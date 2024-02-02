Мікро-, малий та середній бізнес: стійкість в часи війни, потенціал для відбудови України

Дмитро Ливч,

співзасновник Центру економічного відновлення, голова правління ГО "EasyBusiness"

Бойові дії та повномасштабна агресія спричинили втрату ринків збуту товарів та послуг, зниження внутрішнього попиту через величезну кількість вимушених мігрантів, відтік фахівців, руйнування ланцюгів постачання, знищення виробничих і складських приміщень, обладнання. Але понад 66% українських ММСП продовжили працювати і в умовах війни, а сотні підприємств зафіксували початок своєї роботи саме в часи широкомасштабної російської агресії.



За даними аналітичних досліджень EasyBusiness, у довоєнний час мікро-, мале та середнє підприємництво (ММСП) становло понад 99% зареєстрованих підприємств країни і було головним двигуном економічного розвитку й інновацій.

Попри війну, блокаду портів та "енергетичний терор", більшість ММСП вистояли і продовжують свою діяльність.

Багато з них переорієнтувались на виробництво товарів подвійного призначення або виробництво обладнання для військових.

В умовах війни робота приватного сектору не лише наповнює бюджет, а й сприяє посиленню обороноздатності країни. Також український бізнес посилив свою соціальну відповідальність - підприємці активно займаються волонтерською та гуманітарною допомогою.

Згідно з результатами дослідження від "Advanter", у якому взяли участь понад 500 керівників і власників малих та середніх підприємств, станом на кінець 2023 року 9,6% все ще зупинені або майже не працюють.

Щодо ділової активності (Ukrainian Business Index), то у листопаді 2023 року цей показник становив 36,3 пункти зі 100 можливих.

Стосовно очікувань підприємців щодо результатів власної діяльності: 13,8% - констатували зростання обсягів порівняно з планом, 25,5% - діяли у межах запланованих показників, натомість 51,2% - закінчували рік в з фінансовими показниками, нижчими за очікувані.

З огляду на тенденції, що склалися, та на невизначеність, що спричиняє економічну турбулентність, гранти для малого та середнього бізнесу сьогодні - життєво необхідні.

Саме підприємці підтримують макроекономічну стабільність, сплачують податки в бюджети різних рівнів.

І саме цей сегмент бізнесу формує середній клас, який є потужним фактором захисту демократії, зростання добробуту населення та швидкого відновлення життя, особливо у деокупованих громадах та регіонах. Під час війни грантові гроші здатні врятувати сотні українських бізнесів, які стануть справжніми драйверами успішного відновлення та економічного зростання.

Зокрема, йдеться й про релоковані підприємства, які продовжують працювати на новому місці, інтегруючись у нові громади, відновлюючи та вибудовуючи нові партнерства та логістику.

Також важливо, що грантова підтримка, спрямована на адаптацію економіки до зеленого переходу та глобальної конкуренції через стандартизацію і сертифікацію послуг, товарів чи виробництв.

Тому програми підтримки ММСП надають підприємцям необхідні ресурси не тільки для відновлення, а й для розвитку, стимулюючи впровадження інновацій і, як наслідок, посилюючи конкурентоспроможність на зовнішніх ринках та можливості збільшення експортного потенціалу.

Грантові програми допомагають бізнесу зменшити фінансове навантаження, дають можливість звільнити або залучити ресурси на розвиток, наприклад, на маркетинг продукції, підвищення ефективності виробничих процесів, навчання персоналу. Ці кроки посилюють потенціал та стійкість ММСП навіть в умовах війни.

Як це працює, можна побачити на прикладі однієї з найбільших державних програм підтримки "єРобота". За даними міністерства економіки, станом на початок 2024 року понад 11 тисяч українців отримали гранти від держави на старт або розвиток бізнесу. З них понад 2 тисячі громадян скерували кошти на відкриття власної справи, інші - на масштабування бізнесу, розробку й запуск нових напрямків діяльності.

