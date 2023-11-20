Банківська незламність: КРИСТАЛБАНК стабільно працює в умовах воєнного часу

Доступність до фінансових послуг є важливим інструментом формування конкурентоспроможності будь-якої країни. Попри всі складнощі сьогодення, КРИСТАЛБАНК продовжує активно розвиватися, надавати якісні банківські послуги та реалізовувати стратегію розширення мережі відділень у всій Україні.

Нещодавно банк отримав нагороду "Банк, який працює стабільно та надійно в умовах воєнного часу" в межах XV ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ "БАНК РОКУ – 2023" від International Financial Club "BANKIR".

Як банк працює в умовах воєнного стану, про нові банківські послуги, перспективи та плани на майбутнє, ми запитали у Леоніда Гребінського, голови правління АТ "КРИСТАЛБАНК".

Наша ціль – максимальний доступ до фінансових послуг для всіх українців

– Українська банківська система отримала величезні виклики з початком руйнівної війни, розпочатої російським агресором проти нашої держави. Яку ефективність операційної діяльності нині зберіг КРИСТАЛБАНК?

– Високу. Чистий прибуток банку на 1 листопада склав 40,1 млн грн, це свідчить про високу рентабельність діяльності активів та капіталу. Станом на 01.11.2023 р. обсяг активів – 2,2 млрд грн, що забезпечило нам 43 позицію серед 65 банків України.

Регулятивний капітал з початку року збільшився на 7,0% – до 383,6 млн грн.

– Який у вас рівень капіталізації та кредитного рейтингу?

– КРИСТАЛБАНК має більш ніж чотирикратний запас капіталізації, порівняно з обов’язковими нормативами, та вдвічі більший ніж середній рівень достатності капіталу на банківському ринку: 45,7% при нормативі 10% та середньому значенні на ринку 25,3%, а достатність основного капіталу – 29,9% при нормативі 7% та середньому значенні – 14,9%.

До того ж у вересні цього року рейтингове агентство "IBI-Рейтинг" підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг КРИСТАЛБАНК на рівні uaAA зі зміною прогнозу з "негативний" на "у розвитку" та максимальний рейтинг надійності банківських вкладів на рівні "5" (відмінна надійність).

– Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну КРИСТАЛБАНК відкрив 17 нових відділень у різних містах країни. Не кожен банк може продемонструвати такі вагомі результати.

– Наша ціль – максимальний доступ до фінансових послуг та продуктів для всіх українців.

Сьогодні від наших спільних зусиль залежить, у якій країні ми будемо жити: комфортній та фінансово інклюзивній чи в такій, де велика частина населення перебуватиме поза сучасною фінансовою системою України.

Сьогодні КРИСТАЛБАНК має 40 відділень у 28 населених пунктах України та надає повний спектр банківських послуг корпоративним клієнтам і приватним особам.

У найближчих планах банку – відкриття універсальних відділень на Закарпатті. Загалом до кінця року КРИСТАЛБАНК планує відкрити до 5 філій у всій Україні.

– Активна цифровізація банківського сектору сприяє тому, що поступово зменшується кількість традиційних відділень, але частина клієнтів хоче приходити до відділень банку. На Ваш погляд, чому?

– Фізичні відділення все ще мають велику популярність серед українців, вони є важливим джерелом залучення нових клієнтів до банківських установ. Клієнти хочуть безпосереднього спілкування і консультацій.

Деякі з них більш впевнено почувають себе під час обслуговування живою людиною, ніж при спілкуванні з чат-ботом. За статистикою, зараз 26–28% коштів залучаються онлайн, а 72–74% – через відділення. Цифри говорять самі за себе.

Максимальна клієнтоорієнтованість завжди

– В Україні понад 60 банків. Які переваги роботи саме з вашим банком?

– Вигідні тарифи, широкий вибір кредитних програм та оперативний розгляд документів.

Розуміючи гостру необхідність у підтримці економіки нашої країни та потреби українців в якісному житлі, ми ще у минулому році відновили кредитування приватним клієнтам.

Зокрема, програму "Від мрій – до дій" для придбання нерухомості на первинному ринку, потім відновили "Кредити на придбання нерухомості на вторинному ринку".

Сьогодні КРИСТАЛБАНК пропонує фізичним особам усі кредитні продукти: кредит на нове житло, житло на вторинному ринку, кредит під заставу, кредит на нове авто та авто з пробігом, овердрафт і новий споживчий кредит – "Кредит на все", який можна отримати як готівкою, так і безготівково.

– КРИСТАЛБАНК працює і з корпоративними клієнтами. Як розвивався цей напрямок бізнесу?

– Дуже активно: з початку року обсяг кредитів корпоративним клієнтам збільшився на 10,4% до 519,3 млн. грн., що відповідає 41 місцю на ринку України.

