Як змінити постачальника електроенергії за три дні: інструкція

Пройшло майже п’ять років з моменту запуску ринку електричної енергії, який дозволив бізнесам обирати собі постачальника електроенергії за вільними цінами. Як виявилось, цього часу вистачило, аби підприємці дізнались про таку можливість, але от як саме змінити постачальника, які дії необхідно зробити, які документи зібрати, та скільки на все про все потрібно часу, знають далеко не всі.

Завдяки покроковій інструкції змінити постачальника, кожен бізнес, і великий, і малий, може всього за три дні. Як це зробити і навіщо, розбираємось з експертами YASNO.

Процес зміни постачальника електроенергії є нескладним, особливо для тих, хто робить це практично щодня (фахівці постачальних компаній),тому добре, коли усі питання по переходу закриває саме новий постачальник.

Жодних юридичних обмежень щодо кількості переходів та вибору постачальників немає. Єдине, що до припинення дії договору попередній постачальник зобов'язаний забезпечувати постачання електроенергії на умовах чинного договору.

Кожен бізнес може змінювати постачальника електроенергії хоч щомісяця. Але звичайно, краще підібрати того, кому ви довіряєте, і працювати з ним, адже довгострокова співпраця з одним постачальником теж має багато переваг.

Що може бізнесу запропонувати новий постачальник електроенергії?

Вигідні тарифи Прозоре ціноутворення Знижки та особливі умови для мережевих бізнесів Якісне обслуговування (персональний менеджер для бізнесу, зручна комунікація, додаткові консультації за потреби) Онлайн-сервіси (відсутність потреби відвідувати офіс енергопостачальної компанії задля вирішення питань, пов’язаних з електропостачанням та розрахунками) Імпорт електроенергії та вирішення питань, пов’язаних з цим процесом Постачання двох видів енергоресурсів (електроенергія + газ)

Обираючи нового постачальника, який має стати надійним партнером для вашого бізнесу, варто звернути увагу на такі моменти:

Чи може постачальник детально розкласти ціну, адже часто приманкою для нових клієнтів може стати саме спеціально занижена ціна, яка вже наступного місяця може відчутно зрости. Обслуговування та сервіси – постачальник має мати зручні онлайн-сервіси, виділяти персонального менеджера для того, щоб усі питання можна було вирішити дистанційно. Додаткові послуги – імпорт електроенергії, енергоефективні рішення для зменшення споживання енергоресурсів та ін.

Після того, як бізнес обрав для себе нового постачальника електроенергії, який здатен задовільнити усі потреби бізнесу, йому необхідно:

Перевірити наявність і коректність договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії (він був укладений з оператором системи розподілу на етапі підключення об’єкту до постачання електричної енергії). Звернутися до нового постачальника через доступні канали для комунікації.

Фаховий постачальник, по суті, все зробить самостійно і проведе бізнес через процедуру зміни постачальника швидко та якісно. Вам необхідно буде лише проінформувати нинішнього постачальника про намір його змінити та провести розрахунки, а також надати новому постачальнику заяву-приєднання.

Все інше – перевірка документації, обмін даними через DataHub (Центральна інформаційно-комунікаційна платформа DataHub (Датахаб)) та укладання договору постачальник зробить сам. Протягом 3-х робочих днів новий постачальник поінформує клієнта про те, що тепер він йому постачає електроенергію.

Для прикладу розглянемо, як відбувається зміна постачальника, якщо ви обрали YASNO.

Нагадаємо, YASNO – бренд, під яким працює група компаній з постачання електроенергії, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надають послуги для 3,5 млн українських сімей та юридичних клієнтів по всій України.

Три компанії бренда YASNO тричі очолили рейтинг постачальників електроенергії, складений аналітичним центром DiXi Group в рамках проєкту USAID. YASNO забезпечує клієнтам сервіс європейського рівня та розвиває онлайн-обслуговування.

Зупинимось детальніше на процесі зміни постачальника для малого/середнього та великого бізнесів.

Малий/середній бізнес (споживання електроенергії до 20 тис. кВт∙год на місяць)

Для малого і середнього бізнесу YASNO створив принципово новий для ринку України продукт. Він дозволяє пройти процедуру зміни постачальника повністю онлайн, а також включає декілька тарифних планів з фіксованою ціною на тривалий термін (3 або 6 місяців).

Це унікальне рішення з точки зору поєднання зручних умов оплати, фіксованої ціни, повністю диджиталізованих процесів приєднання та обслуговування.

