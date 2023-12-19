Українське вино, що підкорило світ: компанія SHABO відзначає 20 років

Одна з найстаріших українських виноробень SHABO цьогоріч відзначає 20 років. Утім, виноробні традиції на території сучасного села Шабо, де розташовані виробничі потужності компанії, були засновані ще в античні часи.

Саме тут, на березі Чорного моря, древні греки заснували поселення Тіра і висадили перші виноградники.

Згодом землю обробляли турецькі поселенці, а після настав час швейцарських колоністів. Саме вони на початку 19 сторіччя заклали основи професійного виноградарства і виноробства.

Це були справжні професіонали та новатори винної справи, які прибули для розвитку виноградарства у нашому регіоні. Так швейцарська колонія Шабо стала одним із найбільших центрів виноробства на півдні України.

Історія бренду SHABO: як усе починалося

За цей період вина з місцевого теруару досягли неймовірних успіхів – у 1847 році була здобута перша медаль, а технології підв'язки винограду, які впровадили швейцарці у Шабо, донині використовують у всьому світі.

Але на початку Другої світової війни швейцарські колоністи змушені були покинути Шабо, та підприємство все ще мало успіх. Важливо й те, що під час антиалкогольної кампанії в СРСР шабські фермери не дозволили знищити насадження.

Саме через це вдалося зберегти історичні виноградники. Щоправда, після 90-х компанія таки занепала.

Однак Важу Іукурідзе – засновника SHABO – іржаве обладнання та занехаяні виноградники не злякали. Він точно знав, що вина з унікального місцевого теруару гідні бути поруч з кращими європейськими зразками та зайняти почесне місце на світовій арені.

Так 2003 року на основі багатовікових традицій шабського виноробства на українському ринку з’явилася компанія SHABO.

Оскільки підприємство до цього часу не працювало кілька років, а за виноградниками ніхто не доглядав, справу довелося розпочинати з нуля. Зараз територія виноградників – понад 1200 га. За перші 4 роки, починаючи з 2003-го, на 900 га висадили нові саджанці винограду, привезені з кращих розплідників Італії та Франції – Vivai Cooperativi Rauscedo та Mercier.

Загалом у теруарі (сприятливій місцевості для виноградарства – ред.) вирощують 20 традиційних європейських сортів, а також – Сапераві та Ркацителі.

Росте тут і унікальний сорт Тельті-Курук, який з'явився на українських землях ще за турків-османів. У SHABO найбільші та найдавніші його насадження. Загалом українське Шабо – єдине у світі місце, де є кореневласний Тельті-Курук. Це візитна картка не лише компанії, а й України.

Окрім того, сім’я Іукурідзе кардинально реконструювала підприємство, закупила та встановила нове сучасне обладнання, сформувала команду фахівців, які поділяють мрію про створення Великих Вин. І це попри те, що на початку фінансів катастрофічно не вистачало.

Унікальні технології виробництва

SHABO виробляє тихі та ігристі вина, вермути, бренді, коньяки і виноградну горілку. Аби забезпечувати високу якість цих продуктів, компанія щоразу вдосконалює обладання. Зараз воно – одне з найкращих у Європі.

Окрім того, команда SHABO – справжні новатори та експериментатори своєї справи. Вони перші почали, а у 2008 році запустили виробництво ігристих вин за класичною технологією.

Її родзинка у тому, що процес природного бродіння відбувається у кожній окремій пляшці. За цією технологією виготовляють французьке Шампанське та іспанську Каву.

Процес бродіння триває щонайменше 9 місяців, та насправді межі немає. Наприклад, у колекції SHABO є ігристі, яким понад 13 років.

В основі методу Charmat – також природне бродіння, як і у класичному методі шампанізації в пляшці, лише роль пляшки виконують сучасні закриті акратофори (резервуари), що вміщують до 24 тис. шампанських пляшок.

Цей метод використовують для виготовлення італійського Просекко. Тому такі ігристі вина іноді називають акратофорними або резервуарними. Для їх створення необхідно від 3-х до 6-ти місяців. Усі процеси виробництва ігристих вин SHABO проходять під технологічним контролем енологів "Institut Oenologiquede Champagne".