Ми кредитуємо бізнес, зокрема беззаставні овердрафти, забезпечені іпотекою та заставою кредити для бізнесу.

Ми посилюємо роботу з тендерними гарантіями та гарантіями виконання зобов’язань, активно працюємо в напрямку обслуговування валютних контрактів.

Завдяки цьому росте клієнтська база. Наші сильні сторони в обслуговуванні контрактів –конкурентні тарифи та оперативне опрацювання пакетів документів.

– Що нового можете запропонувати своїм корпоративним клієнтам?

– Зараз розробляється новий дистанційний банкінг для бізнесу і підприємців із зручним інтерфейсом та широкими функціональними можливостями для наших корпоративних клієнтів.

Наприклад, у першій поставці буде швидка реєстрація у додатку за допомогою КЕП без візиту до відділення, підключення SMS (OTP-пароль) для входу до додатка і підписання платежів (додаткова безпека) тощо.

– АТ "КРИСТАЛБАНК" став учасником міжнародної системи грошових переказів для фізичних осіб R360 (Великобританія).

– Уточню, що система представлена у понад 50 країнах світу та має найвищий рівень захисту транзакцій. Валюта переказів – євро, вони здійснюються без відкриття рахунку (при дотриманні норм чинного законодавства України щодо граничних розмірів) в режимі online.

У такий спосіб ви маєте змогу отримати гроші через 10 хвилин після переказу.

Кредитна політика: бути на крок попереду

– Як війна впливає на діяльність банку? Що довелося змінити?

– Вже з впевненістю можемо сказати, що діяльність банку повністю адаптувалась до воєнного стану. Концепція іпотечного банку у воєнний стан змінилась на швидке реагування актуальних потреб клієнтів.

Так, з початку повномасштабного вторгнення банк збільшив кредитний портфель за програмою "Автокредитування" (придбання нових авто через автосалони) майже в 3,5 раза.

– Нині економіка України відновлюється більш швидкими темпами, ніж прогнозувалося урядом раніше. Всі ці фактори спонукатимуть банківський сектор до активного розвитку. Чи має попит кредитування під заставу нерухомості?

– Програма кредитування "Під заставу нерухомості" після адаптації умов в частині рівня процентних ставок та збільшення терміну кредитування (зрозуміло, що деяка невпевненість потенційних клієнтів у стабільності доходів у воєнний час продиктувала таке збільшення) має у нас попит та дозволяє нарощувати кредитний портфель.

Банк очікує поновлення первинного ринку будівництва та готовий запропонувати як продукт, що вже діє, так і нові умови кредитування на придбання майна.

– "Виконавча влада й Національний банк докладають максимум зусиль, щоб стимулювати банківську систему до кредитування реального сектору в цих складних умовах", – нещодавно підкреслила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Що можете сказати про ваш кредитний портфель?

– Кредитний портфель клієнтів показав, що ми, попри нелегкі часи, є надійними партнерами.

Мінімальний рівень прострочених кредитів та оперативне вирішення питань з позичальниками щодо реструктуризацій кредитної заборгованості на вигідних умовах з індивідуальним підходом до кожного мінімізували як ймовірні збитки банку від протермінованих платежів, так й фінансові труднощі наших клієнтів.

Банк планує надалі продовжувати вдосконалювати програми кредитування. Йдеться про поновлення програм для забезпечення житлом, цільові кредити для побутових речей, яких потребують наші клієнти, участь у державних програмах для відновлення/забезпечення житла.

Все це стане в нагоді українцям у ці нелегкі часи.

– З перших днів повномасштабного вторгнення рф в нашу країну, КРИСТАЛБАНК підтримує Збройні сили України, спрямовуючи основні зусилля на підтримку військових шпиталів.

– Банк запропонував клієнтам новий депозитний вклад "Допоможемо разом". При його відкритті клієнт автоматично донатить на ЗСУ. Загалом банк надав благодійної допомоги на 2,4 млн гривень.

Окрім того, наші співробітники організували збір і за рік придбали медичних препаратів для лікування та підтримки поранених захисників на понад 700 тисяч гривень.

КРИСТАЛБАНК продовжуватиме підтримувати економіку України, а також допомагати рятувати наших військових. Адже тільки разом ми можемо здобути таку довгоочікувану Перемогу.

Від редакції: на конкурсі "XV – ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС "БАНК РОКУ – 2023" Леонід Гребінський отримав особисту нагороду "За лідерство у банківській сфері імені В.П. Гетьмана".

Це одна з найпрестижніших нагород у фінансовій сфері України, яку вручають найкращим банкірам, які зробили значний внесок у розвиток банківської системи нашої країни.