Благодійність під час війни

Як був заснований БО "Центр волонтерства та захисту" (ЦВЗ) для забезпечення гуманітарних потреб деокупованих територій країни

Коли 24 лютого 2022 року вся Україна почула перші вибухи від російської авіації, а дороги переповнились автомобілями, які втікали на Захід — у Львові в офісі компанії "Регно Італія УА", в перші години вторгнення зібрались активні громадяни.

Це були представники громадських організацій "Народної самооборони Львівщини", "Пласт. Львів" та ін, бізнесмени, волонтери, які мобілізувались для вирішення критичних гуманітарних потреб країни, в якій почалась повномасштабна війна. Різні за поглядами та бізнесами люди, об’єднались, щоб лікувати, годувати, розселяти…

Перший місяць – це 486 вантажівок в Київську, Херсонську, Харківську, Сумську, Чернігівську, Донецьку області; це понад 2 тис. українських і закордонних волонтерів, які безкоштовно щодня зустрічали, розселяли біженців, сортували та пакували продукти харчування, медикаменти, одяг; це цілодобова робота офісу "Регно Італія УА", який став об'єднавчим центром різних бізнесів, нових міжнародних донорів.

"Ми всі стали одним єдиним живим організмом і в такому стані ми стали не переможними", - згадує керівник благодійної організації "Центр волонтерства та захисту" (м. Львів) Андрій Немировський.

Андрій Немировський

В перші дні було важливо не піддаватись паніці, зібрати силу в кулак і діяти. Маючи позитивний досвід співпраці з іноземними партнерами та репутацію, ми почали отримувати перші великі партії безкоштовної допомоги від бізнесів із-за кордону.

Паралельно надходила гуманітарна допомога від іноземних громадян, міжнародних фондів та громадських організацій.

Одні з перших нас підтримали партнери італійська компанія Toso S.p.A. З львівським офісом компанії Alterra, ми спільно організовували роботу складів, а наші друзі компанія "ВіЯР" нам допомагала організовувати операційні процеси.

"Допомога із-за кордону в перший місяць повномасштабної війни почала надходити настільки масштабно, що через тиждень ми були змушені переходити на системні рейки. З великого волонтерського руху бізнесів, ми організувались в "Центр волонтерства та захисту" і мене обрали його головою", — розповідає Андрій Немировський.

Співробітники Фонду, кількість яких сьогодні становить 73 особи, займаються верифікацією запитів через call-центр, організацією логістики, перевалкою допомоги через Польщу, пошуком тих, хто потребує допомоги та системною роботою з донорами.

За рік повномасштабної війни ЦВЗ об’єднав понад 2 000 волонтерів та спільними зусиллями відвантажили допомоги - 1491 вантажних фур у 24 області України. Сума гуманітарної допомоги в еквіваленті становила 98,9 млн дол. Всі цифри зазначені в нашому відкритому звіті.

Від одноразової допомоги до найбільшого гуманітарного хабу в Україні

Створення "Центру волонтерства та захисту" дало її засновникам ряд ключових переваг. По-перше, була організована відкрита зрозуміла структура з правлінням та наглядовою радою, що посилило довіру донорів у прийнятті рішень збільшення допомоги та залучення нових благодійників.

Центр оперативно почав реагувати на гуманітарні потреби та оперативно їх верифікувати.



За короткий термін за допомогою партнерів був налагоджений високий рівень експертності в питаннях складської логістики. На сьогодні в структурі Центру існує 8 регіональних логістичних хабів (Львів, Київ, Полтава, Дніпро, Одеса, Харків, Херсон та Костянтинівка).

Для розуміння, вся логістика гуманітарних проєктів, організовується сьогодні за декілька днів від Європи до отримувачів в гарячих точках. З питань логістики до Центру звертались "Червоний хрест", міжнародна благодійна організація Caritas та ін. На запит МОЗу Центр організовував доставку медичних товарів для пересувних госпіталей.

З березня 2022 року ЦВЗ встановив партнерство з Українським католицьким університетом (УКУ) щодо гуманітарних проєктів в Україні. Одним з багатьох спільних проєктів з УКУ була донорська допомога з Ірландії по забезпеченню м. Миколаїв засобами очищення води.

Також УКУ допомагав з тактичною медициною, адже в перші місяці відчувалась гостра нестача препаратів саме тактичної медицини.

В той же час мережа аптек "Подорожник" відігравала активну роль у сприянні Центру, забезпечуючи його необхідними медикаментами.

З криптобіржею Binance реалізовано проєкт "продуктовий набір", забезпечено на 3 місяці грошовою допомогою 5 тис. ВПО, закуплені дефіцитні препарати для зупинки кровотечі (тактична аптечка).

Компанія Solar Steel Construction (м.Дніпро) надавала свій вантажний транспорт для доставки гуманітарної допомоги по всій Україні та оплачувала закупівлі генераторів.

Разом з відомим американським фондом United Ukrainian American Relief Committee, Inc. (ЗУАДК) ще на початку осені 2022 року були закуплені потужні дизельні генератори (664 одиниці) для інфраструктурних закладів, медичних обʼєктів по всій Україні.

Компанія ОККО допомагала з їх заправкою дизпаливом. Крім того, від ЗУАДК надходила величезна кількість гуманітарної допомоги, зокрема й медичне обладнання.



Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) допомагають з інформаційною підтримкою фонду ЦВЗ.

Цей перелік не повний. Але всі проєкти нам пам’ятні та ми виявляємо глибоку пошану до кожного благодійника. З проєктами можна ознайомитись на нашому сайті та в публічному звіті компанії за 2022 рік.

Регіональний логістичний центр м. Львів "Центр волонтерства та захисту"

Трансформація стратегії та КСВ

"Волонтерство — це бути там, де ти потрібен саме зараз", - вислів став нашою аксіомою, зізнається голова правління БО "ЦВЗ" Андрій Немировський.



Об’їздивши особисто всі звільнені території, керівник прийшов до висновку, що потрібно допомагати поновлювати бізнес на деокупованих територіях, таким чином створюючи там нові робочі місця.

Поряд з цим є регіони, де все ще відсутні товари першої необхідності та питна вода, а є регіони, де потрібно займатись відбудовою інфраструктури та будівництвом осель. Сьогодні перед Фондом стоїть завдання сфокусуватись саме на допомозі з відбудови помешкань та пошкодженої інфраструктури.

Крім того, одним із пріоритетних напрямів залишатиметься збільшення медичної допомоги. Важлива також допомога фермерам.

Андрій Немировський вважає, що соціально активний бізнес в Україні – це майбутнє. Більшість українців довірятимуть і віддаватимуть перевагу тим ТМ та компаніям, які підтримують під час війни населення України та Збройні Сили України.



Ця стаття була реалізована БО "Центр волонтерства та захисту" в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст статті є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів і не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США