Онлайн-приєднання

Підключитися до тарифу власники малого та середнього бізнесу можуть повністю онлайн та без жодного паперового документа, email чи дзвінка. Проста форма на сайті YASNO із використанням Bank ID, Дії, інших державних онлайн-сервісів дозволить автоматично компонувати весь необхідний пакет документів та підписувати їх за 2 хвилини.

Вся інформація, на збір якої клієнт міг би витратити декілька днів, буде завантажена автоматично. Клієнту залишиться лише вказати EIC-код лічильника та плановий обсяг споживання.

Відправка цієї заявки займе декілька хвилин, а протягом 3-х робочих днів надійде відповідь від постачальника про приєднання до нових умов.

Також даний продукт дозволяє обрати модель оплати.

Пропонується декілька тарифних планів. Між собою вони відрізняються строком дії фіксованої ціни та умовами оплати. Тепер кожен бізнес може обрати найбільш зручний для себе варіант розрахунків: повна чи часткова передоплата (при споживанні до 20 тис. кВт∙год на місяць) або оплата рівними частинами замовленого обсягу (при споживанні до 3 тис. кВт∙год на місяць).

Фіксований тариф

Незалежно від обраного тарифного плану, клієнт отримає вигідний та фіксований тариф на весь період дії договору. Це захистить бізнес від будь-яких стрибків ціни на ринку, а також дозволить чітко планувати витрати на кілька місяців вперед.

Сучасні сервіси та онлайн-оплата

Після приєднання бізнес отримує доступ до Особистого кабінету. На відміну від більшості подібних сервісів постачальників, в Особистому кабінеті YASNO клієнт матиме змогу сплачувати рахунки як фізична особа - звичайною банківською карткою, через Google Pay чи Apple Pay.

Крім того, тут буде повна інформація про тарифний план, а клієнт зможе вносити планові обсяги споживання та контролювати історію платежів. Сплачувати за електроенергію також можна буде через viber-бот в декілька кліків, отримуючи онлайн рахунок.

Великий бізнес (споживання електроенергії від 20 тис. кВт∙год на місяць і більше)

Великий бізнес часто має свої особливості. Він працює на ринку багато років, має налагоджену систему комунікацій, більш неповороткий у питаннях змін та може зіштовхнутись з внутрішнім опором (наприклад головного бухгалтера, який не вважає за доцільне в кінці місяця заводити нового контрагента та змінювати реквізити рахунків і т.д.).

Часто саме великі підприємства, можуть мати неточності у паспортах точок розподілу, оскільки відбувались якісь зміни всередині компаній і в структурі мереж також, та потребують консультацій щодо наведення ладу в документації.

В такому випадку бізнес може самостійно звернутись до YASNO через доступні канали комунікації (сайт, контакт-центр, пошту, соцмережі, енергоофіси). Постачальник одразу виділить менеджера, який супроводить бізнес у процесі переходу.

Ревізія документації

Саме зміна постачальника для великого бізнесу і може стати тим приводом для ревізії в енергетичних питаннях і документації. Менеджери YASNO розуміють це і знають, як з цим працювати.

Імпорт електроенергії

Малий та середній бізнес під час відключень електроенергії може використовувати генератори. Великому бізнесу, особливо підприємствам, які мають повний виробничий цикл, без імпорту ніяк.

Минулого року в період відключень, YASNO одним з перших підготувався до постачання імпортованої електроенергії та забезпечив її для своїх клієнтів.

Сегментація бізнесу

Незалежно від того, чи має великий бізнес один об’єкт чи, наприклад, є мережею, YASNO здатен забезпечити керованість процесу, а саме дати мережевим компаніям – однакові умови для всіх об’єктів та можливість домовлятись про індивідуальні умови постачання електроенергії.

Документообмін з постачальником

YASNO давно використовує електронний документообіг, що дозволяє бізнесу отримувати документи через системи "Вчасно" або "Медок". Також завжди враховуються потреби бізнесу щодо договірної документації – це може бути один договір для всього бізнесу або окремі договори під кожен об’єкт.

Два види енергоресурсів

Бізнес може отримувати від YASNO на вигідних умовах два види енергоресурсів, а саме електроенергію і газ. Це значно спрощує дії та час, які необхідні бізнесу, якщо ці ресурси постачають дві різні компанії.

Усі питання легко вирішити, якщо процес супроводжують експерти, тож обирайте надійного і професійного постачальника електроенергії для вашого бізнесу і будь впевнені, що у вас все буде YASNO.