Ситуація win-win. Чому вигідно інвестувати в житло в Івано-Франківську

Матеріал вийшов за підтримки компанії blago.

У 2023 році глобальна консалтингова компанія Knight Frank спитала у більше 500 найбагатших людей (фінансистів, банкірів, інвесторів) зі статками понад $2,5 трлн про те, куди вони вкладають гроші. З’ясувалося, що майже половина з них інвестує у нерухомість: 32% – у житлову, 14% – у комерційну.

"Але ж ми в Україні, у нас інша ситуація", – можна заперечити на це.

Спільне дослідження сайту Мінфін та провідних інвестиційних і фінансових компаній показало, що третина опитаних українців віком від 20 до 50 років все одно планують інвестувати в нерухомість: більше – у житлову, трохи менше – в комерційну.

Аналітики компанії ЛУН додають, що інтерес до теми купівлі квартир у 2023 становив 70-80% від показників 2021 року і продовжує зростати.

Переваги і ризики

Чому навіть під час війни варто інвестувати в нерухомість? По-перше, гроші мають властивість знецінюватися, а якісне житло завжди зростатиме в ціні. Лише упродовж 2023 року медіана ціни за квадратний метр в новобудовах по Україні зросла на 10-20%, зазначають аналітики компанії ЛУН.

По-друге, це консервативне і найбільш передбачуване вкладення грошей. Окрім того, така інвестиція не потребує вузьких спеціалізованих знань, хіба – консультації профільного юриста.

Основні ризики інвестування у нерухомість сьогодні очевидні – руйнування об’єкту будівництва та ненадійний забудовник. Нівелювати їх допоможе вибір більш безпечних регіонів та прискіпливий вибір девелопера.

Наприклад, торік в Україні 70% інвестицій у житло, за даними групи Ukraine Economic Outlook, припали на західні області. Окрім того, тут є компанії, що працюють на ринку нерухомості тривалий час і вже здали в експлуатацію десятки об’єктів.

Як заробити на нерухомості

Найбільш поширеним варіантом інвестицій в нерухомість є купівля житла для подальшої здачі в оренду. Це дозволяє отримувати пасивний дохід у 8-9% річних упродовж тривалого часу. Ціна оренди квартири в новобудові зазвичай вища за ціну на вторинному ринку.

Другий варіант заробітку на нерухомості – перепродаж. Тут є варіанти. Наприклад, спочатку здавати квартиру в оренду, а коли ціна зросте – продати її.

Також можна придбати квартиру в новобудові, зробити у ній ремонт і продати дорожче – багато людей, особливо зараз, шукають житло, в яке можна заселитися якнайшвидше.

Найбільш швидкий і великий прибуток – до 30% – принесе купівля квартири на початку будівництва ЖК і її продаж після введення будинку в експлуатацію.

Може, Івано-Франківськ?

Чому інвестиції в нерухомість Івано-Франківська стають все більш привабливими? Івано-Франківськ відрізняється від інших міст заходу України кількома особливостями. Передусім тим, що поки тут невисокі ціни на житло, на відміну від Львова чи навіть Ужгорода, де квадратний метр суттєво дорожчий, говорить статистика ЛУН.

Якщо в Івано-Франківську станом на лютий 2024 року медіана ціни квадратного метру від забудовника становила 30,5 тис. грн, то у Львові – 50,5 тис. грн, в Ужгороді – більше 40 тис. грн, у Чернівцях – близько 35 тис. грн.

Водночас рік тому квадратний метр в новобудові Івано-Франківська ще коштував 25 тис. грн. Отже, ціна на житло в Івано-Франківську все ще доступна і має тенденцію до зростання, що стимулює попит на нерухомість в місті.

Окрім того, Івано-Франківськ – комфортне місто для життя, що підтверджується низкою експертних досліджень та опитувань. Тут багато зелених зон, розвинена транспортна інфраструктура, якісні комунальні послуги і доброзичливі люди.

Також у місті розвивається підприємництво та зростає ІТ-спільнота, адже зарплати тут на рівні з багатьма великими містами, а рівень життя і комфорту – значно кращий.

Якщо говорити про зарплати і ціну квартир, то для придбання нерухомості в Івано-Франківську потрібно 5,8 середніх річних зарплат, як підрахували аналітики компанії ЛУН. Квартира у Львові коштуватиме вже 9,8 річних зарплат, в Ужгороді і Луцьку – по 9, у Чернівцях – 7,7.

Айтівці ж можуть придбати житло в Івано-Франківську приблизно за 0,9 своєї річної зарплати.

"Гарна ідея, але чи на всіх вистачить варіантів?", – така думка може виникнути у тих, хто якраз замислився про надійне вкладення вільних грошей.

Сьогодні в Івано-Франківську у продажу є 155 черг житлових комплексів, 119 черг – будуються, 9 – на стадії котловану.

Велику частку ринку нерухомості в Івано-Франківську займає компанія blago, що пропонує квартири в комплексах класу комфорт і бізнес. Забудовник працює вже понад 20 років і лише за 2022-23 роки ввів в експлуатацію понад 200 тис. м² житла.

Тож, можливо, щоб подбати про своє майбутнє, варто купити квитки в Івано-Франківськ?