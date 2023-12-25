"Про інвестиції в Україну потрібно думати ще "вчора" - Голова правління UKRSIBBANK Лоран Дюпуш

У цьому процесі ключову роль відіграють банки, які стають "містком" між бізнесом та інвестпроєктами, та допомагають спрямувати капітал у ті напрями, де він дасть найкращі результати у короткі терміни. Ще одна роль міжнародних банків – це змога працювати з іноземним капіталом напряму.

"Україна – це місце для планів", – так UKRSIBBANK, який є частиною французької Групи BNP Paribas, пояснює іноземному бізнесу, що не варто гаяти часу, а потрібно інвестувати в Україну вже.

Якими мають бути пріоритети у процесі відновлення, чому фінансування на принципах сталого розвитку буде ключовим на цьому шляху та як пояснювати іноземцям цінність українських проєктів – розповідає Лоран Дюпуш, голова правління UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

– Війна триває, і ми повинні думати про відновлення інфраструктури вже зараз. Це дорого, тому нам слід мати пріоритети. Якими вони мають бути?

– Економічне відновлення набирає обертів, і нам потрібно продовжувати жити і розвивати економіку.

Найважливіше – це зробити пріоритетом безперервність роботи всіх підприємств. Потрібно продовжувати інвестувати і будувати, відновлювати, покращувати. Наприклад, Україна почала відбудовувати та убезпечувати енергетичну інфраструктуру, а також ремонтувати мости та дороги, і це важливо для всіх секторів економіки.

Водночас потрібно готуватися до масштабної реконструкції, прискореного розвитку і відновлення країни. І відновлення буде масштабним, адже руйнування від російської агресії значні.

Наша підтримка економіки – це наш внесок у перемогу та Сил Оборони України. І у нас є різні способи зробити це. Влада, бізнес та банки разом працюють, аби визначити пріоритетні проєкти в усіх секторах економіки.

Нам також потрібно забезпечити міжнародне фінансування та підтримку. Величезний потік грошей надходить і буде надходити в Україну надалі. І для нас важливо бути готовими управляти цими фінансами та інвестувати у програми відновлення.

UKRSIBBANK, як частина BNP Paribas Group, має дуже хороші можливості зробити свій внесок у відновлення країни. Група є фінансовим лідером в Європі з якісним портфелем міжнародних компаній. І наша роль полягає в тому, щоб залучити їх в Україну.

Отже, з одного боку, ми повинні забезпечити подальшу роботу економіки, а з іншого – підготуватися до великої реконструкції: забезпечити фінансування, визначити проєкти і знайти партнерів.

– У який спосіб ви працюєте з іноземними партнерами, аби вони інвестували в Україну?

– Ми організовуємо онлайн або офлайн-зустрічі з корпоративними банкірами та їхніми клієнтами в країнах у всьому світі, від Туреччини до Франції, Японії, США – у всіх країнах, де працює BNP Paribas Group. На зустрічах пояснюємо ситуацію, розповідаємо про те, що відбувається в Україні.

Відповідаємо на всі їхні запитання, аби надихнути їх на підготовку майбутніх проєктів в Україні. Важливо, щоб Україна залишалася у списку їхніх пріоритетів. І ми отримуємо багато позитивних відгуків від міжнародної спільноти корпоративних банкірів та від наших міжнародних партнерів.

Є сильний інтерес і сильна підтримка України.

– Окрім інформування, як банки можуть стимулювати зусилля з реконструкції та розвитку?

– Банки, особливо корпоративні, перебувають у центрі економіки. Ми є певним посередником, який управляє депозитами одних клієнтів і надає кредити іншим, а також надає різні послуги з управління готівкою, цифрових платежів тощо.

Нам доведеться реалізувати багато проєктів з відновлення через руйнування, спричинених російською агресією.

У зв’язку з цим, по-перше, ми повинні усвідомлювати, що для використання іноземних інвестицій та фінансової допомоги, нам потрібно забезпечити належне управління цими коштами.

Проєкти з відбудови мають бути стійкими, розроблені за стандартами сталого розвитку, особливо енергоефективності. Адже для міжнародних компаній це дуже важливо. І відповідно, ми також зможемо підтримати компанії, які працюють в Україні.

Тому дуже важливо дотримуватися основних принципів ESG – екологічних, соціальних та корпоративних стандартів в управлінні, особливо в частині екології. Нам потрібно належним чином відбудовувати те, що забезпечує майбутнє країни та планети.

По-друге, банки мають бути прибутковими та ефективно управляти заощадженнями клієнтів, аби розвивати кредитування.

Ми відновлюємо кредитування і намагаємося працювати з нашими клієнтами в різних сегментах, щоб допомогти їм фінансувати свої проєкти. Також ми намагаємося укладати угоди з різними міжнародними фінансовими установами, і як частина Групи BNP Paribas ми маємо всі можливості для цього. Йдеться про угоди про розподіл ризиків разом з ЄБРР, ЄІБ, IFC, DFC. Паралельно ведемо переговори щодо інших угод.

Наприклад, з французькою BPI домовилися про механізм покриття інвестиційних ризиків для французьких компаній в Україні.