Кількість заявок на програму підтримки та їхня якість постійно зростає. Як збільшується й обсяг наданих грантів: у 2023 році їх надано втричі більше, ніж у 2022-му.

Найпопулярніші сфери діяльності з числа профінансованих - це переробна промисловість, торгівля, сфера гостинності та громадського харчування (HORECA).

Загалом за час роботи програми, для розвитку підприємництва держава надала понад 6,5 млрд грн грантів, а на 2024 рік передбачено ще 9 млрд гривень.

Крім достатньо потужної підтримки з боку держави, для розвитку українського бізнесу сьогодні доступні грантові кошти міжнародних організацій та фондів, від урядів країн-партнерів України.

Ключова роль ту належить Європейському Союзу, який від початку широкомасштабної російської війни оперативно й суттєво посилив підтримку українського ММСП.

Нині діє низка фінансованих ЄС програм і заходів, скерованих на широкий діапазон цілей: від розвитку й набуття нових навичок – до подолання бар’єрів на шляху до виходу на європейські ринки. Європейський Союз надає українським ММСП всебічну допомогу також у розвитку жіночого бізнесу й молодіжного підприємництва, активно підтримує розвиток стартапів та інновацій.

Як розповіла координаторка сектору конкуренції та економічних питань Представництва Європейського Союзу в Україні Ірина Губарець, після початку повномасштабного воєнного нападу Росії на Україну можливість брати кредити зменшилася: "Про інвестиційні кошти вже не йшлося – виникла потреба у безповоротній допомозі та обігових коштах. Тому усі проєкти ЄС були переорієнтовані, З’явилися нові напрямки – мікрогранти, а також малі та середні гранти на суми й цілі, адаптовані до різних потреб різних категорій підприємців. Це допомогло їм залишитися на плаву у важкі часи".

Ключові напрямки допомоги ЄС:

фінансові інструменти, доступ до фінансування;

підтримка ММСП через нефінансові інструменти: бізнес-коучинг, консультації тощо. У цьому напрямку також працює програма, яка впроваджувалася до початку повномасштабної російської війни, і має на меті допомогти ММСП України адаптуватися до норм, вимог і стандартів ЄС задля виходу на європейські ринки.

поліпшення бізнес-середовища й умов ведення бізнесу. В цьому напрямку ЄС активно співпрацює з Урядом України.

Одна з таких програм - EU4Business

"Від початку повномасштабної російської агресії ЄС і Німеччина спільно через програму EU4Business здійснили п’ять грантових конкурсів, в межах яких надали понад 5,5 млн євро для більше ніж 1100 українських ММСП. Для економіки України в часи війни надважливо підтримувати ММСП, щоб вони вистояли, щоб у подальшому поступово відновилися і розвивалися. Кожен підприємець важливий і кожне окремо взяте підприємство допомагає країні: забезпечує робочі місця, сплачує податки та підтримує економічну діяльність", – прокоментував старт шостої хвилі грантової підтримки Генрік Вітфельт, в.о. керівника відділу "Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура і довкілля" Представництва Європейського Союзу в Україні.

В рамках цієї програми 100 українських мікро-, малих та середніх підприємств з експортною спроможністю та інноваційним потенціалом можуть отримати до 10 тис. Євро кожне для відновлення, розвитку та стійкості у часи війни. Цього разу партнером з виконання грантового конкурсу став EasyBusiness, команда якого успішно працює заради посилення стійкості українських ММСП, зокрема, через реалізацію грантових програм.

Подати заявку на отримання гранту можна через сайт http://100grants4smes.net.ua – з 16 січня до 11 лютого 2024 року.

Саме мікро-, малий та середній бізнес є однією із ключових рушійних сил економічного відновлення України. Для нас сьогодні життєво необхідна макрофінансова допомога партнерів - вона дозволяє збалансувати бюджет. Але саме підтримка партнерами приватного сектору дозволить нам зростати економічно. Успішний сталий розвиток українського бізнесу, збільшення його експортних можливостей та конкурентоспроможності на європейських ринках стануть надійним фундаментом відбудови, відновлення та подальшого економічного розвитку України.