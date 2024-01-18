Олександр Герега: "Епіцентр" – це вже давно не про будівництво. Він про все

Співзасновник групи компаній "Епіцентр" Олександр Герега розповів в інтерв'ю Forbes про вплив війни на бізнес, розвиток мережі торгово-розважальних центрів, придбання активів Intersport-Польща та прокоментував чутки про роботу на окупованих територіях.

Ми зібрали основні тези інтерв'ю.

Війна

Компанія не припиняла роботу ні на день. Коли на початку війни загарбники рухалися на Київ, ми евакуювали частину наших колег на Хмельниччину, де ще в 2021 році відкрили IQ-офіс.

У перші дні війни він фактично став нашим запасним командним пунктом. Хоча вже 2 березня ми повернулися до Києва, почали завозити товар, "розбудили" постачальників.

А вже 17 березня, менше ніж через місяць від початку війни, "розбудили" ще й наших будівельників, щоб вони продовжили будувати два торгові центри в Києві та Львові, які ми розпочали реалізовувати ще до повномасштабного вторгнення. Тобто стали працювати ще більше та завзятіше.

Ці два роки – великий виклик, який також відкрив нам багато нових напрямків для розвитку. Наприклад, логістику та сонячну генерацію.

Крим. Донбас

Після анексії Криму наша компанія втратила контроль над торговими центрами, що були розташовані на півострові. Фактично управління ними здійснювалось керівниками окремих ТЦ, які залишились у Криму та співпрацювали з окупаційною владою.

Вони, на жаль, використали досвід та знання, які набули в нашій системі. Як юридично здійснювалась організація бізнес-процесів, нам не відомо, так як ми не брали в цьому участі.

Однак із засобів масової інформації ми дізнались, що за участі тих же осіб торгові центри були націоналізовані та зрештою ними привласнені.

Відтак будь-які закиди, що ми там працювали або отримували там якісь прибутки, не відповідають дійсності.

Аналогічна ситуація з торговими центрами на Донбасі. Після окупації частини Донецької та Луганської областей ТОВ "Епіцентр К" повністю втратило контроль над своїми торговими обʼєктами, що знаходяться на окупованих територіях.

Ні наше товариство, ні його учасники ніколи не вели господарської діяльності на зазначених територіях та не мають відношення до діяльності, яку вели там наші колишні менеджери.

Нові концепції

Ми постійно змінюємо формати, бо цього потребує споживач. Адаптуємо їх під різну площу, міста, локації.

Десь можемо збільшувати чи зменшувати, але концептуально не збираємося відходити від цього формату. Вважаю, що це одна з найкращих наших ідей, яка подобається споживачу.

Наші shop-in-shop збалансовані, прораховані та з хорошим асортиментом і можуть працювати окремо, але спочатку хочемо максимально протестувати їхню ефективність в "Епіцентрі", щоб потім виводити в інші ТРЦ. Так, ми можемо виходити за межі "Епіцентру" й зараз, але точно не такими темпами, як це було у 2020–2021 роках.

Торгово-розважальні центри

"Епіцентр" розвивається в офлайн-торгівлі, онлайн-торгівлі, маркетплейсі. Зараз ми відкрили ще продуктовий напрямок: фуд-маркет і фуд-корти. Вважаємо, що торгово-розважальні центри – це також майбутнє для "Епіцентру".

Тому що є класний "якір" – це сам "Епіцентр". Звичайно, ми маємо зібрати класний пул орендарів мас-маркету, який існує в інших країнах. І ми хочемо додати ще те, над чим працюємо останні три роки.

Ми завжди хотіли створити щось нове, започаткувати проєкти та рішення, яких раніше не існувало.

Конкуренти

"Епіцентр" – це вже давно не про будівництво. Він про все. Приблизно 8,3% – це будівельні матеріали, 12% – оздоблювальні матеріали: шпалери, фарби тощо. Думаю, що після перемоги, коли почнеться відбудова країни, частка будівельних матеріалів може зрости до 20%.

Наші конкуренти - весь споживчий ринок. Чому? Маємо розуміти, що вся роздрібна торгівля пов’язана. Не важливо, який це продукт. Тим більше, що продаємо все: від металу до алкоголю.

Навіть якщо якийсь склад або монобренд зробить шикарну акцію та споживачі понесуть до них свої кошти, ми будемо конкурувати з ними за клієнта.

Агро, виробництво

У нас є певний банк землі, технології, людський ресурс та потужності зі зберігання. І ми виробляємо велику кількість сировини. Але вже працюємо над тим, щоб цю сировину перетворювати в реальні продукти.

Ми дивимося на цей ринок як на ринок повного циклу. Зараз перейшли до етапу запуску виробництва з сировини до кінцевого продукту. Наприклад, біопалива, кормів тощо. Але це тільки початок.

Коли ми втілимо третій етап розвитку нашого аграрного бізнесу, це буде від 35% до 50%.

Виробництво будівельних та супутніх матеріалів – це один із напрямків, в яких стратегія нашої компанії повністю збігається зі стратегією керівництва держави. Ми в цьому напрямку плідно працюємо і дійсно докладаємо багато зусиль, щоб вони з’явилися в групі компаній "Епіцентр" і на ринку України.

Польські активи Intersport

Польський ринок – один із найбільш перспективних ринків Європи на найближчі 10–20 років. Ми заходимо в Польщу зі спортивним напрямком, тому що це перспективний ринок. Intersport у Польщі раніше не мав стабільного власника.

Це були різні інвестори. А зараз ми хочемо фактично об’єднати Intersport Польща та Intersport Україна в одне ціле. Матимемо можливість акумулювати значну кількість товарної маси.

Ми вже закуповуємо товар централізовано і на Польщу, і на Україну. І тепер ми для міжнародного Intersport зовсім інший гравець.

Інвестиційні плани

Все, що компанія "Епіцентр" акумулює в дохід і прибуток, – усі ці кошти ми реінвестуємо в наші проєкти.

Зараз ми маємо план розвитку на найближчі 10 років. Будемо рости залежно від того, як буде трансформуватися суспільство. Епіцентрів має бути мінімум 500 локацій. Хотілося б за наступні 20 років досягти цього результату.

Якщо ми не будемо любити країну, в якій виросли, якщо не будемо в неї вірити і вкладати кошти, то хто ж тоді це робитиме? Сусіди не полюблять нас так, як наші власні батьки.