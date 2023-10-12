5 прикладів, як девелопери у світі допомагають містам без прямої вигоди для себе

Створити громадський центр, підтримати малі підприємства, відновити покинуті території: соціальні ініціативи від забудовників вигідні як містянам, так і самому бізнесу.

Стосунки людей та міст змінюються. Нове покоління вимагає від влади та корпорацій не лише традиційних зручностей, як-от доступність житла чи розвиненість інфраструктури: молоді люди хочуть жити в середовищі, де фокусуються на пішохідній доступності, підтримують соціальне розмаїття й інклюзивність, та відповідально ставляться до екології — і навіть готові платити за це більше.

Забудовники у всьому світі — особливо ті, що працюють на передових ринках Північної Америки, Європи та Азії — реагують на цей тренд і поступово беруть на себе все більше зобов’язань перед містянами.

За даними компанії CBRE, близько 60% гравців ринку вже керуються необхідними екологічними, соціальними та корпоративними (ESG) стандартами у роботі.

Водночас багато девелоперів цим не обмежуються і запускають власні ініціативи з допомоги спільнотам чи певним категоріям мешканців. І часто це стає не винятком, а правилом.

Доглядати за місцевим парком

COIMA — найбільша приватна компанія в сфері нерухомості в Італії, що має в портфоліо десятки проєктів в усій країні. А ще — низку важливих соціальних проєктів, яку реалізує через благодійну організацію власного гендиректора Манфреді Кательї.

Наймасштабніша з ініціатив — робота над Biblioteca degli Alberi di Milano (BAM), третім за розміром парком у Мілані.

У 2019 році COIMA уклала унікальну угоду з місцевою владою, за якою взяла на себе зобов’язання доглядати за територією BAM. Тепер забудовник власними силами підтримує, ремонтує та розвиває важливий громадський простір — і навіть відповідає за його культурне наповнення.

Завдяки цьому місто отримало динамічну локацію, що постійно пропонує нові активності. Тут проводять спортивні заняття, концерти та фестивалі, а також інші заходи.

А сам Манфреді Кателья зазначає, що від правильних соціальних ініціатив виграють всі містяни — відповідно, й місцевий бізнес також.

Облаштувати громадський простір

Американська Hurd Real Estate пішла далі й створила публічну локацію з нуля. Це облагороджена територія з амфітеатром, що вміщує до 50 людей на сцені. Сам майданчик може приймати до 2000 відвідувачів, а великий безбар’єрний простір дозволяє приходити з домашніми улюбленцями.

Локація розташована у самому центрі шкільного кампусу, тож регулярно збирає учнів та наповнює їх позаурочне життя цікавими активностями. Тут проходять концерти та фестивалі, а також показують фільми та театральні вистави.

Підтримати малий бізнес

Іноді допомогти місту можна через підтримку важливої категорії мешканців — наприклад, малих підприємців. Невеликий бізнес є основою сучасного міського простору — він розвиває локальну економіку, а також забезпечує наповненість та цікавість його вулиць та бульварів.

Наприклад, у Києві запустили соціальну ініціативу #Моєжиттятут від "Ковальська", що розповідає про культові бренди. По місту розмістили постери та сітілайти, а на радіо та YouTube випустили ролики, що підтримують місцеві компанії — маленькі, втім важливі бізнеси, що формують культуру та дух столиці.

Серед учасників проєкту — кав’ярня Frank Coffee, пекарня Leila Bakery, галерея The Naked Room, арткнигарня "Місто", дайнер NUNU та ювелірний бренд Lutiki.

Крім того, ініціатива отримала продовження онлайн: на однойменній платформі молоді столичні підприємці можуть розповісти про власну справу та отримати спеціальні пропозиції, а згодом — можливості для партнерств.

Створити креативний центр

Є випадки, коли соціальний проєкт збирає навколо себе одразу велику кількість компаній з ринку нерухомості. Так сталося в Австралії: 30 місцевих бізнесів створили Sydney Story Project.

Це — громадський простір, де вчать дітей письменницькій майстерності та розвивають інші креативні навички. І локація повністю відповідає цьому духу: тут немає традиційних класних кімнат, водночас є багато світла та м’яких поверхонь для роботи.

А ще тут є зона, що вважається першим посольством Марса на Землі — з відповідним інтер’єром та наповненням.

Вклад компаній у створення центру був різним: хтось створив концепції та дизайн, інші провели освітлення. Єдине, що їх об’єднало — робота власним коштом на благо спільноти. Зрештою, в Сіднеї з’явився креативний простір, що приваблює не тільки дітей, але й дорослих.

Піклуватися про громадську екологію

Висадка дерев — популярна соціальна ініціатива серед компаній. Втім, британський девелопер Willmott Dixon вивів її на новий рівень.

Компанія використовує власну експертизу у плануванні та будівництві, щоб не просто створити зелені локації, а зробити так, щоб вони дійсно допомагали мешканцям.

Цей принцип називається "правильне дерево у правильному місці з правильним наміром". Ідея полягає в тому, щоб садити дерева, які притаманні певній місцевості та які будуть виконувати конкретну функцію — зберігати навколишнє середовище та покращувати міський простір.

У такий спосіб Willmott Dixon вже створили, наприклад, міський ліс в одному з районів міста Лідс, а також зелені території у Бірмінгемі, Вулверхемптоні та Лондоні.

Загалом це — понад 2500 висаджених дерев, водночас мета у девелопера куди амбітніше: посадити 100 000 дерев до 2030 року.