Bolt підсумовує результати за 2023 рік: цікаві факти та цифри

Україна – один з ключових ринків для Bolt не тільки в Європі, а й у всьому світі. Попри війну компанія продовжила працювати, допомагати народу України та інвестувати в Україну, активно розвиваючи усі три основних напрямки: райдхейлінг, прокат електросамокатів та доставку їжі.

Bolt продовжує підтримувати українців, забезпечуючи мобільність, сплачуючи податки та вкладаючи у різноманітні волонтерські проєкти та гуманітарну допомогу.

У 2023 році компанія перерахувала 800 000 грн на допомогу підопічним фонду "Таблеточки" та 1 500 000 грн фонду "Повернись живим" на річницю повномасштабного вторгнення.

Також запустили волонтерський проєкт "Доставка добра" та організували поїздки на понад 2 млн грн для партнерів: НДСЛ Охматдит, Життєлюб, Таблеточки, Центр громадського здоров’я України.

"Bolt підтримував Україну з першого дня повномасштабного вторгнення і продовжує робити це зараз. Ми віримо у майбутнє України і щодня працюємо над розвитком шерінгової економіки попри всім зрозумілі виклики. Ми не тільки розширюємо географію наших сервісів, ми змінюємо звички клієнтів, даючи змогу мільйонам українських користувачів на собі оцінити усі переваги інноваційних технологій", — зазначає Сергій Костя, маркетинг-директор Bolt у країнах Східної Європи.

Протягом року Bolt реалізував кілька соціальних проєктів разом з партнерами, як-от: з Укрзалізницею та Visa, щоб зробити подорожі Україною комфортнішими та економнішими, та з Lviv Urban Forum та ​​Європейським тижнем мобільності, де ми були партнером з мікромобільності. Загалом у партнерстві з Visa протягом року було здійснено 8 проєктів.

Було запущено соціальні кампанії з ЛаСтрада Україна для протидії насильству, з благодійним фестивалем Стадіон Культури для просування безпечного катання на самокатах у місті.

Bolt Rides

Усвідомлюючи критичну важливість мобільності для українців, Bolt забезпечив роботу свого сервісу замовлення поїздок у 38 українських містах, активно підтримуючи як пасажирів, так і водіїв.

Застосунок поповнився відразу кількома новими корисними функціями. Частина з них стосується безпеки: наприклад, з’явилася кнопка екстреної допомоги та можливість поділитися деталями поїздки з друзями та родичами.

До того ж, тепер можна телефонувати водію через застосунок, не розголошуючи номер свого телефону. Решта нових функцій, як-от заплановані поїздки – роблять користування сервісами ще більш зручним.

Також у багатьох містах України ми поповнили перелік доступних опцій для замовлення поїздок – наприклад, з'явилися такі категорії, як Economy (найдоступніші поїздки) та Business (поїздки в автомобілях бізнес-класу).

Трохи цікавої статистики. Найдовша автомобільна поїздка у 2023 році склала 754 км, за неї пасажир заплатив 21 184 грн. Найактивніший користувач здійснив 1 327 поїздок (це майже 4 поїздки щодня), а найпопулярнішим пунктом висадки та посадки пасажирів залишився, як і у минулому році,

Центральний залізничний вокзал у Києві. Найчастіше поїздки замовляють з 21:00 до 22:00 й іноді залишають водіям непогані "чайові" - рекорд цього року 300 грн чайових. Серед водіїв є своя легенда: одному з них вдалося отримати "п’ять зірочок" 4 187 разів.

"Інвестували, інвестуємо та інвестуватимемо й надалі. Бо ми точно знаємо, що українці - народ, який вразив увесь світ своєю мужністю та жагою до свободи, не забудуть: хто під час великої війни продовжував працювати та допомагав", — зазначає Сергій Павлик, керівник напряму замовлення поїздок компанії Bolt.

Bolt scooters

Попри складнощі воєнного часу компанія Bolt продовжує працювати та робити все, щоб українці мали можливість легко пересуватися містами, використовуючи екологічний транспорт.

У 2023 році до 5 міст, де можна було орендувати самокат, додалося ще чотири - Рівне, Ужгород та Хмельницький, а також відбувся релонч у Дніпрі.

Загалом з початку року послугою скористалися понад півмільйона користувачів. Найпопулярніша локація старту поїздки на самокаті – станція метро "Політехнічний інститут", а закінчення – Золоті ворота у Києві.

Втім райдер з найбільшою кількістю поїздок був зафіксований не у Києві, а у Львові – на його рахунку 853 поїздки. А найдовшою поїздкою – на відстань 28,4 км – може похизуватися Дніпро.

"Ми плануємо продовжувати розширювати географію присутності сервісу оренди електросамокатів Bolt у наступному році, пропонуючи ще більше можливостей та функцій для безпеки користувачів. Наша місія зробити українські міста більш мобільними та зеленими за допомогою мікромобільного транспорту", ― Антон Мілка, керівник напряму з розвитку шерінґових сервісів компанії Bolt в Україні.

Bolt Food

Найпопулярніша страва, яку замовляли через Bolt Food – бургер. І це не дивно, після того, як наприкінці березня на платформі з’явився McDonald’s. Рестораном з найбільшою кількістю замовлень за підсумками року став McDonald’s на метро "Лукʼянівська" у Києві.

Загалом за рік бургерів (і з McDonald’s, і з інших закладів) замовили більше мільйона, а якщо бути точнішим – 1 154 524.

13:11 – це хвилина пік, саме у цю мить на платформу надходить найбільше замовлень. Найдорожче за рік коштувало 15 690 грн. А рекордсменом став користувач, який замовляв їжу 638 разів.

"Розвиваючи платформу, ми не оминаємо увагою нікого: ані ресторани, ані тих, хто замовляє, і тих, хто доставляє їжу. Головний фокус – на затребуваність нових функцій та програм, покращення користувацького досвіду та ефективність", — говорить Іван Гринчук, регіональний менеджер Bolt Food в Україні та Східній Європі.

Інформація про компанію Bolt

Bolt – це мультидодаток, головна мета якого – зробити пересування містом більш доступним, безпечним і екологічним. Послугами компанії Bolt користуються більш ніж 150 млн осіб у 45 країнах Європи й Африки (понад 500 міст).

За допомогою мультидодатка надається низка послуг, як-от виклик автомобілів, каршерінґ, прокат електросамокатів і електровелосипедів, а також доставка їжі та продуктів. Наразі з компанією співпрацюють більш ніж 3 млн водіїв і кур’єрів по всьому світу.

В Україні послуги Bolt доступні в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Чернівцях, Кременчуці, Луцьку, Рівному, Тернополі, а також в Ужгороді, Івано-Франківську, Одесі, Мукачеві, Дрогобичі, Кам'янець-Подільському та Трускавці (www.bolt.eu).