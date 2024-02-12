Оборонні закупівлі. Погляд збоку

Фахівці ADVANQ – про те, якою мірою оборонні закупівлі України відповідають стандартам НАТО і ЄС та чи потребує Україна радикальних реформ.

З року в рік Україна активно трансформує процедури оборонних закупівель. Все розпочалось з прийняття у 2016 році закону "Про публічні закупівлі". Тоді влада запевняла: закон створювався на основі європейської та світової практик проведення публічних закупівель.

Згодом були прийняті спеціальні закони, що регулювали закупівлі для потреб оборони, і всі вони відповідали високим стандартам країн-членів НАТО та ЄС.

Сьогодні тема оборонних закупівель набула колосального розголосу. Реформування залишається пріоритетною задачею кожного міністра.

Однак важливо зупинитись у потоці новин та проаналізувати, чи є реальна потреба в докорінних змінах. Чи справді наші закупівлі відстають від практик ЄС чи НАТО? У цій публікації ми порівняємо українські довоєнні закупівлі з іноземними аналогами.

Для кращого розуміння наведемо приклади як із власної практики, так і з результатів досліджень закордонних закупівель. Звертаємо увагу, що опис широко розгалужених та складних закордонних закупівель було спрощено для кращого сприйняття.

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Висновки

Отже, визначені ЗУ "Про оборонні закупівлі" види процедур повністю відповідають європейським та американським практикам. Прийняття цього закону свого часу забезпечило гармонізацію правил оборонних закупівель зі стандартами країн-партнерів НАТО та ЄС, зокрема у частині, що стосується оборонної Директиви 2009/81/ЄС.

Однак, з 2022 року уряд став на шлях додаткового реформування та визначення особливостей закупівель на період воєнного стану.

З того часу були впроваджені:

суто прямі контракти (вже скасовані);

двоетапні рамкові угоди для речового забезпечення (вже скасовані);

відкриті торги, з урахуванням загальних особливостей на період воєнного стану;

спрощені закупівлі в порядку ЗУ "Про публічні закупівлі", а не ЗУ "Про оборонні закупівлі";

запит цінових пропозицій;

закриті процедури закупівель (прямі договори) для окремих категорій товарів.

01 лютого 2023 року уряд запровадив новий вид оборонних закупівель – рамкові угоди, за якими закупівлі буде здійснювати Державний оператор тилу та Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

Запроваджені рамкові угоди є майже ідентичними до рамкових угод, передбачених ЗУ "Про публічні закупівлі". Ключовою відмінністю є те, що кваліфікаційні документи обраних постачальників не будуть загальнодоступними – доступ до них матиме лише замовник, АМКУ та ДАСУ.

В якій мірі такий механізм забезпечить прозорість, конкуренцію та неупереджене визначення переможця – поки невідомо.

Тому питання, чи потрібно нашій країні нагромаджувати все нові й нові закупівельні особливості, замість того, щоб повернутися до ЗУ "Про оборонні закупівлі" залишається відкритим.

До того ж, українські та західні оборонні закупівлі мають ідентичні проблеми: скандали з розкрадання, корупційні схеми, складнощі з виконанням договорів та ін. На підтвердження тези наведемо кілька ключових тез із західних ЗМІ у сфері оборонних закупівель.

Військові підрядники засуджені за шахрайську схему із закупівлями на 7 мільйонів доларів.

https://allongeorgia.com/georgia-public-safety/military-contractors-convicted-for-7-million-procurement-fraud-scheme/

Лабораторна корпорація Америки (LabCorp) виплатить 2,1 мільйона доларів США, щоб врегулювати звинувачення щодо завищення рахунків Міністерству оборони за генетичні тести.

https://www.cnbc.com/2023/03/27/labcorp-to-pay-2point1-million-to-settle-defense-department-overbilling-allegations.html

Військові підрядники завищують ціни на літаки, підводні човни та ракети для Міноборони США.

https://www.cbsnews.com/news/weapons-contractors-price-gouging-pentagon-60-minutes-transcript-2023-05-21

І це тільки за 2023 рік. Тож, пропонуємо не ідеалізувати оборонні закупівлі США або Європи. Натомість запозичувати кращі американські і європейські практики, проводити розумне та доцільне реформування. Для цього необхідно зробити пріоритетними такі питання:

Цифровізація та зменшення бюрократичних процедур.

Впровадження чітких критеріїв, за наявності яких, в умовах воєнного стану з оборонними постачальниками можуть укладатися прямі контракти поза Prozorro.

Конструктивний діалог бізнесу й уряду.

Встановлення ринкових цін на товари та послуги.

Розуміння урядом специфіки роботи оборонного постачальника в умовах війни.

Зрозумілі та прозорі ринкові умови договорів.

Адекватні вимоги до постачальника.

Зменшення тиску на оборонних постачальників від правоохоронних органів.

Ухвалення урядом рішень, виправданих нормативною необхідністю, а не тиском суспільства .

Матеріал готували Радниця Котова Дар’я та Юристка Свідерська Яна.