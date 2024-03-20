Інвестор номер один: Епіцентр вкладає мільярди в торгові об'єкти

Українські бізнеси продовжують працювати на фоні повномасштабної війни, втім реінвестувати весь свій прибуток готові далеко не всі. Чому "Епіцентр" робить ставку на безпрецедентні інвестиції в економіку та будує по всій Україні торгові об'єкти нового формату?

Україна все ще залишається високоризиковою країною на діловій мапі світу. Потрібно визнати, що доступ до міжнародного ринку капіталу буде закритим для нас рівно доти, поки триватиме війна.

А допомога від найбільшого міжнародного донора - США - дедалі більше піддається сумніву на тлі політичних баталій в цій країні.

Знекровлена економіка не може бути опорою ні війську, ні майбутнім поколінням. Тільки внутрішній інвестор може бути стратегічним інвестором.

Тільки він бере на себе повну відповідальність за розвиток країни, нещодавно заявив в інтерв’ю засновник компанії "Епіцентр" Олександр Герега.

Тому що саме український бізнес, вкладаючи кошти, не виводить їх за кордон, а знову реінвестує в нові проєкти, переконаний підприємець.

"Я мрію, щоб наша країна була сильною, самостійною і ніхто на нас не зазіхав. Хочу щоб українці зрозуміли, що ніде в світі нас не чекають так, як на Батьківщині", - підкреслив засновник найбільшої національної мережі торговельних центрів, закликаючи українців працювати та інвестувати в Україну.

Інвестиційний план групи компаній "Епіцентр К" передбачає розвиток та будівництво до 2030 року проєктів у галузях ритейлу, виробництва, агропромисловості, логістики та e-commerce на загальну суму 120-150 млрд грн.

На сьогодні це найбільша з публічно заявлених інвестицій в сфері ритейлу у країні.

Епіцентр планує до 2030 року будівництво 8 надсучасних торговельно-розважальних центрів та порядка 50 звичних торгових центрів різного формату.

Загальна площа мережі зросте майже вдвічі і перевищить 4 млн кв. м, а штат співробітників торговоє мережі зросте на понад 50%. Крім цього тисячі додаткових робочих місць будуть створені орендарями торгово-розважальних центрів "Епіцентр".

Крім цього, в планах компанії - відкриття понад 1000 Центрів видачі замовлень по всій країні. Особливу увагу компанія збирається приділити покращенню сервісів та доступності у всіх регіонах України.

"Ринок ритейлу є дзеркалом економіки - бо тільки тут поєднуються важливі фактори купівельної спроможності та купівельних настроїв населення. Перші три місяці війни був шок, але надалі саме ринок ритейлу показав ознаки стійкості", - переконаний CEO Smart Urban Solutions Роман Ємець.

Галузь роздрібної торгівлі попри всі труднощі залишається одним із головних джерел бюджетних надходжень. Навіть перед початком широкомасштабного вторгнення у 2021 році роздрібна торгівля займала 4 місце в економіці за обсягами обороту.

У 2022 році галузь сплатила більш ніж 90 млрд грн податків у бюджети всіх рівнів (*дані Державної податкової служби). Вона також є одним із найбільших роботодавців, забезпечуючи доходами сотні тисяч працівників та мільйони членів їхніх сімей.

Наприклад: 92 провідні мережі (17 тис. магазинів), які є членами Асоціації ритейлерів України, мали на кінець грудня 2022 року майже 426 тис. співробітників, а в масштабах країни ці цифри значно вищі.

"Сьогодні учасники ритейлу вкладають насамперед у відбудову власного бізнесу, розширення мереж, розвиток сучасних напрямів ведення бізнесу", - розповідає співзасновник і голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук.

За даними Асоціації, сектор непродовольчого рітейлу повністю відновився і навіть продемонстрував ріст на 10%. За 10 місяців 2023 року відкрили свої двері 698 точок, що більш ніж у два рази перевищує кількість запущених в роботу продовольчих магазинів.

Зокрема ріст відбувся завдяки розширення мережі магазинів Аврора. У молоду, динамічно зростаючу українську мережу магазинів "Аврора" інвестори планують вкласти близько $250 мільйонів, даючи позитивний сигнал ринку. Інший приклад - лінія магазинів EVA планує у цьому році відкрити 60 нових магазинів, інвестувавши 200 млн гривень.