Тож наша роль полягає в тому, щоб убезпечити інвестиційні проєкти, дати партнерам довіру і впевненість. Ця тема є ключовою ще "відучора" і буде такою ще багато років.

– Відбудова за стандартами сталої економіки потребуватиме великих коштів. У що варто інвестувати передусім?

– У все, що стосується декарбонізації. Зелена енергетика та декарбонізація є надзвичайно важливими – гідроенергія, сонячна, вітрова, ядерна енергетика. У нас вже є такий досвід в Україні.

Компаніям потрібно буде відбудувати і відновити заводи, разом покращити індустріалізацію країни, особливо в сільському господарстві. Коли потрібно буде відновити або побудувати новий завод в агросекторі, то не можна ігнорувати екологічні проблеми. Сталі проєкти будуть мати пріоритет у фінансуванні.

Також є зелена металургія, і це важливо, оскільки це також одна з традиційних компетенцій України.

Ми працюємо над продуктами, які допоможуть нашим клієнтам на шляху до "зеленої" трансформації. Важливим є забезпечити повне розуміння принципів ESG усіма зацікавленими сторонами. Від наших співробітників до наших партнерів і клієнтів, щоб крок за кроком рухатися в одному напрямку.

– Як показати іноземним інвесторам цінність інвестицій в Україну вже зараз, поки триває війна?

– Ми намагаємося пояснювати все на прикладах. UKRSIBBANK був в Україні до повномасштабного вторгнення, ми тут під час війни і продовжуємо працювати попри все. Є приклади інших підприємств, яким вдалося вижити і розвинути свою діяльність.

Важливо переконати приватних інвесторів у різних секторах економіки, аби вони побачили для себе можливості в Україні і сфокусувалися на них. Ми наголошуємо на доданій вартості, яку можна отримати в Україні. І міжнародні компанії повинні мати довгострокове бачення, а не зробити один проєкт і вийти.

Найбільший ризик полягає в тому, що іноземний партнер скаже: "Гаразд, я чекаю на мирну угоду, і тільки після цього зосереджуся на Україні". Ні, починайте працювати над цим зараз, починайте шукати рішення.

Аби запустити будь-який проєкт, потрібно налагодити стосунки з контрагентами, домовитися про контракти тощо, і саме тому дуже важливо починати зараз, а краще – вчора.

У нас важлива роль як у системно важливого банку в Україні, що має хороший портфель українських та міжнародних клієнтів. Ми є "містком" та їхнім фінансовим партнером для відновлення країни.

Наші міжнародні клієнти активно працюють в Україні та мають дуже позитивні відгуки. І ми намагаємося ділитися цим досвідом. Дуже важливо зруйнувати стіну нерозуміння у бізнеса, який ніколи не працював з Україною і тільки зараз замислюється про це.

– Як ви оцінюєте ризики різних проєктів для себе? Як зрозуміти, де ви можете фінансувати операції, а де це занадто ризиковано?

– Ми повинні мати прозору комунікацію з нашими клієнтами, дуже добре знати їх та їхні можливості, бізнес-модель. І ми повинні розуміти проєкт: яка його додана вартість, де він розташований, які результати та доходи він буде генерувати.

Нам потрібно допомогти компанії розвивати проєкти за умови справедливого розподілу ризиків між, з одного боку, клієнтами та їхніми акціонерами, а з іншого – банком.

Торік розвиток кредитної діяльності призупинився. Але ми рухаємося далі, і тому важливо наразі бачити бажання підприємців і компаній до подальшого розвитку. І банківська сфера починає надолужувати втрачене, кредитна активність відновлюється.

У нас є різні рішення для фінансування проєктів. Це прагматичний індивідуальний підхід на засадах прозорості, довіри та впевненості.

– Одна зі сфер у принципах ESG – соціальна. І зараз ви працюєте над програмою реінтеграції ветеранів. З чого вона складається?

– Ми запустили програму реінтеграції ветеранів We Proud, щоб всередині банку забезпечити належну адаптацію наших співробітників.

Це набір програм, спрямованих на медичну, фінансову, соціальну та психологічну допомогу, перекваліфікацію та підвищення кваліфікації, доступність до робочого місця тощо. Також підвищуємо обізнаність інших працівників, аби вони були готові прийняти колег, які повертаються з війни. Зараз у нас мобілізовано майже 100 працівників.

Також продовжуємо набирати персонал, і важливою частиною цього процесу є працевлаштування ветеранів. Тож потрібно переконатися, що ми як компанія готові дати їм можливість повноцінно працювати.

Інклюзивність – це один із напрямків за яким ми працюємо вже не перший рік. І наразі наші менеджери з роботи з клієнтами у відділеннях повинні вміти працювати з усіма категоріями ветеранів, які можуть мати видимі чи невидимі особливі потреби.

Це довгостроковий проєкт, щоб повернути на роботу наших колег-ветеранів, залучити нових працівників з числа ветеранів та гарантувати їм та їхнім сім'ям гарне місце для розвитку в компанії.

Нам важливо супроводжувати ветеранів у їхньому поверненні до цивільної роботи, частина з них розпочне власний бізнес. Тож важливо допомагати ветеранському підприємництву. І це також один із пріоритетів для нас.