Вклад SHABO у розвиток Одещини

Для Білгород-Дністровського району Одеської області агропромисловий комплекс SHABO є "градоутворюючим". Компанія бере активну участь у життєзабезпеченні та благоустрої села Шабо.

Його підприємства надають не менш ніж 1000 робочих місць. До того ж середня заробітна плата співробітників SHABO є однією з найвищих в галузі. Компанія увійшла до ТОП 25 кращих роботодавців України 2020 та стала "Вибором країни 2020".

SHABO постійно надає матеріальну допомогу дитячим дошкільним закладам, районним лікарням, школам і гімназіям села, спонсорує спортивні команди та підтримує культурні заходи. Та за власні кошти збудувала в селі сучасну дорогу.

Компанія є одним з найбільших платників податків виноробної галузі країни впродовж 10 років. Це підтверджено нагородами регіонального і національного рейтингу "Сумлінні платники податків". За цей час відрахування компанії до бюджету зросли майже в 30 разів.

У 2008 році сума податків становила 17,3 млн грн, у 2020 – 504 млн грн.

З 2003 по 2016 роки інвестиції компанії в основні фонди та в агропромисловий сектор склали понад 115 млн доларів.

"Центр культури вина SHABO" і міжнародне визнання

Важа Іукурідзе став автором ідеї та інвестором першого та єдиного в Україні "Центру культури вина SHABO", який має на меті виховувати культуру споживання вина, сприймати його як феномен людської культури та продукт харчування.

Тут можна побачити виноградники й усі етапи виробництва, відвідати Дім ігристих вин, познайомитися з технологами, скуштувати вино на дегустації та оцінити арт-об’єкти. Іншими словами, влаштувати справжній винний вікенд.

2011 року діяльність Центру відзначила міжнародна спільнота. За рекомендацією Ради Європи та під особистим патронатом президента Парламентської асамблеї Ради Європи вперше в історії України "Центр культури вина SHABO" визнали культурною спадщиною Європи, а також внесли до європейської карти музеїв вина.

Розвиток Центру базується на концепції "стійкого туризму" і гарантує стійкий соціальний, економічний та екологічний розвиток усього шабського регіону. Зауважимо, що завдяки абсолютно новому туристичному маршруту кількість охочих побувати в Одеській області зросла у декілька разів та досягла 60-70 тисяч відвідувачів щорічно.

Окрім того, SHABO відзначили винним "Оскаром". Компанія стала першою українською виноробнею, яка отримала два "золота" на конкурсі Decanter 2021 у Лондоні. Національні вина Шардоне SHABO Grande Reserve 2015 і Каберне SHABO Grande Reserve 2017 набрали 95 балів.

Цього року українське вино перемогло на наймасштабнішому у cвіті винному конкурсі – Decanter World Wine Awards. Імениті судді, зіркові експерти та талановиті регіональні винні спеціалісти під час сліпих дегустацій надали одну з найвищих нагород вину SHABO Muscat Ottonel Limited Edition 2016.

До слова, таку винагороду отримують менше 0,68% з 18 250 представлених на конкурсі вин. Золотих медалістів обирають після трьох дегустацій, а платиновими медалями нагороджують після додаткової дегустації, яку проводять головні члени журі.

Також 2023 року вина SHABO отримали на Decanter й інші нагороди – 5 срібних та 17 бронзових медалей.

Вина SHABO єдині в Україні отримали статус Контрольованих найменувань за походженням (аналог фр. Appellation dʼOrigine Controlee). Серед них, наприклад, Каберне EXCLUSIVE RELEASE IUKURIDZE FAMILY WINE HERITAGE, яке увійшло до ТОП 5 кращих світу.

SHABO розвиває бренд України, як країни унікальних вин. Понад 500 міжнародних нагород, представленість вин у ресторанах Мішлен, а також експорт продукції у понад 25 країн доводять, що світ вибирає і цінує українське.

Однак головна місія команди SHABO – зробити так, аби українці пишалися вином рідної країни.