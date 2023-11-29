Рестарт українського бізнесу: виклики та можливості

На другому році повномасштабної війни бізнес в Україні потроху оговтується від шоку. На початку вторгнення стояло завдання вижити і втриматись. Зараз — перелаштуватись і розвиватись.

Найскладніше малим підприємствам, вважають експерти KSE Graduate Business School. Тому на волонтерських засадах започаткували проєкт з безоплатних консультацій для українського бізнесу.

Початково запущена як ініціатива, ця програма подальше переросла у грантовий проєкт, реалізація якого здійснюється за підтримки Міжнародної організації з міграції (МОМ) за фінансування Німецького уряду через Німецький банк розвитку (KfW).

Своїми знаннями, навичками та ідеями експерти налаштовані ділитися з сотнею підприємців. Навчають, як розробити дієву бізнес-модель, опанувати нові напрямки діяльності, працювати з партнерами, цифровізувати окремі процеси, отримати гранти на розвиток.

Наразі проєкт у фінальній фазі реалізації, проте вже сьогодні можна говорити про його ефективність і навести приклади позитивних кейсів. У форматі інтерв’ю про це розповідають Олег Зубченок, віце-президент Асоціації з управління бізнес-процесами ABPMP Ukraine, випускник програми MBA KSE і викладач курсу "Стратегія і бізнес-процеси", та Валентина Сахно, очільниця KSE Graduate Business School, випускниця MBA, експерт зі стратегічного менеджменту та підприємницької діяльності.

На яку цільову аудиторію розрахований проєкт?

Олег: Як правило, до нас звертаються по допомогу представники малого і середнього бізнесу. 95% — це підприємства з чисельністю до 50 осіб і фінансовим оборотом приблизно у 100 тисяч грн на місяць. Хоча є й ті, хто має до 1 мільйона грн, тобто, міцні середні бізнесмени.

Найбільше заявок отримуємо з Києва та області, Львівської та Рівненської областей. Інші регіони приблизно однаково активні у відсотковому вираженні. Що цікаво, то від подачи заявки та заповнення анкети до безпосередньо подальшої співпраці доходять 78% охочих — вважаємо це високим результатом.

З якими питаннями найчастіше звертаються бізнесмени?

Валентина: На початку повномасшатбного вторгнення була хвиля релокацій, тому ми допомагали бізнесу з цим. Пояснювали, що треба враховувати, як готуватись, шукати нових постачальників та ринки збуту.

На цю тему є цілий гайд. Проте зараз акценти змістились. Підприємствам потрібна допомога у налаштуванні процесів, у консалтингу.

Олег: У першу чергу підприємців хвилюють питання продажів. Хтось хоче налагодити процеси, які постраждали, хтось — скористатись можливістю виходу на інші ринки. Ми показуємо, як враховувати взаємозв’язок між сегментами споживача і виробника, попитом і пропозицією.

Наступний блок питань — це все-таки бізнес-процес: інструкції, регламенти, кадрові питання. Останні нагальні через те, що хтось служить в лавах ЗСУ, інші виїхали.

Розбираємось, як налагодити процес підбору працівників, передачі досвіду, професійного вдосконалення. Третя за популярністю тема — це отримання грантів чи іншої фінансової допомоги. Зараз є безліч різних програм для компаній. Ми допомагаємо в них розібратись, навчаємо, як правильно подати заявку.

Також наших клієнтів цікавить створення бізнес-моделі: нові способи надходження прибутків, робота з партнерами, зміна вектору діяльності чи додаткові напрямки.

Не менш важливим є масштабування, вихід на нові ринки. Наприклад IT-сегмент, який майже не постраждав, цікавлять питання ведення переговорів, залучення клієнтів.

До речі, масштабування актуальне також для аграрного сектору. І це не лише експорт сировини, а й переробна галузь. Ми співпрацюємо з низкою таких компаній.

Серед них виробники меду, снеків, солодощів, сирів, меблів тощо. Усе це – досить цікавий продукт для експорту. Крім того, є підприємства, які були орієнтовані на ринок росії та білорусі.

Тепер їм потрібно переорієнтовуватись, щось змінювати в структурі своєї продукції, враховувати вимоги сертифікації Євросоюзу, розуміти логістику та безліч інших нюансів.

Ще один сегмент, який потребує експертного супроводу — сфера послуг. Наприклад, у переліку наших слухачів є власники невеликих кафе, стоматологічних клінік, школи танців, робототехніки.

У них свої плани щодо масштабування: як відкрити філіали і не втратити кошти. Важливо розібратись у цих питаннях, і ми їм допомагаємо.

Наскільки важливо перейти від старих процесів до сучасних?

Олег: Операційне управління і бізнес процеси — це саме моя спеціалізація. Під час анкетування ми збираємо інформацію. Потім аналізуємо її та розуміємо, якої саме допомоги потребує підприємство. Є прості та доступні матриці, за допомогою яких вже завтра можна отримати інструкції, почати аналізувати і змінювати механізм своєї діяльності, щоб бути більш конкурентоздатними.

Як показує наш досвід, для багатьох достатньо запровадити елементарну цифровізацію — прості сервіс-системи, які дозволяють вести облік, базу клієнтів тощо. У малих і середніх підприємств немає часу і фінансів на впровадження складних lean-методологій, які спрямовані на мінімізацію витрат та ресурсів, водночас збільшуючи ефективність та якість процесів та продуктів. Їм потрібно швидко, просто і ефективно, щоб було менше хаосу і ризиків.

Валентина: Власники малого бізнесу — це люди, які роблять все у себе на підприємстві. Вони мають розумітись на кожному процесі: виробничому, кадровому, логістичному, комерційному.

