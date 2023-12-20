Допомога аграріям та розвиток адаптивності: як Lidea в Україні інвестує у розвиток агробізнесу та вітчизняну продуктову незалежність

Посівна кампанія проходила з урахуванням не лише погодних чинників, а й була скоригована відповідно до викликів воєнного часу.

Агровиробникам довелося адаптувати свої підходи до роботи, підходи до придбання основних витратних ресурсів, реалізації врожаю тощо.

Однак всупереч викликам воєнного часу іноземні компанії, які мають представництва в Україні, продовжують розвивати в Україні власне виробництво, підтримувати фермерів та налагоджувати виробництво органічної продукції.

Сьогодні особливо гостро стоїть питання якісного насіннєвого матеріалу. Це основа майбутнього врожаю і запорука продовольчої безпеки країни, а також можливість Україні укріплювати свої експортні позиції на світовому ринку. І всупереч усім складнощам, з якими українські аграрії сьогодні стикаються на зовнішніх агроринках, об’єднаними зусиллями нам потрібно утримувати позиції України у світовому АПК.

До прикладу, команда Lidea в Україні зосередила свої зусилля на нарощуванні інвестицій у локальне виробництво насіння та реалізації гуманітарних програм для мешканців постраждалих регіонів.

Як компанія представлена в Україні

Компанія Lidea має материнський офіс у Франції. До Групи Lidea в Україні входять чотири компанії: ТОВ "Лідеа Україна", СТОВ "Ломовате", ТОВ "МАЯК-ХУДЯКИ" та ТОВ "ЧЕРЛИС".

В Україні компанія має приблизно 4 тис. га посівних площ, значна частина яких придатна для зрошення (обладнані системою зрошення) та використовується для вирощування насіння. Крім цього, компанія має завод із виробництва насіння, молочну ферму, власні комерційний та маркетинговий відділи.

Lidea є міжнародним постачальником насіння агрокультур: кукурудзи, соняшника, пшениці, сої, ріпаку, сорго, кормових та покривних культур.

Українська команда налічує понад 450 співробітників, які займаються різними процесами – від дослідження ринку та виробництва до продажу готової продукції.

Тож у своїй структурі Lidea має також центральний офіс, що реалізує комерційну та трейдингову діяльність, націлену не лише на продаж, а й на впровадження цінних рішень, які допомагають вигідно реалізувати готову продукцію.

На другий рік великої війни компанія продовжує розвивати власний нещодавно створений трейдинговий відділ та фінансові програми для українських фермерів. Це розширює можливості для вітчизняних фермерів.

У 2022 році компанія запустила Telegram-бот, щоб аграрії могли звертатися за допомогою щодо безкоштовних консультацій технічних експертів та спеціалістів R&D, придбання насіння, а також безкоштовної допомоги насінням у межах гуманітарної програми "Разом до посівної!".

Початок великої війни та адаптивність бізнесу

Заступник генерального директора Lidea в Україні Сергій Бут згадує, що компанія готувалася до ескалації з боку Росії та ще за декілька місяців до вторгнення погодила декілька сценаріїв розвитку подій.

"Зранку 24-го ми провели екстрену нараду менеджменту компанії із залученням колег зі штаб-квартири і найперше, що ми погоджували, – це питання безпеки людей", – наголосив Сергій Бут.

Наступним кроком було прогнозування можливості ведення бізнесу і загалом функціонування організації у нових реаліях.

"Ми переглянули прогноз виконання бюджету або, щоб бути точним, ми були вимушені критично зменшити прогноз щодо продажів. Та, дякуючи нашим захисникам, які з перших годин самовіддано боронили країну, а також українським фермерам, які буквально через два тижні після вторгнення почали запитувати про наявність насіння, ми обережно продовжували нашу роботу", – додає Сергій.

Дійсно, роботи будь-які прогнози на початку повномасштабної війни було важко, адже ситуація залежить від бойових дій у конкретних регіонах.

