Захист від шахрайства. Це страховий продукт, який дозволяє захистити себе від різних видів шахрайства та швидко повернути гроші, які були викрадені з карткових рахунків. Найпоширеніші приклади шахрайства включають перекази на рахунки шахраїв, телефонне та інтернет-шахрайство, підробку сайтів та зняття коштів з викрадених або загублених карток. За умовами цієї послуги, від 35 грн на місяць, постраждалий отримує захист на суму від 50 000 грн.

Окрім того, "ВУСО" у співпраці з ПриватБанком пропонує клієнтам страхування заставного майна за кредитними угодами, страхування авто при автокредитуванні.

Також у "ВУСО" є можливість застрахувати нерухомість при оформленні іпотеки за державною програмою "єОселя".

Детальніше про всі наявні пропозиції читайте за покликанням.

Довідка. СК "ВУСО" — компанія з українським капіталом, яка була створена у 2001 році. Страховик зарекомендував себе як надійний гравець на ринку страхування, про що говорить чинний рейтинг фінансової стійкості uaAA, присвоєний рейтинговим агентством "Стандарт-Рейтинг". "ВУСО" спеціалізується на моторному, медичному, туристичному страхуванні як для корпоративних клієнтів, так і приватних осіб.

СК "ВУСО" у своїй роботі повністю дотримується вимог чинного законодавства. На сьогодні в компанії оформлено 50 ліцензій: 17 на добровільні та 33 на обов’язкові види страхування.

Для зручності клієнтів в Україні працюють 34 представництва, 2 філії та понад 20 центрів агентських продажів. У липні 2023 року Національний банк підтвердив прозорість структури ПрАТ "СК "ВУСО".

"ВУСО" вже багато років поспіль посідає лідерські позиції у напрямку інтернет-страхування. Зі слів Голови наглядової ради "ВУСО" Михайла Назарчука, одна з найсильніших сторін "ВУСО" — швидке та якісне формування IT-рішень завдяки наявності inhouse-розробки, яку провадять висококваліфіковані фахівці компанії.

Компанія невпинно збільшує перелік партнерів, з якими успішно реалізовує проєкти, серед яких є багаторічна співпраця з ПриватБанком.