Якщо вони ставлять нам завдання навчити їх, ми маємо це зробити. Показати, як певні операційні системи можуть працювати. Це значно спрощує їхню роботу, підвищує ефективність, збільшує прибутки.

Які зараз тренди у технологічних інноваціях? Що саме допомагає малим підприємствам покращувати свою діяльність?

Олег: В основному це все, що пов’язано з управлінням клієнтським досвідом і взаємодією з клієнтами. Найбільш розповсюджені різноманітні чат-боти. Багато підприємств, особливо малих, торгують через соціальні мережі.

І у більшості цей процес не автоматизований. Вони змушені витрачати на спілкування з клієнтами багато ресурсу замість того, щоб займатись виробництвом.

Це питання певних алгоритмів, описів, які б 24/7 інформували клієнта щодо оплати, цін, асортименту, доставки. Необхідно цифровізувати меню, прейскурант, прайс тощо. Більшість підприємців поки що не знають про існування систем управління проєктами та замовленнями.

Для багатьох важливим є питання, як зареєструватись на Marketplace. Ми організовували декілька зустрічей з партнерами, як OLX та іншими компаніями, які приходили і розповідали про перспективи співпраці.

Малі та середні компанії не мають коштів на свій інтернет-магазин чи створення власного сайту. Тому для них це хороший варіант цифровізації процесу продажів.

У нас в проєкті є також компанії, які потребують автоматизації бухгалтерського обліку. Цей напрямок ми також допомагаємо опанувати.

Чи вистачає малим підприємцям знань для діджиталізації та автоматизації свого бізнесу?

Олег: Навчатись і вдосконалюватись потрібно завжди. Для того і створено наш проєкт у KSE Graduate Business School. Звісно, теорію потрібно підкріплювати практикою. В програмах консалтингу ми намагаємось між консультаціями давати практичні домашні завдання, щоб люди самі могли розібратись, уточнити певні моменти.

З власного досвіду можу сказати, що для наших слухачів така форма роботи і менторство у практичних питаннях лише на користь.

Валентина: У нас є знання, навички, кваліфікація, певна база — усім цим ми можемо ділитись. Малому бізнесу зараз, мабуть, важче, ніж усім іншим. Це свого роду наша соціальна відповідальність — підтримувати тих, кого ми можемо, використовуючи ті знання, якими володіємо.

Люди бізнесу завжди йдуть попереду, не бояться ризиків, приймають сміливі рішення, створюють з нуля продукти. Але водночас у певні моменти вони можуть опускати руки через те, що вчасно не ввели чи не оновили операційну систему, не вистачає часу на адміністрування.

Тут можемо допомогти ми завдяки тому, що знаємо багато моделей, маємо певний досвід, знання і входимо у взаємодію з тими, хто готовий сприймати інформацію.

Які результати роботи проєкта, чи є зиск від проведених консультацій?

Олег: Ми хочемо бачити прогрес, тому спілкуємось протягом трьох консультацій, запитуємо про стан справ. Зазвичай робота з клієнтом триває декілька місяців. Між першими двома консультаціями два тижні.

Потім ми даємо певний час на впровадження набутих знань. Приблизно місяць-півтора. Запевняю, що ми одразу помічаємо зміни, навіть якщо сам бізнесмен їх ще не відчув.

Перші кроки можуть бути незначними: уклав вигідну угоду, збільшилась клієнтура, вийшов на новий ринок. Проте все це — реальний успіх і найкраща мотивація для мене і моїх колег працювати надалі.

Валентина: Звичайно, ми підтримуємо зв’язок з нашими учасниками програми. Відчуваємо відповідальність за тих, хто пройшов з нами повний цикл.

У той же час, якщо їм щось необхідно, наші експерти завжди готові надати бонусні консультації.

Які найцікавіші кейси?

Олег: Найпоширеніші напрямки, за якими ми допомогли врегулювати ситуацію, — це кадри, стандарти, процеси. Через певні домовленості я не можу називати компанії, а лише сферу їхньої діяльності.

Це декілька юридичних фірм, які працювали на аутсорсинг; масштабування школи робототехніки з Полтави (відкриває філіал у Києві). Також було харківське підприємство з виготовлення снеків, що через війну релокувалось до Закарпаття, і наразі вже веде переговори щодо співробітництва з великими українськими виробниками.

Є крутий виробник фарб, який працює на експорт. Ми з ними навели лад у процесах і обговорили експортну стратегію. І таких прикладів чимало.

Яке майбутнє підприємництва в Україні?

Валентина:

Усі, хто зараз у цих умовах заробляють, працюють, створюють робочі місця та платять податки, роблять для країни дуже багато! Але в той же час світ не стоїть на місці.

З’являються нові продукти, підходи та рішення, і для наших підприємців це подвійний виклик. Окрім того, що їм доводиться переживати жахи війни та реагувати на наші внутрішні обставини, то до цього ще потрібно приймати виклики зовнішнього середовища, до яких також треба бути готовими.

Слід розуміти, що наше суспільство інтегроване у світову економіку, і це необхідно враховувати. Якщо з’являються нові технології, їх неможливо ігнорувати.

Візьмемо той же штучний інтелект і його вплив на різні сфери життя та діяльності людства. Переваги від його застосування, знання, які треба опановувати, щоб інтегрувати в свій власний бізнес — це один з прикладів.

Нам треба бути готовими до євроінтеграції. Для бізнесу це не лише великі можливості, а й нові виклики, що пов’язані з цим. Тому перелаштовуємось вже зараз для того, щоб бути конкурентоздатними на європейському ринку.

З нашого боку будемо раді надати консультації для підприємств будь-якого рівня. Детальніше про проєкти для малого та середнього бізнесу можна дізнатись на сайті бізнес-школи KSE.