Частина українських земель замінована або перебуває під тимчасовою окупацією. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, йдеться про приблизно 24% земель, які цьогоріч не будуть засіяні українськими господарствами – майже 7 млн гектарів.

Тож на початку великої війни аграріям довелося шукати різні шляхи подальшого ведення бізнесу.

До прикладу, якщо аграріям було важко щось планувати на півночі та південному-сході України, то пріоритетними напрямками могли стали Центр та Захід. Ці регіони могли б взяти на себе основне навантаження щодо забезпечення країни сільськогосподарською продукцією.

До кінця березня Lidea поновила роботу насіннєвого заводу, а в квітні активно вже відвантажувала замовлення клієнтів та партнерів дистриб'юторів.

"Основний урок: потрібно бути адаптивним і гнучким відповідно до ситуації. Також дуже важливо мати заготовленими декілька сценаріїв дій та закріпити відповідальних людей по кожному з напрямів. А найголовніше – це команда, яка об'єднана єдиною ціллю, то є найцінніший скарб", – наголосив Сергій Бут.

Активна підтримка малого та середнього бізнесу

Протягом 2023 року не лише держава, а й представники великого бізнесу намагалися активно підтримувати малі та середні підприємства, українських фермерів та громади на деокупованих територіях.

Зокрема компанія Lidea в Україна продовжила реалізацію програми гуманітарної допомоги аграріям північно-східної України "Разом до посівної". Цьогоріч гуманітарну допомогу від компанії отримали аграрії Херсонської області.

На початку жовтня компанія повідомляла, що в межах програми аграріям Херсонщини доставили 10 т елітної пшениці м’якої на суму понад 400 тис. грн для посівної кампанії 2024.

Цього вистачить, щоб 10 господарств засіяли 50 га розмінованих полів, а вже наступного сезону мали для посіву 250 т власного насіння озимої пшениці першої репродукції.

Пшениця є стратегічно важливою культурою для України, тому така допомога дозволить підтримати вітчизняних аграріїв якісним насінням та внесе вклад у забезпечення продовольчої безпеки регіону, що постраждав від воєнних дій.

Загалом у 2023 році компанії спрямувала в межах цієї програми допомогу на 5,9 млн грн аграріям деокупованої Херсонської області. Тоді вдалося доставити 1 091 посівних одиниць соняшнику для посівної фермерських господарств Херсонщини, мінімізуючи гуманітарні ризики.

У весняну посівну 2022 фермерські господарства північно-східного регіону України отримали понад 6 тисяч п.о. насіння на суму близько 19 млн грн.

Окрім цього, разом із насінням для фермерів у постраждалі від війни регіони також постачають гуманітарну допомогу. Зазвичай ініціаторами є співробітники компанії, які працюють в регіонах та особисто бачать їхні актуальні потреби.

Постійний розвиток та рекордні продажі: як для Lidea в Україні минув 2023 рік

Насамперед компанія не лише змогла вистояти після повномасштабного вторгнення, а й змогла збільшити виробництво в Україні та активно впроваджувати на ринку інновації.

"Команда Lidea продовжує активно запроваджувати на ринок нову генетику, – розвиваючи вітчизняне агро, укріплює позиції України на світовому ринку агро і підтримує національну продовольчу незалежність", – наголосив заступник генерального директора компанії.

У 2023 році також вдалося досягти нового рекордного сезону продажів сої, ріпаку та пшениці.

Продаж пшениці у 2023 році, порівняно з 2022 роком, зріс у 1,4 рази.

Сергій Бут виділив найкращі представники нової генетики: серед соняшнику - ЕС ЦЕЙЛОН СУ, ЕС БЕЛФІС, ЕС СЛАВА, ЕС АГОРА та кукурудзи – ЕС МІЛЕДІ.

