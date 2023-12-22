На Черкащині Lidea інвестує у розвиток молочно-тваринного виробництва

Новітнє обладнання молочно-доїльної зали вартістю 200 тис. євро придбало агропідприємство Черкащини СТОВ "Ломовате", що входить до складу міжнародної Групи компаній Lidea.

Група в Україні представлена: ТОВ "Лідеа Україна", СТОВ "Ломовате", ТОВ "МАЯК-ХУДЯКИ" та ТОВ "ЧЕРЛИС". Компанія в Україні має завод із виробництва насіння у Черкаські області, молочну ферму, власні комерційний та маркетинговий відділи.

Інвестиції у молочну ферму на Черкащині були в стратегічних планах розвитку компанії,- розповідає виконавчий директор СТОВ "Ломовате" Едуард Козін, це дозволить збільшити на 40% виробництво молока.

"Доїтимемо 20 корів одночасно, зменшивши час доїння на 2,5 години дамо змогу худобі більше відпочивати, що дасть змогу покращити кількісно-якісні показники, так як тварини матимуть довший час на харчування.

Нове німецьке обладнання має і вищі стандарти безпеки праці, а ще апарати через молокопровідність аналізують стан здоров’я тварини, що дозволяє коригувати раціон та вчасно реагувати на проблеми.

Раніше аналітичні дані кожної тварини переносився у систему вручну", – розповідає керуючий ферми Антон Герасименко.

Збільшені потужності дозволяють наростити і обсяги зберігання молока на добу з 16т до 24т.

Виконавчий директор СТОВ "Ломовате" Едуард Козін ФОТО: Lidea

"Lidea на рівні штаб-квартири готова інвестувати кошти в розвиток локального виробництва. Головна мета – зробити українські філії незалежними та самодостатніми", - говорить Едуард Козін, і додає - "Нам нарешті вдалось вивести цю частину бізнесу із соціального в прибутковий.

Ми можемо забезпечити 130 робочих місць жителям села і ця кількість планується тільки збільшуватись. Lidea є найбільшими платниками податків і всі залучення коштів у локальне виробництво конвертуються у збільшення відрахування у бюджет.

В майбутньому ми продовжуємо нарощувати інвестиції у агро. В найближчі 3-4 роки плануємо будівництво та реконструкцію нежитлових споруд для створення потужностей для діяльності дослідницької станції Науково-Дослідницького департаменту Lidea Україна, бюджет проекту складає 500 тис. євро.

Це також допоможе створити нові робочі місця і відповідно збільшити податки у місцеву громаду, удосконалить власне портфоліо насінням, адаптованим до кліматичним умов вирощування в Україні"

Як відзначив Петро Данилишин, керівник з АПК та екології Черкаської РА, - зараз дуже важка ситуація з розвитком тваринництва в регіоні через великі затрати на утримання. І важливо, що є компанії, які в умовах війни, змогли зберегти поголів’я, інвестують у нове обладнання та надають нові робочі місця, цим самим збільшуючи відрахування до місцевого бюджету.

Приміщення молочної ферми ФОТО: Lidea

За час війни Україна втратила майже 15 тис поголів’я ВРХ, а це левова частка експортних можливостей. Питання відновлення молочного виробництва та інвестиції у його розвиток для країни є критичним.

Як повідомили у компанії, завдяки інвестиції збільшать поголів’я. Сьогодні ферма має тисячу голів ВРХ і займається селекцією, продає нетелі породи бурштин. Лідеївці пишаються, що Черкаські нетелі вже на утриманні в Вінницькій, Київській, Хмельницькій, Кіровоградській областях.

Сьогодні СТОВ "Ломовате" це надійний постачальник молока, це робочі місця, це економічна стійкість для місцевої громади та регіону.

Олександр Турченяк, заступник голови Черкаської ОВА каже, - Ми постійно тримаємо зв’язок з усіма виробниками регіону і знаємо, що рентабельність такого виду діяльності близька до нуля. Але велика вдячність іноземним інвесторам, які в умовах війни, інвестують кошти в ефективність роботи та цим самим підтримують нас.

Це добрий сигнал, як для внутрішнього, так і для зовнішнього інвестора, про те, що необхідно продовжувати розвивати локальне виробництво, створювати нові робочі місця та збільшувати поголів’я тваринництва в регіоні.

Черкащани кажуть: "Свіже молоко-свіжі гроші". З перших днів війни СТОВ "Ломовате" забезпечувало населення громади безкоштовним молоком. Згодом компанія додатково щоденно молоко з ферми відвантажувала на завод "Волошкове Поле", де з нього та молока інших постачальників вироблялись молочні товари для потреб ЗСУ.

Косенко Роман, директор департаменту АПР Черкаської ОВА: "Я з самого дитинства знайомий з сільським господарством, моя бабуся та батько привили мені поважне ставлення до цього виду діяльності. Особливо цінно спостерігати як галузь розвивається сьогодні, іноземні інвестиції вкладаються, нам довіряють та вірять у перемогу. Ще Lidea- це приклад людяності, адже з перших днів війни, вони майже єдині в регіоні почали безкоштовно роздавати населенню молоко і ця ініціатива продовжується і сьогодні".

Компанія продовжує цю гуманітарну ініціативу в партнерстві та по запиту з Черкаською ОВА.

Команда СТОВ "Ломовате" фото: Lidea

Черкащани кажуть: "Свіже молоко-свіжі гроші".

З перших днів війни СТОВ "Ломовате" забезпечувало населення громади безкоштовним молоком. Згодом компанія додатково молоко з ферми відвантажувала на завод "Волошкове Поле", де з нього та молока інших постачальників вироблялись молочні товари для потреб ЗСУ.

Керівниця Черкаської РВА Валерія Бандурко, присутня на відкритті оновленої ферми, зазначила, - сьогоднішній захід – це про підтримку європейських партнерів, віру, попри те що наразі йде повномасштабна війна, про європейські цінності.

День почався правильно, адже окрім офіційного відкриття нової доїльної зали, ми змогли разом з Едуардом Козіним та всім колективом Lidea передати 2 автівки нашим військовим, а саме 72-гій окремій механізована бригада імені Чорних Запорожців і така кооперація вже стала традиційною, адже колектив СТОВ "Ломовате" постійно допомагають ЗСУ та ВПО.

Радує також те, що в групі компаній Lidea найбільшою цінністю є люди, соціальна підтримка колективу і це є показник високого рівня корпоративної відповідальності. Тож хочу побажати розвитку, підтримки іноземних партнерів, що забезпечить стабільність економіки регіону.

Lidea є міжнародним постачальником насіння агрокультур: кукурудзи, соняшника, пшениці, сої, ріпаку, сорго, кормових та покривних культур. Українська команда понад 450 співробітників, які займаються різними процесами – від дослідження ринку та виробництва до продажу готової продукції.

У 2022 році компанія запустила Telegram-бот, щоб аграрії могли звертатися за допомогою щодо безкоштовних консультацій технічних експертів та спеціалістів R&D, придбання насіння, а також безкоштовної допомоги насінням у рамках гуманітарної програми "Разом до посівної".