"Озима пшениця є відносно новою культурою в портфелі Lidea. Українські аграрії розпочали знайомство із сортами нашої компанії лише 3 роки тому. За цей період перелік прихильників нашої генетики лише зростав. Запорукою популярності є ранні терміни дозрівання сортів та їх короткостебельність. Дані характеристики були особливо актуальними враховуючи погодно-кліматичні умови попередніх сезонів", – пояснив Бут.

Продажі насіння еліти сої виросли в 2023 році на 80%. Щодо насіння ріпаку, то загалом продажі зростають останні три роки, а в 2023 році зросли на 30%.

Ще один важливий аспект, над яким працює компанія, – посилення пізнаваності бренду та загалом українського фермера на міжнародній арені.

Окрім того, Lidea продовжує нарощувати інвестиції в розвиток регіональної команди: регулярно проводить тренінги комерційної команди в полі, інвестує у навчання щодо навичок продажу та ефективності команди. Водночас співпрацює з партнерами на ринку, зокрема компаніями BASF та FMC, і проводить спільні заходи націлені на українських аграріїв.

За три квартали 2023 року ТОВ "Лідеа Україна" вже сплатило державі 145,5 млн грн, а СТОВ "Ломовате", ТОВ "Маяк-Худяки" та ТОВ "Черлис" сплатили ще 84,3 млн грн.

Масштабування бізнесу та вдосконалення процесів: які плани на майбутнє будує компанія

Традиційно під кінець року прийнято не лише підбивати підсумки, а й говорити, вибудовувати плани на майбутнє.

Серед планів на найближче майбутнє у компанії – запуск у 2024 році на ринок нових високопродуктивних гібридів ріпаку – лідерів врожайності та вмісту олії: ЛІД ІНВІКТО, БЕССІТО та КАЛЬКУЛАТІ КЛ.

У Lidea також розповіли про свої стратегічні цілі на найближчі п’ять років.

Насамперед компанія працюватиме над вдосконаленням базових процесів, а саме задоволенням потреб клієнтів і власною ефективністю.

"Це і покращення доступності соняшника та інвестиції у локальне виробництво, підвищення рівня вчасних поставок у повному обсязі для всіх сільськогосподарських культур, створення нових цифрових рішень, раціоналізація портфоліо та підвищення пізнаваності бренду та віри в преміальну якість його продукту", – наголосив Сергій Бут.

Для реалізації планів команда розробила певні стратегічні кроки. Вони, зокрема, передбачають інвестиції в локальне R&D та сталі рішення, які дозволяють генетично контролювати основні захворювання рослин. Ця інвестиція становитиме близько 500 тис. євро.

"Забезпечимо повний процес: розміщення експериментальних гібридів, їх доробка, кондиціювання та кросчекінг. В умовах України для локального фермера вирощуватимуть насіння, адаптоване до потреб українського аграрія безпосередньо в наших умовах", – наголосив Сергій Бут.

Загалом у Групі компаній Lidea в Україні інвестиції у локальне виробництво збільшились тільки у 2023 році з понад 600 млн до 1,1 млрд грн проти 2022 року.

Також Lidea планує працювати над масштабуванням бізнесу і зростанням його ефективності.

Сергій Бут

Lidea досліджує та розвиває перспективні напрямки української агроіндустрії та інвестує в розвиток органічного напрямку виробництва насіння. Зокрема, Green deal, селекційні програми розвитку нових сортів та гібридів з високою врожайністю та стійкістю до хвороб, а також розвиток нішевого напрямку – покривних культур та сорго.

За національною стратегією, до 2030 року площі з органічним статусом мають становити не менше 3% від загальної площі земель сільськогосподарського призначення. Попри те, що традиційні культури, які займають понад 90% сільськогосподарських площ, нішеві культури, можуть стати перспективними за рахунок балансування сівозміни та високої маржинальності.

Впровадження цих трендів відкриває українському агробізнесу шлях до більш сталого, ефективного й конкурентоспроможного сільського господарства в майбутньому. А це дозволяє утримувати позиції вже на світовому агроринку, наголосили у компанії Lidea.